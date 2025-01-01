DocumentationSections
Référence MQL5 Bibliothèque Standard Collections de Données Génériques 

Collections de Données Génériques

La bibliothèque fournit les classes et les interfaces qui définissent les collections génériques, permettant aux utilisateurs de créer des collections fortement typées. Ces collections sont plus pratiques et efficaces dans la gestion de leurs données que des collections typées non génériques.

La bibliothèque est disponible dans le dossier Include\Generic du répertoire de travail du terminal.

Objets :

Objet

Description

Type

ICollection

Interface pour implémenter des collections de données génériques

INTERFACE

IEqualityComparable

Interface pour implémenter des objets qui peuvent être comparés

INTERFACE

IComparable

Interface pour implémenter des objets qui peuvent être comparés en terme de "plus grand que, inférieur ou égal à"

INTERFACE

IComparer

Interface pour implémenter une classe générique qui compare 2 objets de type T et vérifie si l'un est "plus grand que, inférieur ou égal au" second objet

INTERFACE

IEqualityComparer

Interface pour implémenter une classe générique qui compare et vérifie l'égalité de 2 objets de type T

INTERFACE

IList

Interface pour implémenter les listes de données génériques

INTERFACE

IMap

Interface pour implémenter les collections génériques de paires clé/valeur

INTERFACE

ISet

Interface pour implémenter les ensembles (set) de données génériques

INTERFACE

CDefaultComparer

Une classe d'aide qui implémente l'interface générique IComparer<T> basée sur les méthodes globales Compare

CLASS

CDefaultEqualityComparer

Une classe d'aide qui implémente l'interface générique IEqualityComparer<T> en utilisant les méthodes globales Equals<T> et GetHashCode

CLASS

CArrayList

Une classe générique qui implémente l'interface IList<T>

CLASS

CKeyValuePair

La classe d'implémentation d'une paire clé/valeur

CLASS

CHashMap

Une classe générique qui implémente l'interface IMap<TKey, TValue>

CLASS

CHashSet

Une classe générique qui implémente l'interface ISet<T>

CLASS

CLinkedListNode

Une classe d'aide pour implémenter la classe CLinkedListNode<T>

CLASS

CLinkedList

Une classe générique qui implémente l'interface ICollection<T>

CLASS

CQueue

Une classe générique qui implémente l'interface ICollection<T>

CLASS

CRedBlackTreeNode

Une classe d'aide utilisée dans l'implémentation de la classe CRedBlackTree<T>

CLASS

CRedBlackTree

Une classe générique qui implémente l'interface ICollection<T>

CLASS

CSortedMap

Une classe générique qui implémente l'interface IMap<TKey, TValue>

CLASS

CSortedSet

Une classe générique qui implémente l'interface ISet<T>

CLASS

CStack

Une classe générique qui implémente l'interface ICollection<T>

CLASS

Méthodes globales :

Méthode

Description

ArrayBinarySearch

Recherche la valeur spécifiée dans un tableau unidimensionnel trié de façon ascendante en utilisant l'interface IComparable<T> pour comparer les éléments

ArrayIndexOf

Recherche la première occurrence d'une valeur dans un tableau à 1 dimension

ArrayLastIndexOf

Recherche la dernière occurrence d'une valeur dans un tableau à 1 dimension

ArrayReverse

Change l'ordre des éléments dans un tableau à 1 dimension

Compare

Compare 2 valeurs, que l'une soit supérieure, inférieure ou égale à l'autre

Equals

Compare l'égalité de 2 valeurs

GetHashCode

Calcule la valeur du code de hashage