- ICollection<T>
- IEqualityComparable<T>
- IComparable<T>
- IComparer<T>
- IEqualityComparer<T>
- IList<T>
- IMap<TKey,TValue>
- ISet<T>
- CDefaultComparer<T>
- CDefaultEqualityComparer<T>
- CRedBlackTreeNode<T>
- CLinkedListNode<T>
- CKeyValuePair<TKey,TValue>
- CArrayList<T>
- CHashMap<TKey,TValue>
- CHashSet<T>
- CLinkedList<T>
- CQueue<T>
- CRedBlackTree<T>
- CSortedMap<TKey, TValue>
- CSortedSet<T>
- CStack<T>
- ArrayBinarySearch<T>
- ArrayIndexOf<T>
- ArrayLastIndexOf<T>
- ArrayReverse<T>
- Compare
- Equals<T>
- GetHashCode
일반 데이터 모음
라이브러리는 일반 컬렉션을 정의하는 클래스 및 인터페이스를 제공하여 사용자가 강력한 유형의 컬렉션을 생성할 수 있습니다. 이러한 컬렉션은 일반적이지 않은 유형 컬렉션보다 더 편리하고 데이터 처리 성능을 제공합니다.
라이브러리는 터미널 작업 디렉토리의 Include\Generic 폴더에서 사용할 수 있습니다.
Objects:
|
개체
|
설명
|
Type
|
일반 데이터 수집을 구현하기 위한 인터페이스
|
INTERFACE
|
비교할 수 있는 개체를 구현하기 위한 인터페이스
|
INTERFACE
|
"크거나 작거나 같음" 측면에서 비교할 수 있는 개체 구현을 위한 인터페이스
|
INTERFACE
|
한 개체가 다른 개체보다 크거나 작거나 같은지 여부에 관계없이 T 유형의 두 개체를 비교하는 일반 클래스를 구현하기 위한 인터페이스
|
INTERFACE
|
동일성을 위해 T 유형의 두 개체를 비교하는 일반 클래스를 구현하기 위한 인터페이스
|
INTERFACE
|
일반 데이터 목록 구현을 위한 인터페이스
|
INTERFACE
|
키/값 페어의 일반 컬렉션을 구현하기 위한 인터페이스
|
INTERFACE
|
일반 데이터 집합 구현을 위한 인터페이스
|
INTERFACE
|
Compare 글로벌 메서드를 기반으로 IComparer<T> 일반 인터페이스를 구현하는 도우미 클래스입니다
|
CLASS
|
Equals<T> 및 GetHashCode 글로벌 메서드를 사용하여 IEqualityComparer<T> 일반 인터페이스를 구현하는 도우미 클래스
|
CLASS
|
IList<T> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스
|
CLASS
|
클래스는 키/값 페어를 구현합니다
|
CLASS
|
IMap<TKey, TValue> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스
|
CLASS
|
ISet<T> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스
|
CLASS
|
CLinkedListNode<T> 클래스를 구현하기 위한 도우미 클래스
|
CLASS
|
ICollection<T> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스
|
CLASS
|
ICollection<T> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스
|
CLASS
|
CRedBlackTree<T> 클래스를 구현하는 데 사용되는 도우미 클래스
|
CLASS
|
ICollection<T> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스
|
CLASS
|
IMap<TKey, TValue> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스
|
CLASS
|
ISet<T> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스
|
CLASS
|
ICollection<T> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스
|
CLASS
Global methods:
|
메서드
|
설명
|
요소를 비교하기 위해 IComparable<T> 인터페이스를 사용하여 오름차순 1차원 배열에서 지정된 값을 검색
|
1차원 배열에서 값이 처음 나타나는 경우 검색
|
1차원 배열에서 값이 마지막으로 발생했는지 검색
|
1차원 배열의 요소 시퀀스를 변경
|
두 값 중 하나가 다른 값보다 크거가 작거나 같은지 여부 비교
|
동일성에 대한 두 값 비교
|
해시 코드 값을 계산