CMoneySizeOptimized

CMoneySizeOptimized는 이전 거래의 결과에 따라 비용 및 리스크 관리 알고리즘을 구현하는 클래스입니다.

Description

CMoneySizeOptimized는 이전 거래의 결과에 따라 로트 크기로 시장 진입 알고리즘을 구현합니다.

Declaration

   class CMoneySizeOptimized: public CExpertMoney

Title

   #include <Expert\Money\MoneySizeOptimized.mqh>

상속 계층

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

              CMoneySizeOptimized

그룹별 클래스 메서드

Initialization

 

DecreaseFactor

매개 변수 값을 설정합니다

virtual ValidationSettings

설정 확인

자금 및 위험 관리 메서드

 

virtual CheckOpenLong

롱 포지션에 대한 거래량을 가져옵니다

virtual CheckOpenShort

숏 포지션에 대한 거래량을 가져옵니다

클래스 CObject 에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

CExpertBase 클래스에서 상속된 메서드

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

CExpertMoney 클래스에서 상속된 방법

Percent, CheckReverse, CheckClose

 