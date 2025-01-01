MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュール資金管理のクラスCMoneySizeOptimized
CMoneySizeOptimized
CMoneySizeOptimized は、前の約定の結果に応じて変更されたロットサイズでの取引に基づく資金管理アルゴリズムを持つクラスです。
説明
宣言
class CMoneySizeOptimized: public CExpertMoney
タイトル
#include <Expert\Money\MoneySizeOptimized.mqh>
継承階層
CMoneySizeOptimized
クラスメソッド
初期化
減少率の値を設定します。
virtual ValidationSettings
設定のチェック
資金及びリスク管理のメソッド
virtual CheckOpenLong
ロング（買い）ポジションの取引高を取得します。
virtual CheckOpenShort
ショート（売り）ポジションの取引高を取得します。
クラスから継承されたメソッド CObject
クラスから継承されたメソッド CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
クラスから継承されたメソッド CExpertMoney