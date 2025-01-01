CMoneySizeOptimized
CMoneySizeOptimized 类实现的资金管理算法, 基于变化手数进行交易, 变化手数依据之前成交的结果。
描述
CMoneySizeOptimized 类实现的资金管理算法, 基于变化手数进行交易, 变化手数依据之前成交的结果。
声明
|
class CMoneySizeOptimized: public CExpertMoney
标称库文件
|
#include <Expert\Money\MoneySizeOptimized.mqh>
|
继承体系
CMoneySizeOptimized
类方法
|
初始化
|
|
设置递减因子值
|
virtual ValidationSettings
|
验证设置
|
资金和风险管理方法
|
|
virtual CheckOpenLong
|
获取多头仓位的交易量
|
virtual CheckOpenShort
|
获取空头仓位的交易量
|
方法继承自类 CObject
|
方法继承自类 CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
|
方法继承自类 CExpertMoney