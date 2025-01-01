通用数据集

程序库提供了定义通用集的类和接口，允许用户创建增强型类型集。这些集合提供了比非通用类型集更大的便利性和数据处理性能。

程序库可以在程序端工作目录的Include\Generic文件夹中得到。

对象：

对象 描述 类型 ICollection 实施通用数据集的接口 INTERFACE IEqualityComparable 用于实施可以比较的对象的接口 INTERFACE IComparable 用于实施可以通过“大于，小于或等于”进行比较的对象的接口 INTERFACE IComparer 用于实施比较两个T类型对象的通用类的接口，比较其中一个是否“大于，小于或等于”另一个对象 INTERFACE IEqualityComparer 用于实施比较两个T类型对象相等性的通用类的接口 INTERFACE IList 实施通用数据列表的接口 INTERFACE IMap 实施键/值对的通用集的接口 INTERFACE ISet 实施通用数据集的接口 INTERFACE CDefaultComparer 基于比较全局方法实施 IComparer<T>通用接口的辅助类 CLASS CDefaultEqualityComparer 使用Equals<T>和GetHashCode全局方法实施IEqualityComparer<T>通用接口的辅助类 CLASS CArrayList 实施IList<T>接口的通用类 CLASS CKeyValuePair 这个类实施键/值对 CLASS CHashMap 实施IMap<TKey，TValue>接口的通用类 CLASS CHashSet 实施ISet<T>接口的通用类 CLASS CLinkedListNode 实施CLinkedListNode<T>类的辅助类 CLASS CLinkedList 实施ICollection<T>接口的通用类 CLASS CQueue 实施ICollection<T>接口的通用类 CLASS CRedBlackTreeNode 用于实施CRedBlackTree<T>类的辅助类 CLASS CRedBlackTree 实施ICollection<T>接口的通用类 CLASS CSortedMap 实施IMap<TKey，TValue>接口的通用类 CLASS CSortedSet 实施ISet<T>接口的通用类 CLASS CStack 实施ICollection<T>接口的通用类 CLASS

全局方法：