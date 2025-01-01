Coleções de dados genéricas

A biblioteca contém classes e interfaces para a definição de coleções genéricas, que, por sua vez, permitem que o usuário crie uma coleção fortemente tipada. Elas proporcionam uma maior comodidade e desempenho de manipulação de dados do que as coleções tipadas convencionais.

A biblioteca está localizada no diretório de trabalho do terminal na pasta Include\Generic.

Objetos:

Objeto Descrição Tipo ICollection Interface para realização de coleções de dados genéricas INTERFACE IEqualityComparable Interface para realização de objetos que podem ser comparados entre si INTERFACE IComparable Interface para realização de objetos que podem ser comparados entre si por meio da relação "maior, menor ou igual" INTERFACE IComparer Interface para realização de uma classe universal que compara dois objetos do tipo T no que diz respeito à relação "maior, menor ou igual" INTERFACE IEqualityComparer Interface para realização de uma classe universal que compara dois objetos do tipo T no que diz respeito à igualdade INTERFACE IList Interface para realização de listas de dados genéricas INTERFACE IMap Interface para realização de coleções genéricas do par chave-valor INTERFACE ISet Interface para realização de conjuntos de dados genéricos INTERFACE CDefaultComparer Classe auxiliar que implementa a interface genérica IComparer<T> com base nos métodos globais Compare CLASS CDefaultEqualityComparer Classe auxiliar que implementa a interface genérica IEqualityComparer<T> usando os métodos globais Equals<T> e GetHashCode CLASS CArrayList Classe genérica que implementa a interface IList<T> CLASS CKeyValuePair A classe implementa o par chave-valor CLASS CHashMap Classe genérica que implementa a interface IMap<TKey, TValue> CLASS CHashSet Classe genérica que implementa a interface ISet<T> CLASS CLinkedListNode Classe auxiliar necessária para implementar a classe CLinkedListNode<T> CLASS CLinkedList Classe genérica que implementa a interface ICollection<T> CLASS CQueue Classe genérica que implementa a interface ICollection<T> CLASS CRedBlackTreeNode Classe auxiliar necessária para implementar a classe CRedBlackTree<T> CLASS CRedBlackTree Classe genérica que implementa a interface ICollection<T> CLASS CSortedMap Classe genérica que implementa a interface IMap<TKey, TValue> CLASS CSortedSet Classe genérica que implementa a interface ISet<T> CLASS CStack Classe genérica que implementa a interface ICollection<T> CLASS

Métodos globais: