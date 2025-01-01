ICollection Интерфейс для реализации шаблонных коллекций данных INTERFACE

IEqualityComparable Интерфейс для реализации объектов, которые можно сравнивать между собой INTERFACE

IComparable Интерфейс для реализации объектов, которые можно сравнивать между собой посредством отношения "больше, меньше или равно" INTERFACE

IComparer Интерфейс для реализации универсального класса, который сравнивает два объекта типа Т на отношение "больше, меньше или равно" INTERFACE

IEqualityComparer Интерфейс для реализации универсального класса, который сравнивает два объекта типа Т на равенство INTERFACE

IList Интерфейс для реализации шаблонных списков данных INTERFACE

IMap Интерфейс для реализации шаблонных коллекций пар "ключ — значение" INTERFACE

ISet Интерфейс для реализации шаблонных множеств данных INTERFACE

CDefaultComparer Вспомогательный класс, реализующий шаблонный интерфейс IComparer<T> на основе глобальных методов Compare CLASS

CDefaultEqualityComparer Вспомогательный класс, реализующий шаблонный интерфейс IEqualityComparer<T> глобальными методами Equals<T> и GetHashCode CLASS

CArrayList Шаблонный класс, реализующий интерфейс IList<T> CLASS

CKeyValuePair Класс реализует пару "ключ — значение" CLASS

CHashMap Шаблонный класс, реализующий интерфейс IMap<TKey, TValue> CLASS

CHashSet Шаблонный класс, реализующий интерфейс ISet<T> CLASS

CLinkedListNode Вспомогательный класс, необходимый для реализации класса CLinkedListNode<T> CLASS

CLinkedList Шаблонный класс, реализующий интерфейс ICollection<T> CLASS

CQueue Шаблонный класс, реализующий интерфейс ICollection<T> CLASS

CRedBlackTreeNode Вспомогательный класс, необходимый для реализации класса CRedBlackTree<T> CLASS

CRedBlackTree Шаблонный класс, реализующий интерфейс ICollection<T> CLASS

CSortedMap Шаблонный класс, реализующий интерфейс IMap<TKey, TValue> CLASS

CSortedSet Шаблонный класс, реализующий интерфейс ISet<T> CLASS