- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
İşlem geçmişinden belirtilen aralıktaki işlem sayısını elde eder.
history_deals_total(
Parametreler
date_from
[in] İşlemlerin talep edileceği aralığın başlangıç tarihi. 'datetime' nesnesi tarafından veya 1970.01.01'den beri geçen saniye sayısı olarak ayarlanır. Gerekli adsız parametre.
date_to
[in] İşlemlerin talep edileceği aralığın bitiş tarihi. 'datetime' nesnesi tarafından veya 1970.01.01'den beri geçen saniye sayısı olarak ayarlanır. Gerekli adsız parametre.
Geri dönüş değeri
Tam sayı değeri.
Not
Fonksiyon, HistoryDealsTotal'a benzerdir.
Örnek:
from datetime import datetime
Ayrıca bakınız