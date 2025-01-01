CMoneySizeOptimized

CMoneySizeOptimized est une classe implémentant un algorithme de money management, basé sur le trading avec taille variable de lot, suivant les résultats des deals précédents.

Description

Déclaration

class CMoneySizeOptimized: public CExpertMoney

Titre

#include <Expert\Money\MoneySizeOptimized.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CExpertBase CExpertMoney CMoneySizeOptimized

Méthodes de Classe

Initialisation DecreaseFactor Définit la valeur du facteur de réduction virtual ValidationSettings Vérifie les paramètres Méthodes de Money et de Risk Management (Gestion du Capital et du Risque) virtual CheckOpenLong Retourne le volume de trading pour une position longue virtual CheckOpenShort Retourne le volume de trading pour une position courte