last_error 

last_error

Son hata ile ilgili verileri geri döndürür.

last_error()

Geri dönüş değeri

Son hata kodu ve açıklaması bir veri grubu halinde geri döndürülür.

Not

last_error(), MetaTrader 5 kütüphane fonksiyonunun başarısız bir şekilde yürütülmesi durumunda hata kodu alınmasına olanak sağlar. GetLastError() fonksiyonuna benzerdir. Ancak, kendi hata kodları uygulanır. Olası değerler:

Sabit

Değer

Açıklama

RES_S_OK

1

genel başarı

RES_E_FAIL

-1

genel hata

RES_E_INVALID_PARAMS

-2

geçersiz argümanlar/parametreler

RES_E_NO_MEMORY

-3

yetersiz bellek

RES_E_NOT_FOUND

-4

geçmiş yok

RES_E_INVALID_VERSION

-5

geçersiz sürüm

RES_E_AUTH_FAILED

-6

yetkilendirme başarısız

RES_E_UNSUPPORTED

-7

desteklenmeyen yöntem

RES_E_AUTO_TRADING_DISABLED

-8

otomatik alım-satım devre dışı

RES_E_INTERNAL_FAIL

-10000

dahili IPC, genel hata

RES_E_INTERNAL_FAIL_SEND

-10001

dahili IPC, gönderme başarısız

RES_E_INTERNAL_FAIL_RECEIVE

-10002

dahili IPC, elde etme başarısız

RES_E_INTERNAL_FAIL_INIT

-10003

dahili IPC, başlatma başarısız

RES_E_INTERNAL_FAIL_CONNECT

-10003

dahili IPC, ipc yok

RES_E_INTERNAL_FAIL_TIMEOUT

-10005

dahili zaman aşımı

Örnek:

import MetaTrader5 as mt5
# MetaTrader 5 paketi ile ilgili verileri görüntüle
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# MetaTrader 5 terminaline bağlantı kur
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# MetaTrader 5 terminaline olan bağlantıyı kapat
mt5.shutdown()

Ayrıca bakınız

version, GetLastError