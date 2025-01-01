DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasArrayReverse<T> 

ArrayReverse

Altera o sequenciamento dos elementos numa matriz unidimensional.

template<typename T>
bool ArrayReverse(
   T&         array[],         // matriz de origem
   const int  start_index,     // índice de partida
   const int  count            // número de elementos
   );

Parâmetros

&array[]

[out]  Matriz de origem.

start_index

[in]  Índice inicial.

count

[in]  Número de elementos da matriz envolvidos na operação.

Valor de retorno

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.