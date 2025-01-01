MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriPara Yönetimi SınıflarıCMoneySizeOptimizedCheckOpenShort DecreaseFactorValidationSettingsCheckOpenLongCheckOpenShort CheckOpenShort Kısa pozisyon için işlem hacmi değerini alır. virtual double CheckOpenShort( double price, // fiyat double sl // Stop Loss fiyatı ) Parametreler price [in] Fiyat. sl [in] Stop Loss (zararı durdur) fiyatı. Dönüş değeri Uzun pozisyon için işlem hacmi değeri. Not Fonksiyon, kısa pozisyon için kullanılacak işlem hacmi değerine dönüş yapar, hacim değeri önceki işlemlerin sonucuna bağlıdır. CheckOpenLong Paneller ve İletişim Kutuları