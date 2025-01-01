DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriPara Yönetimi SınıflarıCMoneySizeOptimizedDecreaseFactor 

DecreaseFactor

Azaltma faktörünün değerini ayarlar.

void  DecreaseFactor(
   double  decrease_factor      // azaltma faktörü değeri
   )

Parametreler

decrease_factor

[in]  Azaltma faktörü değeri.

Not

DecreaseFactor fonksiyonu, ardışık kayıp durumlarında önceki pozisyonun hacmiyle kıyaslayarak hacim azaltma katsayısını tanımlar.