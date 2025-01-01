DocumentationSections
CMoneySizeOptimized est une classe implémentant un algorithme de money management, basé sur le trading avec taille variable de lot, suivant les résultats des deals précédents.

Description

CMoneySizeOptimized implémenté un algorithme de money management, basé sur le trading avec une taille variable de lot, suivant les résultats des deals précédents.

Déclaration

   class CMoneySizeOptimized: public CExpertMoney

Titre

   #include <Expert\Money\MoneySizeOptimized.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

              CMoneySizeOptimized

Méthodes de Classe

Initialisation

 

DecreaseFactor

Définit la valeur du facteur de réduction

virtual ValidationSettings

Vérifie les paramètres

Méthodes de Money et de Risk Management (Gestion du Capital et du Risque)

 

virtual CheckOpenLong

Retourne le volume de trading pour une position longue

virtual CheckOpenShort

Retourne le volume de trading pour une position courte

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Méthodes héritées de la classe CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

Méthodes héritées de la classe CExpertMoney

Percent, CheckReverse, CheckClose

 