ジェネリックデータコレクション
このライブラリは、ジェネリックコレクションを定義するクラスとインターフェイスを提供し、ユーザが厳密に型指定されたコレクションを作成できるようにします。これらのコレクションは非ジェネリックの型指定されたコレクションよりも利便性とデータ処理パフォーマンスの面で優れています。
ライブラリは、ターミナル作業ディレクトリのInclude\Genericフォルダにあります。
オブジェクト：
|
オブジェクト
|
説明
|
Type
|
ジェネリックデータコレクションを実装するためのインターフェイス
|
インターフェイス
|
比較可能なオブジェクトを実装するためのインターフェイス
|
インターフェイス
|
「より大きい、より小さい、等しい」によって比較可能なオブジェクトを実装するためのインタフェース
|
インターフェイス
|
T型の2つのオブジェクトをそのうち1つがあと1つと比べて「より大きい、より小さい、等しい」で比較するジェネリッククラスを実装するためのインタフェース
|
インターフェイス
|
T型の2つのオブジェクトが等しいかどうかを比較するジェネリッククラスを実装するためのインタフェース
|
インターフェイス
|
ジェネリックデータリストを実装するためのインタフェース
|
インターフェイス
|
キー/値ペアのジェネリックコレクションを実装するためのインターフェイス
|
インターフェイス
|
ジェネリックデータセットを実装するためのインタフェイス
|
インターフェイス
|
Compareグローバルメソッドに基づいてIComparer<T>ジェネリックインターフェイスを実装するヘルパークラス
|
クラス
|
Equals<T>およびGetHashCodeグローバルメソッドを使用して IEqualityComparer<T>ジェネリックインターフェイスを実装するヘルパークラス
|
クラス
|
IList<T>インターフェイスを実装するジェネリッククラス
|
クラス
|
キー/値ペアを実装するクラス
|
クラス
|
IMap<TKey, TValue>インターフェイスを実装するジェネリッククラス
|
クラス
|
ISet<T>インターフェイスを実装するジェネリッククラス
|
クラス
|
CLinkedListNode<T>クラスを実装するためのヘルパークラス
|
クラス
|
ICollection<T>インターフェイスを実装するジェネリッククラス
|
クラス
|
ICollection<T>インターフェイスを実装するジェネリッククラス
|
クラス
|
CRedBlackTree<T>クラスの実装に使用されるヘルパークラス
|
クラス
|
ICollection<T>インターフェイスを実装するジェネリッククラス
|
クラス
|
IMap<TKey, TValue>インターフェイスを実装するジェネリッククラス
|
クラス
|
ISet<T>インターフェイスを実装するジェネリッククラス
|
クラス
|
ICollection<T>インターフェイスを実装するジェネリッククラス
|
クラス
グローバルメソッド：
|
メソッド
|
説明
|
IComparable<T>を使用して要素を比較して昇順ソートされた1次元配列で指定された値を検索します。
|
1次元配列で値の最初の出現を検索します。
|
1次元配列で値の最後の出現を検索します。
|
1次元配列の要素の順序を変更します。
|
2つの値をそのうち1つがあと1つと比べて「より大きい、より小さい、等しい」かで比較します。
|
2つの値が等しいかどうかを比較します。
|
ハッシュコード値を計算します。