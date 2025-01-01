ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリジェネリックデータコレクションArrayReverse<T> 

1次元配列の要素の順序を変更します。

template<typename T>
bool ArrayReverse(
  T&       array[],        // ソース配列
  const int start_index,     // 開始インデックス
  const int count            // 要素数
  );

パラメータ

&array[]

[out]  ソース配列

start_index

[in]  開始インデックス

count

[in]  操作に関与する配列要素の数

戻り値

成功の場合はtrue、それ以外の場合はfalseを返します。