일반 데이터 모음

라이브러리는 일반 컬렉션을 정의하는 클래스 및 인터페이스를 제공하여 사용자가 강력한 유형의 컬렉션을 생성할 수 있습니다. 이러한 컬렉션은 일반적이지 않은 유형 컬렉션보다 더 편리하고 데이터 처리 성능을 제공합니다.

라이브러리는 터미널 작업 디렉토리의 Include\Generic 폴더에서 사용할 수 있습니다.

Objects:

개체 설명 Type ICollection 일반 데이터 수집을 구현하기 위한 인터페이스 INTERFACE IEqualityComparable 비교할 수 있는 개체를 구현하기 위한 인터페이스 INTERFACE IComparable "크거나 작거나 같음" 측면에서 비교할 수 있는 개체 구현을 위한 인터페이스 INTERFACE IComparer 한 개체가 다른 개체보다 크거나 작거나 같은지 여부에 관계없이 T 유형의 두 개체를 비교하는 일반 클래스를 구현하기 위한 인터페이스 INTERFACE IEqualityComparer 동일성을 위해 T 유형의 두 개체를 비교하는 일반 클래스를 구현하기 위한 인터페이스 INTERFACE IList 일반 데이터 목록 구현을 위한 인터페이스 INTERFACE IMap 키/값 페어의 일반 컬렉션을 구현하기 위한 인터페이스 INTERFACE ISet 일반 데이터 집합 구현을 위한 인터페이스 INTERFACE CDefaultComparer Compare 글로벌 메서드를 기반으로 IComparer<T> 일반 인터페이스를 구현하는 도우미 클래스입니다 CLASS CDefaultEqualityComparer Equals<T> 및 GetHashCode 글로벌 메서드를 사용하여 IEqualityComparer<T> 일반 인터페이스를 구현하는 도우미 클래스 CLASS CArrayList IList<T> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스 CLASS CKeyValuePair 클래스는 키/값 페어를 구현합니다 CLASS CHashMap IMap<TKey, TValue> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스 CLASS CHashSet ISet<T> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스 CLASS CLinkedListNode CLinkedListNode<T> 클래스를 구현하기 위한 도우미 클래스 CLASS CLinkedList ICollection<T> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스 CLASS CQueue ICollection<T> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스 CLASS CRedBlackTreeNode CRedBlackTree<T> 클래스를 구현하는 데 사용되는 도우미 클래스 CLASS CRedBlackTree ICollection<T> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스 CLASS CSortedMap IMap<TKey, TValue> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스 CLASS CSortedSet ISet<T> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스 CLASS CStack ICollection<T> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스 CLASS

Global methods: