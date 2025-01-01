文档部分
MQL5参考标准程序库策略模块资金管理类CMoneySizeOptimized 

CMoneySizeOptimized

CMoneySizeOptimized 类实现的资金管理算法, 基于变化手数进行交易, 变化手数依据之前成交的结果。

描述

声明

   class CMoneySizeOptimized: public CExpertMoney

标称库文件

   #include <Expert\Money\MoneySizeOptimized.mqh>

继承体系

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

              CMoneySizeOptimized

类方法

初始化

 

DecreaseFactor

设置递减因子值

virtual ValidationSettings

验证设置

资金和风险管理方法

 

virtual CheckOpenLong

获取多头仓位的交易量

virtual CheckOpenShort

获取空头仓位的交易量

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

方法继承自类 CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

方法继承自类 CExpertMoney

Percent, CheckReverse, CheckClose

 