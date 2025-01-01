ドキュメントセクション
このライブラリは、ジェネリックコレクションを定義するクラスとインターフェイスを提供し、ユーザが厳密に型指定されたコレクションを作成できるようにします。これらのコレクションは非ジェネリックの型指定されたコレクションよりも利便性とデータ処理パフォーマンスの面で優れています。

ライブラリは、ターミナル作業ディレクトリのInclude\Genericフォルダにあります。

オブジェクト：

ICollection

ジェネリックデータコレクションを実装するためのインターフェイス

インターフェイス

IEqualityComparable

比較可能なオブジェクトを実装するためのインターフェイス

インターフェイス

IComparable

「より大きい、より小さい、等しい」によって比較可能なオブジェクトを実装するためのインタフェース

インターフェイス

IComparer

T型の2つのオブジェクトをそのうち1つがあと1つと比べて「より大きい、より小さい、等しい」で比較するジェネリッククラスを実装するためのインタフェース

インターフェイス

IEqualityComparer

T型の2つのオブジェクトが等しいかどうかを比較するジェネリッククラスを実装するためのインタフェース

インターフェイス

IList

ジェネリックデータリストを実装するためのインタフェース

インターフェイス

IMap

キー/値ペアのジェネリックコレクションを実装するためのインターフェイス

インターフェイス

ISet

ジェネリックデータセットを実装するためのインタフェイス

インターフェイス

CDefaultComparer

Compareグローバルメソッドに基づいてIComparer<T>ジェネリックインターフェイスを実装するヘルパークラス

クラス

CDefaultEqualityComparer

Equals<T>およびGetHashCodeグローバルメソッドを使用して IEqualityComparer<T>ジェネリックインターフェイスを実装するヘルパークラス

クラス

CArrayList

IList<T>インターフェイスを実装するジェネリッククラス

クラス

CKeyValuePair

キー/値ペアを実装するクラス

クラス

CHashMap

IMap<TKey, TValue>インターフェイスを実装するジェネリッククラス

クラス

CHashSet

ISet<T>インターフェイスを実装するジェネリッククラス

クラス

CLinkedListNode

CLinkedListNode<T>クラスを実装するためのヘルパークラス

クラス

CLinkedList

ICollection<T>インターフェイスを実装するジェネリッククラス

クラス

CQueue

ICollection<T>インターフェイスを実装するジェネリッククラス

クラス

CRedBlackTreeNode

CRedBlackTree<T>クラスの実装に使用されるヘルパークラス

クラス

CRedBlackTree

ICollection<T>インターフェイスを実装するジェネリッククラス

クラス

CSortedMap

IMap<TKey, TValue>インターフェイスを実装するジェネリッククラス

クラス

CSortedSet

ISet<T>インターフェイスを実装するジェネリッククラス

クラス

CStack

ICollection<T>インターフェイスを実装するジェネリッククラス

クラス

グローバルメソッド：

ArrayBinarySearch

IComparable<T>を使用して要素を比較して昇順ソートされた1次元配列で指定された値を検索します。

ArrayIndexOf

1次元配列で値の最初の出現を検索します。

ArrayLastIndexOf

1次元配列で値の最後の出現を検索します。

ArrayReverse

1次元配列の要素の順序を変更します。

Compare

2つの値をそのうち1つがあと1つと比べて「より大きい、より小さい、等しい」かで比較します。

Equals

2つの値が等しいかどうかを比較します。

GetHashCode

ハッシュコード値を計算します。