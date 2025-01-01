DokumentationKategorien
ArrayReverse<T> 

ArrayReverse

Ändert die Sequenz der Elemente in einem eindimensionalen Array.

template<typename T>
bool ArrayReverse(
   T&         array[],         // Ausgangsarray
   const int  start_index,     // Anfangsindex 
   const int  count            // Anzahl der Elemente
   );

Parameter

&array[]

[out]  Ausgangsarray.

start_index

[in]  Anfangsindex.

count

[in]  Anzahl der Elemente des Arrays, die in die Operation einbezogen sind.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.