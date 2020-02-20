history_deals_get

Pozisyon veya etikete göre filtreleme özelliğiyle işlem geçmişinden belirtilen aralıktaki işlemleri elde eder.

Zaman aralığını belirten çağrı. Belirtilen aralıktaki tüm işlemleri geri döndürür.

history_deals_get(

date_from,

date_to,

group="GROUP"

)

Emir etiketini belirten çağrı. DEAL_ORDER özelliğinde belirtilen emir etiketine sahip tüm işlemleri geri döndürür.

history_deals_get(

ticket=TICKET

)

Pozisyon etiketini belirten çağrı. DEAL_POSITION_ID özelliğinde belirtilen pozisyon etiketine sahip tüm işlemleri geri döndürür.

history_deals_get(

position=POSITION

)

Parametreler

date_from

[in] İşlemlerin talep edileceği aralığın başlangıç tarihi. 'datetime' nesnesi tarafından veya 1970.01.01'den beri geçen saniye sayısı olarak ayarlanır. İlk olarak belirtilen gerekli adsız parametre.

date_to

[in] İşlemlerin talep edileceği aralığın bitiş tarihi. 'datetime' nesnesi tarafından veya 1970.01.01'den beri geçen saniye sayısı olarak ayarlanır. İkinci olarak belirtilen gerekli adsız parametre.

group="GROUP"

[in] Gerekli sembollerden oluşan bir grup düzenlemek için filtre. Opsiyonel adlandırılmış parametre. Bir grup belirtilirse, fonksiyon yalnızca sembol adı için belirtilen ölçütleri karşılayan işlemleri geri döndürür.

ticket=TICKET

[in] Emir etiketi (DEAL_ORDER'da saklanır). Bu emir etiketine sahip tüm işlemler elde edilir. Opsiyonel parametre. Belirtilmezse, filtre uygulanmaz.

position=POSITION

[in] Pozisyon etiketi (DEAL_POSITION_ID'de saklanır). Bu pozisyon etiketine sahip tüm işlemler elde edilir. Opsiyonel parametre. Belirtilmezse, filtre uygulanmaz.

Geri dönüş değeri

Bilgiler adlandırılmış bir veri grubu yapısı (namedtuple) biçiminde geri döndürülür. Bir hata durumunda None geri döndürülür. Hata ile ilgili bilgiler last_error() kullanılarak elde edilebilir.

Not

Fonksiyon, HistoryDealsTotal ve HistoryDealSelect ikilisine benzer şekilde tek bir çağrıda belirli bir aralıktaki tüm geçmiş işlemlerin elde edilmesine olanak sağlar.

group parametresi, işlemleri sembollere göre filtrelemenize olanak tanır. '*' bir dizgenin başında ve sonunda kullanılabilir.

group parametresi, virgülle ayrılmış birkaç koşul içerebilir. Bir koşul '*' kullanılarak maske olarak ayarlanabilir. Hariç tutma için '!' mantıksal olumsuzlama sembolü kullanılabilir. Tüm koşullar sırayla uygulanır, yani önce gruba dahil etme koşullarını ve ardından dışlama koşulunu belirtmelisiniz. Örneğin, group="*, !EUR", önce tüm semboller için işlemlerin seçilmesi ve daha sonra sembol adlarında "EUR" içerenlerin hariç tutulması gerektiği anlamına gelir.

Örnek:

import MetaTrader5 as mt5

from datetime import datetime

import pandas as pd

pd.set_option('display.max_columns', 500) # görüntülenecek sütun sayısı

pd.set_option('display.width', 1500) # görüntülenecek maksimum tablo genişliği

# MetaTrader 5 paketi ile ilgili verileri görüntüle

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)

print()

# MetaTrader 5 terminaline bağlantı kur

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# geçmişteki işlem sayısını elde et

from_date=datetime(2020,1,1)

to_date=datetime.now()

# adlarında "GBP" içeren semboller için belirtilen aralıktaki işlemleri elde et

deals=mt5.history_deals_get(from_date, to_date, group="*GBP*")

if deals==None:

print("No deals with group=\"*USD*\", error code={}".format(mt5.last_error()))

elif len(deals)> 0:

print("history_deals_get({}, {}, group=\"*GBP*\")={}".format(from_date,to_date,len(deals)))



# adlarında "EUR" veya "GBP" içermeyen sembollerdeki işlemleri elde et

deals = mt5.history_deals_get(from_date, to_date, group="*,!*EUR*,!*GBP*")

if deals == None:

print("No deals, error code={}".format(mt5.last_error()))

elif len(deals) > 0:

print("history_deals_get(from_date, to_date, group=\"*,!*EUR*,!*GBP*\") =", len(deals))

# elde edilen işlemleri 'olduğu gibi' görüntüle

for deal in deals:

print(" ",deal)

print()

# bu işlemleri pandas.DataFrame kullanarak bir tablo halinde göster

df=pd.DataFrame(list(deals),columns=deals[0]._asdict().keys())

df['time'] = pd.to_datetime(df['time'], unit='s')

print(df)

print("")



# pozisyon #530218319 ile ilgili tüm işlemleri elde et

position_id=530218319

position_deals = mt5.history_deals_get(position=position_id)

if position_deals == None:

print("No deals with position #{}".format(position_id))

print("error code =", mt5.last_error())

elif len(position_deals) > 0:

print("Deals with position id #{}: {}".format(position_id, len(position_deals)))

# bu işlemleri pandas.DataFrame kullanarak bir tablo halinde göster

df=pd.DataFrame(list(position_deals),columns=position_deals[0]._asdict().keys())

df['time'] = pd.to_datetime(df['time'], unit='s')

print(df)



# MetaTrader 5 terminaline olan bağlantıyı kapat

mt5.shutdown()



Sonuç:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29



history_deals_get(from_date, to_date, group="*GBP*") = 14



history_deals_get(from_date, to_date, group="*,!*EUR*,!*GBP*") = 7

TradeDeal(ticket=506966741, order=0, time=1582202125, time_msc=1582202125419, type=2, entry=0, magic=0, position_id=0, reason=0, volume=0.0, pri ...

TradeDeal(ticket=507962919, order=530218319, time=1582303777, time_msc=1582303777582, type=0, entry=0, magic=0, position_id=530218319, reason=0, ...

TradeDeal(ticket=513149059, order=535548147, time=1583176242, time_msc=1583176242265, type=1, entry=1, magic=0, position_id=530218319, reason=0, ...

TradeDeal(ticket=516943494, order=539349382, time=1583510003, time_msc=1583510003895, type=1, entry=0, magic=0, position_id=539349382, reason=0, ...

TradeDeal(ticket=516943915, order=539349802, time=1583510025, time_msc=1583510025054, type=0, entry=0, magic=0, position_id=539349802, reason=0, ...

TradeDeal(ticket=517139682, order=539557870, time=1583520201, time_msc=1583520201227, type=0, entry=1, magic=0, position_id=539349382, reason=0, ...

TradeDeal(ticket=517139716, order=539557909, time=1583520202, time_msc=1583520202971, type=1, entry=1, magic=0, position_id=539349802, reason=0, ...



ticket order time time_msc type entry magic position_id reason volume price commission swap profit fee symbol comment external_id

0 506966741 0 2020-02-20 12:35:25 1582202125419 2 0 0 0 0 0.00 0.00000 0.0 0.0 100000.00 0.0

1 507962919 530218319 2020-02-21 16:49:37 1582303777582 0 0 0 530218319 0 0.01 0.97898 0.0 0.0 0.00 0.0 USDCHF

2 513149059 535548147 2020-03-02 19:10:42 1583176242265 1 1 0 530218319 0 0.01 0.95758 0.0 0.0 -22.35 0.0 USDCHF

3 516943494 539349382 2020-03-06 15:53:23 1583510003895 1 0 0 539349382 0 0.10 0.93475 0.0 0.0 0.00 0.0 USDCHF

4 516943915 539349802 2020-03-06 15:53:45 1583510025054 0 0 0 539349802 0 0.10 0.66336 0.0 0.0 0.00 0.0 AUDUSD

5 517139682 539557870 2020-03-06 18:43:21 1583520201227 0 1 0 539349382 0 0.10 0.93751 0.0 0.0 -29.44 0.0 USDCHF

6 517139716 539557909 2020-03-06 18:43:22 1583520202971 1 1 0 539349802 0 0.10 0.66327 0.0 0.0 -0.90 0.0 AUDUSD



Deals with position id #530218319: 2

ticket order time time_msc type entry magic position_id reason volume price commission swap profit fee symbol comment external_id

0 507962919 530218319 2020-02-21 16:49:37 1582303777582 0 0 0 530218319 0 0.01 0.97898 0.0 0.0 0.00 0.0 USDCHF

1 513149059 535548147 2020-03-02 19:10:42 1583176242265 1 1 0 530218319 0 0.01 0.95758 0.0 0.0 -22.35 0.0 USDCHF

Ayrıca bakınız

history_deals_total, history_orders_get