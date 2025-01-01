ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхArrayReverse<T> 

ArrayReverse

Изменяет последовательность элементов в одномерном массиве.

template<typename T>
bool ArrayReverse(
   T&         array[],         // исходный массив
   const int  start_index,     // начальный индекс 
   const int  count            // количество элементов
   );

Параметры

&array[]

[out]  Исходный массив.

start_index

[in]  Начальный индекс.

count

[in]  Количество элементов массива, участвующих в операции.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.