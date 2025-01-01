DocumentaçãoSeções
A biblioteca contém classes e interfaces para a definição de coleções genéricas, que, por sua vez, permitem que o usuário crie uma coleção fortemente tipada. Elas proporcionam uma maior comodidade e desempenho de manipulação de dados do que as coleções tipadas convencionais.

A biblioteca está localizada no diretório de trabalho do terminal na pasta Include\Generic.

Objetos:

Objeto

Descrição

Tipo

ICollection

Interface para realização de coleções de dados genéricas

INTERFACE

IEqualityComparable

Interface para realização de objetos que podem ser comparados entre si

INTERFACE

IComparable

Interface para realização de objetos que podem ser comparados entre si por meio da relação "maior, menor ou igual"

INTERFACE

IComparer

Interface para realização de uma classe universal que compara dois objetos do tipo T no que diz respeito à relação "maior, menor ou igual"

INTERFACE

IEqualityComparer

Interface para realização de uma classe universal que compara dois objetos do tipo T no que diz respeito à igualdade

INTERFACE

IList

Interface para realização de listas de dados genéricas

INTERFACE

IMap

Interface para realização de coleções genéricas do par chave-valor

INTERFACE

ISet

Interface para realização de conjuntos de dados genéricos

INTERFACE

CDefaultComparer

Classe auxiliar que implementa a interface genérica IComparer<T> com base nos métodos globais Compare

CLASS

CDefaultEqualityComparer

Classe auxiliar que implementa a interface genérica IEqualityComparer<T> usando os métodos globais Equals<T> e GetHashCode

CLASS

CArrayList

Classe genérica que implementa a interface IList<T>

CLASS

CKeyValuePair

A classe implementa o par chave-valor

CLASS

CHashMap

Classe genérica que implementa a interface IMap<TKey, TValue>

CLASS

CHashSet

Classe genérica que implementa a interface ISet<T>

CLASS

CLinkedListNode

Classe auxiliar necessária para implementar a classe CLinkedListNode<T>

CLASS

CLinkedList

Classe genérica que implementa a interface ICollection<T>

CLASS

CQueue

Classe genérica que implementa a interface ICollection<T>

CLASS

CRedBlackTreeNode

Classe auxiliar necessária para implementar a classe CRedBlackTree<T>

CLASS

CRedBlackTree

Classe genérica que implementa a interface ICollection<T>

CLASS

CSortedMap

Classe genérica que implementa a interface IMap<TKey, TValue>

CLASS

CSortedSet

Classe genérica que implementa a interface ISet<T>

CLASS

CStack

Classe genérica que implementa a interface ICollection<T>

CLASS

Métodos globais:

Método

Descrição

ArrayBinarySearch

Procura o valor especificado numa matriz unidimensional classificada em ordem ascendente usando a interface IComparable<T> para comparação de elementos

ArrayIndexOf

Procura a primeira ocorrência de um valor numa matriz unidimensional

ArrayLastIndexOf

Procura a última ocorrência de um valor numa matriz unidimensional

ArrayReverse

Altera o sequenciamento dos elementos numa matriz unidimensional

Compare

Compara dois valores no que diz respeito à relação "maior, menor ou igual"

Equals

Compara se dois valores são iguais

GetHashCode

Calcula o valor de código hash