MetaTrader 5 terminalinden tüm finansal enstrümanları elde eder.

symbols_get(
   group="GROUP"      // sembol filtresi
)

group="GROUP"

[in]  Gerekli sembollerden oluşan bir grup düzenlemek için filtre. Opsiyonel parametre. Bir grup belirtilirse, fonksiyon yalnızca belirtilen ölçütleri karşılayan sembolleri geri döndürür.

Geri dönüş değeri

Semboller bir veri grubu şeklinde geri döndürülür. Bir hata durumunda None geri döndürülür. Hata ile ilgili bilgiler last_error() kullanılarak elde edilebilir.

Not

group parametresi, sembolleri ada göre filtrelemenize olanak tanır. '*' bir dizgenin başında ve sonunda kullanılabilir.

group parametresi, adlandırılmış veya adsız olarak kullanılabilir. Her iki seçenek de aynı şekilde çalışır. Adlandırılmış seçenek (group="GROUP") kodun okunmasını kolaylaştırır.

group parametresi, virgülle ayrılmış birkaç koşul içerebilir. Bir koşul '*' kullanılarak maske olarak ayarlanabilir. Hariç tutma için '!' mantıksal olumsuzlama sembolü kullanılabilir. Tüm koşullar sırayla uygulanır, yani önce gruba dahil etme koşullarını ve ardından dışlama koşulunu belirtmelisiniz. Örneğin, group="*, !EUR", önce tüm sembollerin seçilmesi ve daha sonra adlarında "EUR" içerenlerin hariç tutulması gerektiği anlamına gelir.

symbol_info() fonksiyonundan farklı olarak, symbols_get() fonksiyonu, tek bir çağrıda istenen tüm sembollerle ilgili verileri geri döndürür.

Örnek:

import MetaTrader5 as mt5
# MetaTrader 5 paketi ile ilgili verileri görüntüle
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# MetaTrader 5 terminaline bağlantı kur
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# tüm sembolleri elde et
symbols=mt5.symbols_get()
print('Symbols: 'len(symbols))
count=0
# ilk beşini görüntüle
for s in symbols:
    count+=1
    print("{}. {}".format(count,s.name))
    if count==5: break
print()
 
# adlarında RU içeren sembolleri elde et
ru_symbols=mt5.symbols_get("*RU*")
print('len(*RU*): 'len(ru_symbols))
for s in ru_symbols:
    print(s.name)
print()
 
# adlarında USD, EUR, JPY ve GBP içermeyen sembolleri elde et
group_symbols=mt5.symbols_get(group="*,!*USD*,!*EUR*,!*JPY*,!*GBP*")
print('len(*,!*USD*,!*EUR*,!*JPY*,!*GBP*):'len(group_symbols))
for s in group_symbols:
    print(s.name,":",s)
 
# MetaTrader 5 terminaline olan bağlantıyı kapat
mt5.shutdown()
 
Sonuç:
MetaTrader5 package author:  MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5 package version:  5.0.29
Symbols:  84
1. EURUSD
2. GBPUSD
3. USDCHF
4. USDJPY
5. USDCNH
 
len(*RU*):  8
EURUSD
USDRUB
USDRUR
EURRUR
EURRUB
FORTS.RUB.M5
EURUSD_T20
EURUSD4
 
len(*,!*USD*,!*EUR*,!*JPY*,!*GBP*):  13
AUDCAD : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=True, visible=True, session_deals=0, session_buy_orders=0, session...
AUDCHF : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...
AUDNZD : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...
CADCHF : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...
NZDCAD : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...
NZDCHF : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...
NZDSGD : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...
CADMXN : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...
CHFMXN : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...
NZDMXN : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...
FORTS.RTS.M5 : SymbolInfo(custom=True, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, ...
FORTS.RUB.M5 : SymbolInfo(custom=True, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, ...
FOREX.CHF.M5 : SymbolInfo(custom=True, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, ...

