MQL5 リファレンス標準ライブラリジェネリックデータコレクションArrayReverse<T>
ArrayReverse
1차원 배열의 요소 시퀀스를 변경.
|
template<typename T>
매개변수
&array[]
[out] 소스 배열.
start_index
[in] 시작 인덱스.
카운트
[in] 작업에 참여하는 배열 요소의 수.
값 반환
성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환.