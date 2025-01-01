MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliArrayReverse<T>
ArrayReverse
Modifica la sequenza di elementi in un array unidimensionale.
|
template<typename T>
Parametri
&array[]
[out] L'array sorgente.
start_index
[in] L'indice d'inizio.
count
[in] Il numero di elementi dell' array che partecipano all'operazione.
Valore di ritorno
Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.