Collections de Données Génériques

La bibliothèque fournit les classes et les interfaces qui définissent les collections génériques, permettant aux utilisateurs de créer des collections fortement typées. Ces collections sont plus pratiques et efficaces dans la gestion de leurs données que des collections typées non génériques.

La bibliothèque est disponible dans le dossier Include\Generic du répertoire de travail du terminal.

Objets :

Objet Description Type ICollection Interface pour implémenter des collections de données génériques INTERFACE IEqualityComparable Interface pour implémenter des objets qui peuvent être comparés INTERFACE IComparable Interface pour implémenter des objets qui peuvent être comparés en terme de "plus grand que, inférieur ou égal à" INTERFACE IComparer Interface pour implémenter une classe générique qui compare 2 objets de type T et vérifie si l'un est "plus grand que, inférieur ou égal au" second objet INTERFACE IEqualityComparer Interface pour implémenter une classe générique qui compare et vérifie l'égalité de 2 objets de type T INTERFACE IList Interface pour implémenter les listes de données génériques INTERFACE IMap Interface pour implémenter les collections génériques de paires clé/valeur INTERFACE ISet Interface pour implémenter les ensembles (set) de données génériques INTERFACE CDefaultComparer Une classe d'aide qui implémente l'interface générique IComparer<T> basée sur les méthodes globales Compare CLASS CDefaultEqualityComparer Une classe d'aide qui implémente l'interface générique IEqualityComparer<T> en utilisant les méthodes globales Equals<T> et GetHashCode CLASS CArrayList Une classe générique qui implémente l'interface IList<T> CLASS CKeyValuePair La classe d'implémentation d'une paire clé/valeur CLASS CHashMap Une classe générique qui implémente l'interface IMap<TKey, TValue> CLASS CHashSet Une classe générique qui implémente l'interface ISet<T> CLASS CLinkedListNode Une classe d'aide pour implémenter la classe CLinkedListNode<T> CLASS CLinkedList Une classe générique qui implémente l'interface ICollection<T> CLASS CQueue Une classe générique qui implémente l'interface ICollection<T> CLASS CRedBlackTreeNode Une classe d'aide utilisée dans l'implémentation de la classe CRedBlackTree<T> CLASS CRedBlackTree Une classe générique qui implémente l'interface ICollection<T> CLASS CSortedMap Une classe générique qui implémente l'interface IMap<TKey, TValue> CLASS CSortedSet Une classe générique qui implémente l'interface ISet<T> CLASS CStack Une classe générique qui implémente l'interface ICollection<T> CLASS

Méthodes globales :