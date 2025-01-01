ArrayReverse

Change l'ordre des éléments dans un tableau à 1 dimension.

template<typename T>

bool ArrayReverse(

T& array[],

const int start_index,

const int count

);

Paramètres

&array[]

[out] Le tableau source.

start_index

[in] L'indice de départ.

count

[in] Le nombre d'éléments du tableau participant à l'opération.

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, sinon false.