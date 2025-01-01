문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリジェネリックデータコレクション 

일반 데이터 모음

라이브러리는 일반 컬렉션을 정의하는 클래스 및 인터페이스를 제공하여 사용자가 강력한 유형의 컬렉션을 생성할 수 있습니다. 이러한 컬렉션은 일반적이지 않은 유형 컬렉션보다 더 편리하고 데이터 처리 성능을 제공합니다.

라이브러리는 터미널 작업 디렉토리의 Include\Generic 폴더에서 사용할 수 있습니다.

Objects:

개체

설명

Type

ICollection

일반 데이터 수집을 구현하기 위한 인터페이스

INTERFACE

IEqualityComparable

비교할 수 있는 개체를 구현하기 위한 인터페이스

INTERFACE

IComparable

"크거나 작거나 같음" 측면에서 비교할 수 있는 개체 구현을 위한 인터페이스

INTERFACE

IComparer

한 개체가 다른 개체보다 크거나 작거나 같은지 여부에 관계없이 T 유형의 두 개체를 비교하는 일반 클래스를 구현하기 위한 인터페이스

INTERFACE

IEqualityComparer

동일성을 위해 T 유형의 두 개체를 비교하는 일반 클래스를 구현하기 위한 인터페이스

INTERFACE

IList

일반 데이터 목록 구현을 위한 인터페이스

INTERFACE

IMap

키/값 페어의 일반 컬렉션을 구현하기 위한 인터페이스

INTERFACE

ISet

일반 데이터 집합 구현을 위한 인터페이스

INTERFACE

CDefaultComparer

Compare 글로벌 메서드를 기반으로 IComparer<T> 일반 인터페이스를 구현하는 도우미 클래스입니다

CLASS

CDefaultEqualityComparer

Equals<T> 및 GetHashCode 글로벌 메서드를 사용하여 IEqualityComparer<T> 일반 인터페이스를 구현하는 도우미 클래스

CLASS

CArrayList

IList<T> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스

CLASS

CKeyValuePair

클래스는 키/값 페어를 구현합니다

CLASS

CHashMap

IMap<TKey, TValue> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스

CLASS

CHashSet

ISet<T> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스

CLASS

CLinkedListNode

CLinkedListNode<T> 클래스를 구현하기 위한 도우미 클래스

CLASS

CLinkedList

ICollection<T> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스

CLASS

CQueue

ICollection<T> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스

CLASS

CRedBlackTreeNode

CRedBlackTree<T> 클래스를 구현하는 데 사용되는 도우미 클래스

CLASS

CRedBlackTree

ICollection<T> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스

CLASS

CSortedMap

IMap<TKey, TValue> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스

CLASS

CSortedSet

ISet<T> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스

CLASS

CStack

ICollection<T> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스

CLASS

Global methods:

메서드

설명

ArrayBinarySearch

요소를 비교하기 위해 IComparable<T> 인터페이스를 사용하여 오름차순 1차원 배열에서 지정된 값을 검색

ArrayIndexOf

1차원 배열에서 값이 처음 나타나는 경우 검색

ArrayLastIndexOf

1차원 배열에서 값이 마지막으로 발생했는지 검색

ArrayReverse

1차원 배열의 요소 시퀀스를 변경

Compare

두 값 중 하나가 다른 값보다 크거가 작거나 같은지 여부 비교

Equals

동일성에 대한 두 값 비교

GetHashCode

해시 코드 값을 계산