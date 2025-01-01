- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
last_error
Son hata ile ilgili verileri geri döndürür.
|
last_error()
Geri dönüş değeri
Son hata kodu ve açıklaması bir veri grubu halinde geri döndürülür.
Not
last_error(), MetaTrader 5 kütüphane fonksiyonunun başarısız bir şekilde yürütülmesi durumunda hata kodu alınmasına olanak sağlar. GetLastError() fonksiyonuna benzerdir. Ancak, kendi hata kodları uygulanır. Olası değerler:
|
Sabit
|
Değer
|
Açıklama
|
RES_S_OK
|
1
|
genel başarı
|
RES_E_FAIL
|
-1
|
genel hata
|
RES_E_INVALID_PARAMS
|
-2
|
geçersiz argümanlar/parametreler
|
RES_E_NO_MEMORY
|
-3
|
yetersiz bellek
|
RES_E_NOT_FOUND
|
-4
|
geçmiş yok
|
RES_E_INVALID_VERSION
|
-5
|
geçersiz sürüm
|
RES_E_AUTH_FAILED
|
-6
|
yetkilendirme başarısız
|
RES_E_UNSUPPORTED
|
-7
|
desteklenmeyen yöntem
|
RES_E_AUTO_TRADING_DISABLED
|
-8
|
otomatik alım-satım devre dışı
|
RES_E_INTERNAL_FAIL
|
-10000
|
dahili IPC, genel hata
|
RES_E_INTERNAL_FAIL_SEND
|
-10001
|
dahili IPC, gönderme başarısız
|
RES_E_INTERNAL_FAIL_RECEIVE
|
-10002
|
dahili IPC, elde etme başarısız
|
RES_E_INTERNAL_FAIL_INIT
|
-10003
|
dahili IPC, başlatma başarısız
|
RES_E_INTERNAL_FAIL_CONNECT
|
-10003
|
dahili IPC, ipc yok
|
RES_E_INTERNAL_FAIL_TIMEOUT
|
-10005
|
dahili zaman aşımı
Örnek:
|
import MetaTrader5 as mt5
