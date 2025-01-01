文档部分
MQL5参考标准程序库通用数据集 

通用数据集

程序库提供了定义通用集的类和接口，允许用户创建增强型类型集。这些集合提供了比非通用类型集更大的便利性和数据处理性能。

程序库可以在程序端工作目录的Include\Generic文件夹中得到。

对象：

对象

描述

类型

ICollection

实施通用数据集的接口

INTERFACE

IEqualityComparable

用于实施可以比较的对象的接口

INTERFACE

IComparable

用于实施可以通过“大于，小于或等于”进行比较的对象的接口

INTERFACE

IComparer

用于实施比较两个T类型对象的通用类的接口，比较其中一个是否“大于，小于或等于”另一个对象

INTERFACE

IEqualityComparer

用于实施比较两个T类型对象相等性的通用类的接口

INTERFACE

IList

实施通用数据列表的接口

INTERFACE

IMap

实施键/值对的通用集的接口

INTERFACE

ISet

实施通用数据集的接口

INTERFACE

CDefaultComparer

基于比较全局方法实施 IComparer<T>通用接口的辅助类

CLASS

CDefaultEqualityComparer

使用Equals<T>和GetHashCode全局方法实施IEqualityComparer<T>通用接口的辅助类

CLASS

CArrayList

实施IList<T>接口的通用类

CLASS

CKeyValuePair

这个类实施键/值对

CLASS

CHashMap

实施IMap<TKey，TValue>接口的通用类

CLASS

CHashSet

实施ISet<T>接口的通用类

CLASS

CLinkedListNode

实施CLinkedListNode<T>类的辅助类

CLASS

CLinkedList

实施ICollection<T>接口的通用类

CLASS

CQueue

实施ICollection<T>接口的通用类

CLASS

CRedBlackTreeNode

用于实施CRedBlackTree<T>类的辅助类

CLASS

CRedBlackTree

实施ICollection<T>接口的通用类

CLASS

CSortedMap

实施IMap<TKey，TValue>接口的通用类

CLASS

CSortedSet

实施ISet<T>接口的通用类

CLASS

CStack

实施ICollection<T>接口的通用类

CLASS

全局方法：

方法

描述

ArrayBinarySearch

使用IComparable<T>接口，搜索升序一维数组指定值来比较元素

ArrayIndexOf

搜索一维数组中第一次出现的值

ArrayLastIndexOf

搜索一维数组中最后出现的值

ArrayReverse

改变一维数组中的元素序列

Compare

比较两个值的大小，其中一个是否大于，小于或等于另一个值

Equals

比较两个值的相等性

GetHashCode

计算散列码值