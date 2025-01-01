- ICollection<T>
Template-Sammlungen von Daten
Die Bibliothek beinhaltet Klassen und Schnittstellen für die Definition von Template-Sammlungen, die es dem Nutzer erlauben, stark typisierte Sammlungen zu erstellen. Sie bieten mehr Bequemlichkeit und sichern eine höhere Leistung bei der Datenverarbeitung, als gewöhnliche typisierte Sammlungen.
Die Bibliothek befindet sich im Verzeichnis des Terminals im Ordner Include\Generic.
Objekte:
|
Objekt
|
Beschreibung
|
Typ
|
Schnittstelle für die Implementierung von Template-Sammlungen
|
INTERFACE
|
Schnittstelle für die Implementierung von Objekten, die man miteinander vergleichen kann
|
INTERFACE
|
Schnittstelle für die Implementierung von Objekten, die man miteinander im Sinne von "größer als, kleiner als oder gleich" vergleichen kann
|
INTERFACE
|
Schnittstelle für die Implementierung einer allgemeinen Klasse, die Objekte vom Typ Т im Sinne von "größer als, kleiner als oder gleich" vergleicht
|
INTERFACE
|
Schnittstelle für die Implementierung einer allgemeinen Klasse, die feststellt, ob zwei Objekte vom Typ T gleich sind
|
INTERFACE
|
Schnittstelle für die Implementierung von Template-Datenlisten
|
INTERFACE
|
Schnittstelle für die Implementierung von Template-Sammlungen von Schlüssel-Wert-Paaren
|
INTERFACE
|
Schnittstelle für die Implementierung von Template-Datenmengen
|
INTERFACE
|
Eine Hilfsklasse, die die Template-Schnittstelle IComparer<T> basierend auf den globalen Compare Methoden implementiert
|
CLASS
|
Eine Hilfsklasse, die die Template-Schnittstelle IEqualityComparer<T> mithilfe der globalen Methoden Equals<T> und GetHashCode implementiert
|
CLASS
|
Eine Template-Klasse, die die Schnittstelle IList<T> implementiert
|
CLASS
|
Die Klasse implementiert ein Schlüssel-Wert-Paar
|
CLASS
|
Eine Template-Klasse, die die Schnittstelle IMap<TKey, TValue> implementiert
|
CLASS
|
Eine Template-Klasse, die die Schnittstelle ISet<T> implementiert
|
CLASS
|
Eine Hilfsklasse, die für die Implementierung der Klasse CLinkedListNode<T> notwendig ist
|
CLASS
|
Eine Hilfsklasse, die die Schnittstelle ICollection<T> implementiert
|
CLASS
|
Eine Hilfsklasse, die die Schnittstelle ICollection<T> implementiert
|
CLASS
|
Eine Hilfsklasse, die für die Implementierung der Klasse CRedBlackTree<T> notwendig ist
|
CLASS
|
Eine Hilfsklasse, die die Schnittstelle ICollection<T> implementiert
|
CLASS
|
Eine Template-Klasse, die die Schnittstelle IMap<TKey, TValue> implementiert
|
CLASS
|
Eine Template-Klasse, die die Schnittstelle ISet<T> implementiert
|
CLASS
|
Eine Hilfsklasse, die die Schnittstelle ICollection<T> implementiert
|
CLASS
Globale Methoden:
|
Methode
|
Beschreibung
|
Sucht nach dem angegebenen Wert in einem aufsteigend sortierten eindimensionalen Array unter Verwendung der Schnittstelle IComparable<T> für den Vergleich von Elementen
|
Sucht nach dem ersten Auftreten eines Wertes in einem eindimensionalem Array
|
Sucht nach dem letzten Auftreten eines Wertes in einem eindimensionalem Array
|
Ändert die Sequenz von Elementen in einem eindimensionalen Array
|
Vergleicht zwei Elemente und stellt fest, ob eines "größer als, kleiner als oder gleich" dem anderen ist
|
Vergleicht, ob zwei Werte gleich sind
|
Berechnet den Wert des Hashcodes