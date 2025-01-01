MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriPara Yönetimi SınıflarıCMoneySizeOptimizedCheckOpenLong DecreaseFactorValidationSettingsCheckOpenLongCheckOpenShort CheckOpenLong Uzun pozisyon için işlem hacmini alır. virtual double CheckOpenLong( double price, // fiyat double sl // Stop Loss fiyatı ) Parametreler price [in] Fiyat. sl [in] Stop Loss (zararı durdur) fiyatı. Dönüş değeri Uzun pozisyon için işlem hacmi değeri. Not Fonksiyon, uzun pozisyon için kullanılacak işlem hacmi değerine dönüş yapar, hacim değeri önceki işlemlerin sonucuna bağlıdır. ValidationSettings CheckOpenShort