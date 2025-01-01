문서화섹션
1차원 배열의 요소 시퀀스를 변경.

template<typename T>
bool ArrayReverse(
   T&         array[],         // 소스 배열
   const int  start_index,     // 시작 인덱스
   const int  count            // 요소 수
   );

매개변수

&array[]

[out]  소스 배열.

start_index

[in]  시작 인덱스.

카운트

[in]  작업에 참여하는 배열 요소의 수.

값 반환

성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환.