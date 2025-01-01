MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriPara Yönetimi SınıflarıCMoneyNoneCheckOpenShort ValidationSettingsCheckOpenLongCheckOpenShort CheckOpenShort Uzun pozisyon için işlem hacmini alır. virtual double CheckOpenShort( double price, // fiyat double sl // Stop Loss fiyatı ) Parametreler price [in] Fiyat. sl [in] Stop Loss (zararı durdur) fiyatı. Dönüş değeri Kısa pozisyon için işlem hacmi değeri. Not Fonksiyon her zaman kullanılabilecek en küçük lot değerine dönüş yapar. CheckOpenLong CMoneySizeOptimized