ArrayReverse<T> 

ArrayReverse

Modifica la sequenza di elementi in un array unidimensionale.

template<typename T>
bool ArrayReverse(
   T&         array[],         // l'array sorgente
   const int  start_index,     // l'indice iniziale
   const int  count            // il numero di elementi
   );

Parametri

&array[]

[out]  L'array sorgente.

start_index

[in]  L'indice d'inizio.

count

[in] Il numero di elementi dell' array che partecipano all'operazione.

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.