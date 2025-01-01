import MetaTrader5 as mt5

# MetaTrader 5 paketi ile ilgili verileri görüntüle

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)



# MetaTrader 5 terminaline bağlantı kur

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# aktif emirlerin varlığını kontrol et

orders=mt5.orders_total()

if orders>0:

print("Total orders=",orders)

else:

print("Orders not found")



# MetaTrader 5 terminaline olan bağlantıyı kapat

mt5.shutdown()