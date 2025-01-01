CMoneySizeOptimized
CMoneySizeOptimized est une classe implémentant un algorithme de money management, basé sur le trading avec taille variable de lot, suivant les résultats des deals précédents.
Description
Déclaration
class CMoneySizeOptimized: public CExpertMoney
Titre
#include <Expert\Money\MoneySizeOptimized.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CMoneySizeOptimized
Méthodes de Classe
Initialisation
Définit la valeur du facteur de réduction
virtual ValidationSettings
Vérifie les paramètres
Méthodes de Money et de Risk Management (Gestion du Capital et du Risque)
virtual CheckOpenLong
|
Retourne le volume de trading pour une position longue
virtual CheckOpenShort
Retourne le volume de trading pour une position courte
Méthodes héritées de la classe CObject
Méthodes héritées de la classe CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
Méthodes héritées de la classe CExpertMoney