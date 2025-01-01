- ICollection<T>
- IEqualityComparable<T>
- IComparable<T>
- IComparer<T>
- IEqualityComparer<T>
- IList<T>
- IMap<TKey,TValue>
- ISet<T>
- CDefaultComparer<T>
- CDefaultEqualityComparer<T>
- CRedBlackTreeNode<T>
- CLinkedListNode<T>
- CKeyValuePair<TKey,TValue>
- CArrayList<T>
- CHashMap<TKey,TValue>
- CHashSet<T>
- CLinkedList<T>
- CQueue<T>
- CRedBlackTree<T>
- CSortedMap<TKey, TValue>
- CSortedSet<T>
- CStack<T>
- ArrayBinarySearch<T>
- ArrayIndexOf<T>
- ArrayLastIndexOf<T>
- ArrayReverse<T>
- Compare
- Equals<T>
- GetHashCode
通用数据集
程序库提供了定义通用集的类和接口，允许用户创建增强型类型集。这些集合提供了比非通用类型集更大的便利性和数据处理性能。
程序库可以在程序端工作目录的Include\Generic文件夹中得到。
对象：
|
对象
|
描述
|
类型
|
实施通用数据集的接口
|
INTERFACE
|
用于实施可以比较的对象的接口
|
INTERFACE
|
用于实施可以通过“大于，小于或等于”进行比较的对象的接口
|
INTERFACE
|
用于实施比较两个T类型对象的通用类的接口，比较其中一个是否“大于，小于或等于”另一个对象
|
INTERFACE
|
用于实施比较两个T类型对象相等性的通用类的接口
|
INTERFACE
|
实施通用数据列表的接口
|
INTERFACE
|
实施键/值对的通用集的接口
|
INTERFACE
|
实施通用数据集的接口
|
INTERFACE
|
基于比较全局方法实施 IComparer<T>通用接口的辅助类
|
CLASS
|
使用Equals<T>和GetHashCode全局方法实施IEqualityComparer<T>通用接口的辅助类
|
CLASS
|
实施IList<T>接口的通用类
|
CLASS
|
这个类实施键/值对
|
CLASS
|
实施IMap<TKey，TValue>接口的通用类
|
CLASS
|
实施ISet<T>接口的通用类
|
CLASS
|
实施CLinkedListNode<T>类的辅助类
|
CLASS
|
实施ICollection<T>接口的通用类
|
CLASS
|
实施ICollection<T>接口的通用类
|
CLASS
|
用于实施CRedBlackTree<T>类的辅助类
|
CLASS
|
实施ICollection<T>接口的通用类
|
CLASS
|
实施IMap<TKey，TValue>接口的通用类
|
CLASS
|
实施ISet<T>接口的通用类
|
CLASS
|
实施ICollection<T>接口的通用类
|
CLASS
全局方法：
|
方法
|
描述
|
使用IComparable<T>接口，搜索升序一维数组指定值来比较元素
|
搜索一维数组中第一次出现的值
|
搜索一维数组中最后出现的值
|
改变一维数组中的元素序列
|
比较两个值的大小，其中一个是否大于，小于或等于另一个值
|
比较两个值的相等性
|
计算散列码值