ジェネリックデータコレクション

このライブラリは、ジェネリックコレクションを定義するクラスとインターフェイスを提供し、ユーザが厳密に型指定されたコレクションを作成できるようにします。これらのコレクションは非ジェネリックの型指定されたコレクションよりも利便性とデータ処理パフォーマンスの面で優れています。

ライブラリは、ターミナル作業ディレクトリのInclude\Genericフォルダにあります。

オブジェクト：

オブジェクト 説明 Type ICollection ジェネリックデータコレクションを実装するためのインターフェイス インターフェイス IEqualityComparable 比較可能なオブジェクトを実装するためのインターフェイス インターフェイス IComparable 「より大きい、より小さい、等しい」によって比較可能なオブジェクトを実装するためのインタフェース インターフェイス IComparer T型の2つのオブジェクトをそのうち1つがあと1つと比べて「より大きい、より小さい、等しい」で比較するジェネリッククラスを実装するためのインタフェース インターフェイス IEqualityComparer T型の2つのオブジェクトが等しいかどうかを比較するジェネリッククラスを実装するためのインタフェース インターフェイス IList ジェネリックデータリストを実装するためのインタフェース インターフェイス IMap キー/値ペアのジェネリックコレクションを実装するためのインターフェイス インターフェイス ISet ジェネリックデータセットを実装するためのインタフェイス インターフェイス CDefaultComparer Compareグローバルメソッドに基づいてIComparer<T>ジェネリックインターフェイスを実装するヘルパークラス クラス CDefaultEqualityComparer Equals<T>およびGetHashCodeグローバルメソッドを使用して IEqualityComparer<T>ジェネリックインターフェイスを実装するヘルパークラス クラス CArrayList IList<T>インターフェイスを実装するジェネリッククラス クラス CKeyValuePair キー/値ペアを実装するクラス クラス CHashMap IMap<TKey, TValue>インターフェイスを実装するジェネリッククラス クラス CHashSet ISet<T>インターフェイスを実装するジェネリッククラス クラス CLinkedListNode CLinkedListNode<T>クラスを実装するためのヘルパークラス クラス CLinkedList ICollection<T>インターフェイスを実装するジェネリッククラス クラス CQueue ICollection<T>インターフェイスを実装するジェネリッククラス クラス CRedBlackTreeNode CRedBlackTree<T>クラスの実装に使用されるヘルパークラス クラス CRedBlackTree ICollection<T>インターフェイスを実装するジェネリッククラス クラス CSortedMap IMap<TKey, TValue>インターフェイスを実装するジェネリッククラス クラス CSortedSet ISet<T>インターフェイスを実装するジェネリッククラス クラス CStack ICollection<T>インターフェイスを実装するジェネリッククラス クラス

グローバルメソッド：