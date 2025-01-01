ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данных 

Шаблонные коллекции данных

Библиотека содержит классы и интерфейсы для определения шаблонных коллекций, которые, в свою очередь, дают пользователю возможность создавать строго типизированные коллекции. Они обеспечивают большее удобство и высокую производительность работы с данными, чем обычные типизированные коллекции.

Библиотека размещается в рабочем каталоге терминала в папке Include\Generic.

Объекты:

Объект

Описание

Тип

ICollection

Интерфейс для реализации шаблонных коллекций данных

INTERFACE

IEqualityComparable

Интерфейс для реализации объектов, которые можно сравнивать между собой

INTERFACE

IComparable

Интерфейс для реализации объектов, которые можно сравнивать между собой посредством отношения "больше, меньше или равно"

INTERFACE

IComparer

Интерфейс для реализации универсального класса, который сравнивает два объекта типа Т на отношение "больше, меньше или равно"

INTERFACE

IEqualityComparer

Интерфейс для реализации универсального класса, который сравнивает два объекта типа Т на равенство

INTERFACE

IList

Интерфейс для реализации шаблонных списков данных

INTERFACE

IMap

Интерфейс для реализации шаблонных коллекций пар "ключ — значение"

INTERFACE

ISet

Интерфейс для реализации шаблонных множеств данных

INTERFACE

CDefaultComparer

Вспомогательный класс, реализующий шаблонный интерфейс IComparer<T> на основе глобальных методов Compare

CLASS

CDefaultEqualityComparer

Вспомогательный класс, реализующий шаблонный интерфейс IEqualityComparer<T> глобальными методами Equals<T> и GetHashCode

CLASS

CArrayList

Шаблонный класс, реализующий интерфейс IList<T>

CLASS

CKeyValuePair

Класс реализует пару "ключ — значение"

CLASS

CHashMap

Шаблонный класс, реализующий интерфейс IMap<TKey, TValue>

CLASS

CHashSet

Шаблонный класс, реализующий интерфейс ISet<T>

CLASS

CLinkedListNode

Вспомогательный класс, необходимый для реализации класса CLinkedListNode<T>

CLASS

CLinkedList

Шаблонный класс, реализующий интерфейс ICollection<T>

CLASS

CQueue

Шаблонный класс, реализующий интерфейс ICollection<T>

CLASS

CRedBlackTreeNode

Вспомогательный класс, необходимый для реализации класса CRedBlackTree<T>

CLASS

CRedBlackTree

Шаблонный класс, реализующий интерфейс ICollection<T>

CLASS

CSortedMap

Шаблонный класс, реализующий интерфейс IMap<TKey, TValue>

CLASS

CSortedSet

Шаблонный класс, реализующий интерфейс ISet<T>

CLASS

CStack

Шаблонный класс, реализующий интерфейс ICollection<T>

CLASS

Глобальные методы:

Метод

Описание

ArrayBinarySearch

Ищет указанное значение в отсортированном по возрастанию одномерном массиве, используя интерфейс IComparable<T> для сравнения элементов

ArrayIndexOf

Ищет первое вхождение значения в одномерном массиве

ArrayLastIndexOf

Ищет последнее вхождение значения в одномерном массиве

ArrayReverse

Изменяет последовательность элементов в одномерном массиве

Compare

Сравнивает два значения на отношение "Больше, меньше или равно"

Equals

Сравнивает два значения на равенство

GetHashCode

Вычисляет значение хэш-кода