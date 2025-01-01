DocumentationSections
Changes the sequence of elements in a one-dimensional array.

template<typename T>
bool ArrayReverse(
   T&         array[],         // the source array
   const int  start_index,     // the starting index
   const int  count            // the number of elements
   );

Parameters

&array[]

[out]  The source array.

start_index

[in]  The starting index.

count

[in]  The number of array elements participating in the operation.

Return Value

Returns true on successful, or false otherwise.