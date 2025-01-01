- ICollection<T>
Collections de Données Génériques
La bibliothèque fournit les classes et les interfaces qui définissent les collections génériques, permettant aux utilisateurs de créer des collections fortement typées. Ces collections sont plus pratiques et efficaces dans la gestion de leurs données que des collections typées non génériques.
La bibliothèque est disponible dans le dossier Include\Generic du répertoire de travail du terminal.
Objets :
|
Objet
|
Description
|
Type
|
Interface pour implémenter des collections de données génériques
|
INTERFACE
|
Interface pour implémenter des objets qui peuvent être comparés
|
INTERFACE
|
Interface pour implémenter des objets qui peuvent être comparés en terme de "plus grand que, inférieur ou égal à"
|
INTERFACE
|
Interface pour implémenter une classe générique qui compare 2 objets de type T et vérifie si l'un est "plus grand que, inférieur ou égal au" second objet
|
INTERFACE
|
Interface pour implémenter une classe générique qui compare et vérifie l'égalité de 2 objets de type T
|
INTERFACE
|
Interface pour implémenter les listes de données génériques
|
INTERFACE
|
Interface pour implémenter les collections génériques de paires clé/valeur
|
INTERFACE
|
Interface pour implémenter les ensembles (set) de données génériques
|
INTERFACE
|
Une classe d'aide qui implémente l'interface générique IComparer<T> basée sur les méthodes globales Compare
|
CLASS
|
Une classe d'aide qui implémente l'interface générique IEqualityComparer<T> en utilisant les méthodes globales Equals<T> et GetHashCode
|
CLASS
|
Une classe générique qui implémente l'interface IList<T>
|
CLASS
|
La classe d'implémentation d'une paire clé/valeur
|
CLASS
|
Une classe générique qui implémente l'interface IMap<TKey, TValue>
|
CLASS
|
Une classe générique qui implémente l'interface ISet<T>
|
CLASS
|
Une classe d'aide pour implémenter la classe CLinkedListNode<T>
|
CLASS
|
Une classe générique qui implémente l'interface ICollection<T>
|
CLASS
|
Une classe générique qui implémente l'interface ICollection<T>
|
CLASS
|
Une classe d'aide utilisée dans l'implémentation de la classe CRedBlackTree<T>
|
CLASS
|
Une classe générique qui implémente l'interface ICollection<T>
|
CLASS
|
Une classe générique qui implémente l'interface IMap<TKey, TValue>
|
CLASS
|
Une classe générique qui implémente l'interface ISet<T>
|
CLASS
|
Une classe générique qui implémente l'interface ICollection<T>
|
CLASS
Méthodes globales :
|
Méthode
|
Description
|
Recherche la valeur spécifiée dans un tableau unidimensionnel trié de façon ascendante en utilisant l'interface IComparable<T> pour comparer les éléments
|
Recherche la première occurrence d'une valeur dans un tableau à 1 dimension
|
Recherche la dernière occurrence d'une valeur dans un tableau à 1 dimension
|
Change l'ordre des éléments dans un tableau à 1 dimension
|
Compare 2 valeurs, que l'une soit supérieure, inférieure ou égale à l'autre
|
Compare l'égalité de 2 valeurs
|
Calcule la valeur du code de hashage