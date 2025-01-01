DokümantasyonBölümler
history_deals_total

İşlem geçmişinden belirtilen aralıktaki işlem sayısını elde eder.

history_deals_total(
   date_from,    // işlemlerin talep edileceği aralığın başlangıç tarihi
   date_to       // işlemlerin talep edileceği aralığın bitiş tarihi
   )

Parametreler

date_from

[in]  İşlemlerin talep edileceği aralığın başlangıç tarihi. 'datetime' nesnesi tarafından veya 1970.01.01'den beri geçen saniye sayısı olarak ayarlanır. Gerekli adsız parametre.

date_to

[in]  İşlemlerin talep edileceği aralığın bitiş tarihi. 'datetime' nesnesi tarafından veya 1970.01.01'den beri geçen saniye sayısı olarak ayarlanır. Gerekli adsız parametre.

Geri dönüş değeri

Tam sayı değeri.

Not

Fonksiyon, HistoryDealsTotal'a benzerdir.

Örnek:

from datetime import datetime
import MetaTrader5 as mt5
# MetaTrader 5 paketi ile ilgili verileri görüntüle
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# MetaTrader 5 terminaline bağlantı kur
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# geçmişteki işlem sayısını elde et
from_date=datetime(2020,1,1)
to_date=datetime.now()
deals=mt5.history_deals_total(from_dateto_date)
if deals>0:
    print("Total deals=",deals)
else:
    print("Deals not found in history")
 
# MetaTrader 5 terminaline olan bağlantıyı kapat
mt5.shutdown()

Ayrıca bakınız

