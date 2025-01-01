DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesArrayReverse<T> 

ArrayReverse

Change l'ordre des éléments dans un tableau à 1 dimension.

template<typename T>
bool ArrayReverse(
   T&         array[],         // le tableau source
   const int  start_index,     // l'indice de départ
   const int  count            // le nombre d'éléments
   );

Paramètres

&array[]

[out]  Le tableau source.

start_index

[in]  L'indice de départ.

count

[in]  Le nombre d'éléments du tableau participant à l'opération.

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, sinon false.