- ICollection<T>
- IEqualityComparable<T>
- IComparable<T>
- IComparer<T>
- IEqualityComparer<T>
- IList<T>
- IMap<TKey,TValue>
- ISet<T>
- CDefaultComparer<T>
- CDefaultEqualityComparer<T>
- CRedBlackTreeNode<T>
- CLinkedListNode<T>
- CKeyValuePair<TKey,TValue>
- CArrayList<T>
- CHashMap<TKey,TValue>
- CHashSet<T>
- CLinkedList<T>
- CQueue<T>
- CRedBlackTree<T>
- CSortedMap<TKey, TValue>
- CSortedSet<T>
- CStack<T>
- ArrayBinarySearch<T>
- ArrayIndexOf<T>
- ArrayLastIndexOf<T>
- ArrayReverse<T>
- Compare
- Equals<T>
- GetHashCode
Collezioni Dati Generali
La libreria fornisce classi ed interfacce che definiscono le collezioni generiche, che consentono agli utenti di creare raccolte fortemente tipizzate. Queste collezioni offrono maggiore convenienza e performance nella manipolazione dei dati rispetto alle raccolte tipizzate non-generiche.
La libreria è disponibile nella cartella Include\Generic della directory di lavoro del terminale.
Oggetti:
|
Oggetto
|
Descrizione
|
Tipo
|
Interfaccia per l'implementazione di raccolte di dati generiche
|
INTERFACE
|
Interfaccia per l'implementazione di oggetti che possono essere confrontati
|
INTERFACE
|
Interfaccia per l'implementazione di oggetti che possono essere confrontati in termini di "maggiore, minore o uguale a"
|
INTERFACE
|
Interfaccia per l'implementazione di una classe generica che confronta due oggetti del tipo T, se uno è "maggiore di, minore di, o uguale all" altro
|
INTERFACE
|
Interfaccia per l'implementazione di una classe generica che confronta due oggetti del tipo T per uguaglianza
|
INTERFACE
|
Interfaccia per l'implementazione di elenchi di dati generici
|
INTERFACE
|
Interfaccia per l'implementazione di generiche collezioni di coppie chiave/valore
|
INTERFACE
|
Interfaccia per l'implementazione di set di dati generici
|
INTERFACE
|
Una classe di assistente che implementa l' interfaccia generica IComparer<T> basata sul Confrontare(Compare) i metodi globali
|
CLASS
|
Una classe helper che implementa l'interfaccia generica IEqualityComparer<T> utilizzando i metodi globali Equals<T> e GetHashCode
|
CLASS
|
Una classe generica che implementa l'interfaccia IList <T>
|
CLASS
|
La classe implementa la coppia chiave/valore
|
CLASS
|
Una classe generica che implementa l'interfaccia IMap <TKey, TValue>
|
CLASS
|
Una classe generica che implementa l'interfaccia ISet <T>
|
CLASS
|
Una classe helper per implementare la classe CLinkedListNode<T>
|
CLASS
|
Una classe generica che implementa l'interfaccia ICollection<T>
|
CLASS
|
Una classe generica che implementa l'interfaccia ICollection<T>
|
CLASS
|
Una classe helper utilizzata per implementare la classe CRedBlackTree<T>
|
CLASS
|
Una classe generica che implementa l'interfaccia ICollection<T>
|
CLASS
|
Una classe generica che implementa l'interfaccia IMap <TKey, TValue>
|
CLASS
|
Una classe generica che implementa l'interfaccia ISet <T>
|
CLASS
|
Una classe generica che implementa l'interfaccia ICollection<T>
|
CLASS
Metodi globali:
|
Metodo
|
Descrizione
|
Cerca il valore specificato in un array unidimensionale ordinato in ordine crescente utilizzando l'interfaccia IComparable<T> per confrontare gli elementi
|
Cerca la prima occorrenza di un valore in un array unidimensionale
|
Cerca l'ultima occorrenza di un valore in un array unidimensionale
|
Modifica la sequenza di elementi in un array unidimensionale
|
Confronta due valori, se uno di essi è maggiore dell, inferiore dell, o uguale all, altro
|
Confronta due valori per uguaglianza
|
Calcola il valore del codice hash