MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriPara Yönetimi SınıflarıCMoneySizeOptimizedDecreaseFactor DecreaseFactorValidationSettingsCheckOpenLongCheckOpenShort DecreaseFactor Azaltma faktörünün değerini ayarlar. void DecreaseFactor( double decrease_factor // azaltma faktörü değeri ) Parametreler decrease_factor [in] Azaltma faktörü değeri. Not DecreaseFactor fonksiyonu, ardışık kayıp durumlarında önceki pozisyonun hacmiyle kıyaslayarak hacim azaltma katsayısını tanımlar. CMoneySizeOptimized ValidationSettings