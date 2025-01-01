DokümantasyonBölümler
Belirtilen finansal araç için son tiki elde eder.

symbol_info_tick(
   symbol      // finansal enstrüman adı
)

symbol

[in]  Finansal enstrüman adı. Gerekli adsız parametre.

Geri dönüş değeri

Bilgiler bir veri grubu şeklinde geri döndürülür. Bir hata durumunda None geri döndürülür. Hata ile ilgili bilgiler last_error() kullanılarak elde edilebilir.

Not

Fonksiyon, SymbolInfoTick'e benzerdir.

Örnek:

import MetaTrader5 as mt5
# MetaTrader 5 paketi ile ilgili verileri görüntüle
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# MetaTrader 5 terminaline bağlantı kur
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# MarketWatch'ta GBPUSD sembolünün görüntülenmesini etkinleştirmeyi dene
selected=mt5.symbol_select("GBPUSD",True)
if not selected:
    print("Failed to select GBPUSD")
    mt5.shutdown()
    quit()
 
# son GBPUSD tikini görüntüle
lasttick=mt5.symbol_info_tick("GBPUSD")
print(lasttick)
# tik alanı değerlerini liste biçiminde görüntüle
print("Show symbol_info_tick(\"GBPUSD\")._asdict():")
symbol_info_tick_dict = mt5.symbol_info_tick("GBPUSD")._asdict()
for prop in symbol_info_tick_dict:
    print("  {}={}".format(prop, symbol_info_tick_dict[prop]))
 
# MetaTrader 5 terminaline olan bağlantıyı kapat
mt5.shutdown()
 
 
Sonuç:
MetaTrader5 package author:  MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5 package version:  5.0.29
Tick(time=1585070338, bid=1.17264, ask=1.17279, last=0.0, volume=0, time_msc=1585070338728, flags=2, volume_real=0.0)
Show symbol_info_tick._asdict():
  time=1585070338
  bid=1.17264
  ask=1.17279
  last=0.0
  volume=0
  time_msc=1585070338728
  flags=2
  volume_real=0.0

