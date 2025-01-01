DocumentazioneSezioni
Collezioni Dati Generali

La libreria fornisce classi ed interfacce che definiscono le collezioni generiche, che consentono agli utenti di creare raccolte fortemente tipizzate. Queste collezioni offrono maggiore convenienza e performance nella manipolazione dei dati rispetto alle raccolte tipizzate non-generiche.

La libreria è disponibile nella cartella Include\Generic della directory di lavoro del terminale.

Oggetti:

Oggetto

Descrizione

Tipo

ICollection

Interfaccia per l'implementazione di raccolte di dati generiche

INTERFACE

IEqualityComparable

Interfaccia per l'implementazione di oggetti che possono essere confrontati

INTERFACE

IComparable

Interfaccia per l'implementazione di oggetti che possono essere confrontati in termini di "maggiore, minore o uguale a"

INTERFACE

IComparer

Interfaccia per l'implementazione di una classe generica che confronta due oggetti del tipo T, se uno è "maggiore di, minore di, o uguale all" altro

INTERFACE

IEqualityComparer

Interfaccia per l'implementazione di una classe generica che confronta due oggetti del tipo T per uguaglianza

INTERFACE

IList

Interfaccia per l'implementazione di elenchi di dati generici

INTERFACE

IMap

Interfaccia per l'implementazione di generiche collezioni di coppie chiave/valore

INTERFACE

ISet

Interfaccia per l'implementazione di set di dati generici

INTERFACE

CDefaultComparer

Una classe di assistente che implementa l' interfaccia generica IComparer<T> basata sul Confrontare(Compare) i metodi globali

CLASS

CDefaultEqualityComparer

Una classe helper che implementa l'interfaccia generica IEqualityComparer<T> utilizzando i metodi globali Equals<T> e GetHashCode

CLASS

CArrayList

Una classe generica che implementa l'interfaccia IList <T>

CLASS

CKeyValuePair

La classe implementa la coppia chiave/valore

CLASS

CHashMap

Una classe generica che implementa l'interfaccia IMap <TKey, TValue>

CLASS

CHashSet

Una classe generica che implementa l'interfaccia ISet <T>

CLASS

CLinkedListNode

Una classe helper per implementare la classe CLinkedListNode<T>

CLASS

CLinkedList

Una classe generica che implementa l'interfaccia ICollection<T>

CLASS

CQueue

Una classe generica che implementa l'interfaccia ICollection<T>

CLASS

CRedBlackTreeNode

Una classe helper utilizzata per implementare la classe CRedBlackTree<T>

CLASS

CRedBlackTree

Una classe generica che implementa l'interfaccia ICollection<T>

CLASS

CSortedMap

Una classe generica che implementa l'interfaccia IMap <TKey, TValue>

CLASS

CSortedSet

Una classe generica che implementa l'interfaccia ISet <T>

CLASS

CStack

Una classe generica che implementa l'interfaccia ICollection<T>

CLASS

Metodi globali:

Metodo

Descrizione

ArrayBinarySearch

Cerca il valore specificato in un array unidimensionale ordinato in ordine crescente utilizzando l'interfaccia IComparable<T> per confrontare gli elementi

ArrayIndexOf

Cerca la prima occorrenza di un valore in un array unidimensionale

ArrayLastIndexOf

Cerca l'ultima occorrenza di un valore in un array unidimensionale

ArrayReverse

Modifica la sequenza di elementi in un array unidimensionale

Compare

Confronta due valori, se uno di essi è maggiore dell, inferiore dell, o uguale all, altro

Equals

Confronta due valori per uguaglianza

GetHashCode

Calcola il valore del codice hash