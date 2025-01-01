- ICollection<T>
- IEqualityComparable<T>
- IComparable<T>
- IComparer<T>
- IEqualityComparer<T>
- IList<T>
- IMap<TKey,TValue>
- ISet<T>
- CDefaultComparer<T>
- CDefaultEqualityComparer<T>
- CRedBlackTreeNode<T>
- CLinkedListNode<T>
- CKeyValuePair<TKey,TValue>
- CArrayList<T>
- CHashMap<TKey,TValue>
- CHashSet<T>
- CLinkedList<T>
- CQueue<T>
- CRedBlackTree<T>
- CSortedMap<TKey,TValue>
- CSortedSet<T>
- CStack<T>
- ArrayBinarySearch<T>
- ArrayIndexOf<T>
- ArrayLastIndexOf<T>
- ArrayReverse<T>
- Compare
- Equals<T>
- GetHashCode
Шаблонные коллекции данных
Библиотека содержит классы и интерфейсы для определения шаблонных коллекций, которые, в свою очередь, дают пользователю возможность создавать строго типизированные коллекции. Они обеспечивают большее удобство и высокую производительность работы с данными, чем обычные типизированные коллекции.
Библиотека размещается в рабочем каталоге терминала в папке Include\Generic.
Объекты:
|
Объект
|
Описание
|
Тип
|
Интерфейс для реализации шаблонных коллекций данных
|
INTERFACE
|
Интерфейс для реализации объектов, которые можно сравнивать между собой
|
INTERFACE
|
Интерфейс для реализации объектов, которые можно сравнивать между собой посредством отношения "больше, меньше или равно"
|
INTERFACE
|
Интерфейс для реализации универсального класса, который сравнивает два объекта типа Т на отношение "больше, меньше или равно"
|
INTERFACE
|
Интерфейс для реализации универсального класса, который сравнивает два объекта типа Т на равенство
|
INTERFACE
|
Интерфейс для реализации шаблонных списков данных
|
INTERFACE
|
Интерфейс для реализации шаблонных коллекций пар "ключ — значение"
|
INTERFACE
|
Интерфейс для реализации шаблонных множеств данных
|
INTERFACE
|
Вспомогательный класс, реализующий шаблонный интерфейс IComparer<T> на основе глобальных методов Compare
|
CLASS
|
Вспомогательный класс, реализующий шаблонный интерфейс IEqualityComparer<T> глобальными методами Equals<T> и GetHashCode
|
CLASS
|
Шаблонный класс, реализующий интерфейс IList<T>
|
CLASS
|
Класс реализует пару "ключ — значение"
|
CLASS
|
Шаблонный класс, реализующий интерфейс IMap<TKey, TValue>
|
CLASS
|
Шаблонный класс, реализующий интерфейс ISet<T>
|
CLASS
|
Вспомогательный класс, необходимый для реализации класса CLinkedListNode<T>
|
CLASS
|
Шаблонный класс, реализующий интерфейс ICollection<T>
|
CLASS
|
Шаблонный класс, реализующий интерфейс ICollection<T>
|
CLASS
|
Вспомогательный класс, необходимый для реализации класса CRedBlackTree<T>
|
CLASS
|
Шаблонный класс, реализующий интерфейс ICollection<T>
|
CLASS
|
Шаблонный класс, реализующий интерфейс IMap<TKey, TValue>
|
CLASS
|
Шаблонный класс, реализующий интерфейс ISet<T>
|
CLASS
|
Шаблонный класс, реализующий интерфейс ICollection<T>
|
CLASS
Глобальные методы:
|
Метод
|
Описание
|
Ищет указанное значение в отсортированном по возрастанию одномерном массиве, используя интерфейс IComparable<T> для сравнения элементов
|
Ищет первое вхождение значения в одномерном массиве
|
Ищет последнее вхождение значения в одномерном массиве
|
Изменяет последовательность элементов в одномерном массиве
|
Сравнивает два значения на отношение "Больше, меньше или равно"
|
Сравнивает два значения на равенство
|
Вычисляет значение хэш-кода