- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
symbols_get
MetaTrader 5 terminalinden tüm finansal enstrümanları elde eder.
symbols_get(
group="GROUP"
[in] Gerekli sembollerden oluşan bir grup düzenlemek için filtre. Opsiyonel parametre. Bir grup belirtilirse, fonksiyon yalnızca belirtilen ölçütleri karşılayan sembolleri geri döndürür.
Geri dönüş değeri
Semboller bir veri grubu şeklinde geri döndürülür. Bir hata durumunda None geri döndürülür. Hata ile ilgili bilgiler last_error() kullanılarak elde edilebilir.
Not
group parametresi, sembolleri ada göre filtrelemenize olanak tanır. '*' bir dizgenin başında ve sonunda kullanılabilir.
group parametresi, adlandırılmış veya adsız olarak kullanılabilir. Her iki seçenek de aynı şekilde çalışır. Adlandırılmış seçenek (group="GROUP") kodun okunmasını kolaylaştırır.
group parametresi, virgülle ayrılmış birkaç koşul içerebilir. Bir koşul '*' kullanılarak maske olarak ayarlanabilir. Hariç tutma için '!' mantıksal olumsuzlama sembolü kullanılabilir. Tüm koşullar sırayla uygulanır, yani önce gruba dahil etme koşullarını ve ardından dışlama koşulunu belirtmelisiniz. Örneğin, group="*, !EUR", önce tüm sembollerin seçilmesi ve daha sonra adlarında "EUR" içerenlerin hariç tutulması gerektiği anlamına gelir.
symbol_info() fonksiyonundan farklı olarak, symbols_get() fonksiyonu, tek bir çağrıda istenen tüm sembollerle ilgili verileri geri döndürür.
Örnek:
import MetaTrader5 as mt5
Ayrıca bakınız