Die Bibliothek beinhaltet Klassen und Schnittstellen für die Definition von Template-Sammlungen, die es dem Nutzer erlauben, stark typisierte Sammlungen zu erstellen. Sie bieten mehr Bequemlichkeit und sichern eine höhere Leistung bei der Datenverarbeitung, als gewöhnliche typisierte Sammlungen.

Die Bibliothek befindet sich im Verzeichnis des Terminals im Ordner Include\Generic.

Objekte:

Objekt

Beschreibung

Typ

ICollection

Schnittstelle für die Implementierung von Template-Sammlungen

INTERFACE

IEqualityComparable

Schnittstelle für die Implementierung von Objekten, die man miteinander vergleichen kann

INTERFACE

IComparable

Schnittstelle für die Implementierung von Objekten, die man miteinander im Sinne von "größer als, kleiner als oder gleich" vergleichen kann

INTERFACE

IComparer

Schnittstelle für die Implementierung einer allgemeinen Klasse, die Objekte vom Typ Т im Sinne von "größer als, kleiner als oder gleich" vergleicht

INTERFACE

IEqualityComparer

Schnittstelle für die Implementierung einer allgemeinen Klasse, die feststellt, ob zwei Objekte vom Typ T gleich sind

INTERFACE

IList

Schnittstelle für die Implementierung von Template-Datenlisten

INTERFACE

IMap

Schnittstelle für die Implementierung von Template-Sammlungen von Schlüssel-Wert-Paaren

INTERFACE

ISet

Schnittstelle für die Implementierung von Template-Datenmengen

INTERFACE

CDefaultComparer

Eine Hilfsklasse, die die Template-Schnittstelle IComparer<T> basierend auf den globalen Compare Methoden implementiert

CLASS

CDefaultEqualityComparer

Eine Hilfsklasse, die die Template-Schnittstelle IEqualityComparer<T> mithilfe der globalen Methoden Equals<T> und GetHashCode implementiert

CLASS

CArrayList

Eine Template-Klasse, die die Schnittstelle IList<T> implementiert

CLASS

CKeyValuePair

Die Klasse implementiert ein Schlüssel-Wert-Paar

CLASS

CHashMap

Eine Template-Klasse, die die Schnittstelle IMap<TKey, TValue> implementiert

CLASS

CHashSet

Eine Template-Klasse, die die Schnittstelle ISet<T> implementiert

CLASS

CLinkedListNode

Eine Hilfsklasse, die für die Implementierung der Klasse CLinkedListNode<T> notwendig ist

CLASS

CLinkedList

Eine Hilfsklasse, die die Schnittstelle ICollection<T> implementiert

CLASS

CQueue

Eine Hilfsklasse, die die Schnittstelle ICollection<T> implementiert

CLASS

CRedBlackTreeNode

Eine Hilfsklasse, die für die Implementierung der Klasse CRedBlackTree<T> notwendig ist

CLASS

CRedBlackTree

Eine Hilfsklasse, die die Schnittstelle ICollection<T> implementiert

CLASS

CSortedMap

Eine Template-Klasse, die die Schnittstelle IMap<TKey, TValue> implementiert

CLASS

CSortedSet

Eine Template-Klasse, die die Schnittstelle ISet<T> implementiert

CLASS

CStack

Eine Hilfsklasse, die die Schnittstelle ICollection<T> implementiert

CLASS

Globale Methoden:

Methode

Beschreibung

ArrayBinarySearch

Sucht nach dem angegebenen Wert in einem aufsteigend sortierten eindimensionalen Array unter Verwendung der Schnittstelle IComparable<T> für den Vergleich von Elementen

ArrayIndexOf

Sucht nach dem ersten Auftreten eines Wertes in einem eindimensionalem Array

ArrayLastIndexOf

Sucht nach dem letzten Auftreten eines Wertes in einem eindimensionalem Array

ArrayReverse

Ändert die Sequenz von Elementen in einem eindimensionalen Array

Compare

Vergleicht zwei Elemente und stellt fest, ob eines "größer als, kleiner als oder gleich" dem anderen ist

Equals

Vergleicht, ob zwei Werte gleich sind

GetHashCode

Berechnet den Wert des Hashcodes