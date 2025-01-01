ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュール資金管理のクラスCMoneySizeOptimized 

CMoneySizeOptimized

CMoneySizeOptimized は、前の約定の結果に応じて変更されたロットサイズでの取引に基づく資金管理アルゴリズムを持つクラスです。

説明

CMoneySizeOptimized は、前の約定の結果に応じて変更されたロットサイズでの取引に基づく資金管理アルゴリズムを実装します。

宣言

  class CMoneySizeOptimized: public CExpertMoney

タイトル

  #include <Expert\Money\MoneySizeOptimized.mqh>

継承階層

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

              CMoneySizeOptimized

クラスメソッド

初期化

 

DecreaseFactor

減少率の値を設定します。

virtual ValidationSettings

設定のチェック

資金及びリスク管理のメソッド

 

virtual CheckOpenLong

ロング（買い）ポジションの取引高を取得します。

virtual CheckOpenShort

ショート（売り）ポジションの取引高を取得します。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

クラスから継承されたメソッド CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

クラスから継承されたメソッド CExpertMoney

Percent, CheckReverse, CheckClose

 