symbols_get

MetaTrader 5 terminalinden tüm finansal enstrümanları elde eder.

symbols_get(

group="GROUP"

)

group="GROUP"

[in] Gerekli sembollerden oluşan bir grup düzenlemek için filtre. Opsiyonel parametre. Bir grup belirtilirse, fonksiyon yalnızca belirtilen ölçütleri karşılayan sembolleri geri döndürür.

Geri dönüş değeri

Semboller bir veri grubu şeklinde geri döndürülür. Bir hata durumunda None geri döndürülür. Hata ile ilgili bilgiler last_error() kullanılarak elde edilebilir.

Not

group parametresi, sembolleri ada göre filtrelemenize olanak tanır. '*' bir dizgenin başında ve sonunda kullanılabilir.

group parametresi, adlandırılmış veya adsız olarak kullanılabilir. Her iki seçenek de aynı şekilde çalışır. Adlandırılmış seçenek (group="GROUP") kodun okunmasını kolaylaştırır.

group parametresi, virgülle ayrılmış birkaç koşul içerebilir. Bir koşul '*' kullanılarak maske olarak ayarlanabilir. Hariç tutma için '!' mantıksal olumsuzlama sembolü kullanılabilir. Tüm koşullar sırayla uygulanır, yani önce gruba dahil etme koşullarını ve ardından dışlama koşulunu belirtmelisiniz. Örneğin, group="*, !EUR", önce tüm sembollerin seçilmesi ve daha sonra adlarında "EUR" içerenlerin hariç tutulması gerektiği anlamına gelir.

symbol_info() fonksiyonundan farklı olarak, symbols_get() fonksiyonu, tek bir çağrıda istenen tüm sembollerle ilgili verileri geri döndürür.

Örnek:

import MetaTrader5 as mt5

# MetaTrader 5 paketi ile ilgili verileri görüntüle

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)



# MetaTrader 5 terminaline bağlantı kur

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# tüm sembolleri elde et

symbols=mt5.symbols_get()

print('Symbols: ', len(symbols))

count=0

# ilk beşini görüntüle

for s in symbols:

count+=1

print("{}. {}".format(count,s.name))

if count==5: break

print()



# adlarında RU içeren sembolleri elde et

ru_symbols=mt5.symbols_get("*RU*")

print('len(*RU*): ', len(ru_symbols))

for s in ru_symbols:

print(s.name)

print()



# adlarında USD, EUR, JPY ve GBP içermeyen sembolleri elde et

group_symbols=mt5.symbols_get(group="*,!*USD*,!*EUR*,!*JPY*,!*GBP*")

print('len(*,!*USD*,!*EUR*,!*JPY*,!*GBP*):', len(group_symbols))

for s in group_symbols:

print(s.name,":",s)



# MetaTrader 5 terminaline olan bağlantıyı kapat

mt5.shutdown()



Sonuç:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29

Symbols: 84

1. EURUSD

2. GBPUSD

3. USDCHF

4. USDJPY

5. USDCNH



len(*RU*): 8

EURUSD

USDRUB

USDRUR

EURRUR

EURRUB

FORTS.RUB.M5

EURUSD_T20

EURUSD4



len(*,!*USD*,!*EUR*,!*JPY*,!*GBP*): 13

AUDCAD : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=True, visible=True, session_deals=0, session_buy_orders=0, session...

AUDCHF : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

AUDNZD : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

CADCHF : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

NZDCAD : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

NZDCHF : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

NZDSGD : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

CADMXN : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

CHFMXN : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

NZDMXN : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

FORTS.RTS.M5 : SymbolInfo(custom=True, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, ...

FORTS.RUB.M5 : SymbolInfo(custom=True, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, ...

FOREX.CHF.M5 : SymbolInfo(custom=True, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, ...

Ayrıca bakınız

symbols_total, symbol_select, symbol_info