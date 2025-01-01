- ICollection<T>
- IEqualityComparable<T>
- IComparable<T>
- IComparer<T>
- IEqualityComparer<T>
- IList<T>
- IMap<TKey,TValue>
- ISet<T>
- CDefaultComparer<T>
- CDefaultEqualityComparer<T>
- CRedBlackTreeNode<T>
- CLinkedListNode<T>
- CKeyValuePair<TKey,TValue>
- CArrayList<T>
- CHashMap<TKey,TValue>
- CHashSet<T>
- CLinkedList<T>
- CQueue<T>
- CRedBlackTree<T>
- CSortedMap<TKey, TValue>
- CSortedSet<T>
- CStack<T>
- ArrayBinarySearch<T>
- ArrayIndexOf<T>
- ArrayLastIndexOf<T>
- ArrayReverse<T>
- Compare
- Equals<T>
- GetHashCode
Coleções de dados genéricas
A biblioteca contém classes e interfaces para a definição de coleções genéricas, que, por sua vez, permitem que o usuário crie uma coleção fortemente tipada. Elas proporcionam uma maior comodidade e desempenho de manipulação de dados do que as coleções tipadas convencionais.
A biblioteca está localizada no diretório de trabalho do terminal na pasta Include\Generic.
Objetos:
|
Objeto
|
Descrição
|
Tipo
|
Interface para realização de coleções de dados genéricas
|
INTERFACE
|
Interface para realização de objetos que podem ser comparados entre si
|
INTERFACE
|
Interface para realização de objetos que podem ser comparados entre si por meio da relação "maior, menor ou igual"
|
INTERFACE
|
Interface para realização de uma classe universal que compara dois objetos do tipo T no que diz respeito à relação "maior, menor ou igual"
|
INTERFACE
|
Interface para realização de uma classe universal que compara dois objetos do tipo T no que diz respeito à igualdade
|
INTERFACE
|
Interface para realização de listas de dados genéricas
|
INTERFACE
|
Interface para realização de coleções genéricas do par chave-valor
|
INTERFACE
|
Interface para realização de conjuntos de dados genéricos
|
INTERFACE
|
Classe auxiliar que implementa a interface genérica IComparer<T> com base nos métodos globais Compare
|
CLASS
|
Classe auxiliar que implementa a interface genérica IEqualityComparer<T> usando os métodos globais Equals<T> e GetHashCode
|
CLASS
|
Classe genérica que implementa a interface IList<T>
|
CLASS
|
A classe implementa o par chave-valor
|
CLASS
|
Classe genérica que implementa a interface IMap<TKey, TValue>
|
CLASS
|
Classe genérica que implementa a interface ISet<T>
|
CLASS
|
Classe auxiliar necessária para implementar a classe CLinkedListNode<T>
|
CLASS
|
Classe genérica que implementa a interface ICollection<T>
|
CLASS
|
Classe genérica que implementa a interface ICollection<T>
|
CLASS
|
Classe auxiliar necessária para implementar a classe CRedBlackTree<T>
|
CLASS
|
Classe genérica que implementa a interface ICollection<T>
|
CLASS
|
Classe genérica que implementa a interface IMap<TKey, TValue>
|
CLASS
|
Classe genérica que implementa a interface ISet<T>
|
CLASS
|
Classe genérica que implementa a interface ICollection<T>
|
CLASS
Métodos globais:
|
Método
|
Descrição
|
Procura o valor especificado numa matriz unidimensional classificada em ordem ascendente usando a interface IComparable<T> para comparação de elementos
|
Procura a primeira ocorrência de um valor numa matriz unidimensional
|
Procura a última ocorrência de um valor numa matriz unidimensional
|
Altera o sequenciamento dos elementos numa matriz unidimensional
|
Compara dois valores no que diz respeito à relação "maior, menor ou igual"
|
Compara se dois valores são iguais
|
Calcula o valor de código hash