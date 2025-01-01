文档部分
MQL5参考标准程序库通用数据集ArrayReverse<T> 

ArrayReverse

改变一维数组中的元素序列。

template<typename T>
bool ArrayReverse(
   T&         array[],         //源数组
   const int  start_index,     // 索引起始点
   const int  count            // 元素数量
   );

参数

&array[]

[out]  源数组。

start_index

[in]  索引起始点。

count

[in]  参与操作的数组元素数量。

返回值

成功返回true，否则返回false。