Template-Sammlungen von Daten

Die Bibliothek beinhaltet Klassen und Schnittstellen für die Definition von Template-Sammlungen, die es dem Nutzer erlauben, stark typisierte Sammlungen zu erstellen. Sie bieten mehr Bequemlichkeit und sichern eine höhere Leistung bei der Datenverarbeitung, als gewöhnliche typisierte Sammlungen.

Die Bibliothek befindet sich im Verzeichnis des Terminals im Ordner Include\Generic.

Objekte:

Objekt Beschreibung Typ ICollection Schnittstelle für die Implementierung von Template-Sammlungen INTERFACE IEqualityComparable Schnittstelle für die Implementierung von Objekten, die man miteinander vergleichen kann INTERFACE IComparable Schnittstelle für die Implementierung von Objekten, die man miteinander im Sinne von "größer als, kleiner als oder gleich" vergleichen kann INTERFACE IComparer Schnittstelle für die Implementierung einer allgemeinen Klasse, die Objekte vom Typ Т im Sinne von "größer als, kleiner als oder gleich" vergleicht INTERFACE IEqualityComparer Schnittstelle für die Implementierung einer allgemeinen Klasse, die feststellt, ob zwei Objekte vom Typ T gleich sind INTERFACE IList Schnittstelle für die Implementierung von Template-Datenlisten INTERFACE IMap Schnittstelle für die Implementierung von Template-Sammlungen von Schlüssel-Wert-Paaren INTERFACE ISet Schnittstelle für die Implementierung von Template-Datenmengen INTERFACE CDefaultComparer Eine Hilfsklasse, die die Template-Schnittstelle IComparer<T> basierend auf den globalen Compare Methoden implementiert CLASS CDefaultEqualityComparer Eine Hilfsklasse, die die Template-Schnittstelle IEqualityComparer<T> mithilfe der globalen Methoden Equals<T> und GetHashCode implementiert CLASS CArrayList Eine Template-Klasse, die die Schnittstelle IList<T> implementiert CLASS CKeyValuePair Die Klasse implementiert ein Schlüssel-Wert-Paar CLASS CHashMap Eine Template-Klasse, die die Schnittstelle IMap<TKey, TValue> implementiert CLASS CHashSet Eine Template-Klasse, die die Schnittstelle ISet<T> implementiert CLASS CLinkedListNode Eine Hilfsklasse, die für die Implementierung der Klasse CLinkedListNode<T> notwendig ist CLASS CLinkedList Eine Hilfsklasse, die die Schnittstelle ICollection<T> implementiert CLASS CQueue Eine Hilfsklasse, die die Schnittstelle ICollection<T> implementiert CLASS CRedBlackTreeNode Eine Hilfsklasse, die für die Implementierung der Klasse CRedBlackTree<T> notwendig ist CLASS CRedBlackTree Eine Hilfsklasse, die die Schnittstelle ICollection<T> implementiert CLASS CSortedMap Eine Template-Klasse, die die Schnittstelle IMap<TKey, TValue> implementiert CLASS CSortedSet Eine Template-Klasse, die die Schnittstelle ISet<T> implementiert CLASS CStack Eine Hilfsklasse, die die Schnittstelle ICollection<T> implementiert CLASS

Globale Methoden: