DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıPython için MetaTraderorders_total 

orders_total

Aktif emirlerin sayısını elde eder.

orders_total()

Geri dönüş değeri

Tam sayı değeri.

Not

Fonksiyon, OrdersTotal'a benzerdir.

Örnek:

import MetaTrader5 as mt5
# MetaTrader 5 paketi ile ilgili verileri görüntüle
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# MetaTrader 5 terminaline bağlantı kur
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# aktif emirlerin varlığını kontrol et
orders=mt5.orders_total()
if orders>0:
    print("Total orders=",orders)
else:
    print("Orders not found")
 
# MetaTrader 5 terminaline olan bağlantıyı kapat
mt5.shutdown()

Ayrıca bakınız

orders_get, positions_total