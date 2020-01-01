- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
Pozisyon veya etikete göre filtreleme özelliğiyle işlem geçmişinden emirleri elde eder. Üç çağrı seçeneği vardır.
Zaman aralığını belirten çağrı. Belirtilen aralıktaki tüm emirleri geri döndürür.
|
history_orders_get(
Emir etiketini belirten çağrı. Belirtilen etikete sahip emri geri döndürür.
|
history_orders_get(
Pozisyon etiketini belirten çağrı. ORDER_POSITION_ID özelliğinde belirtilen pozisyon etiketine sahip tüm emirleri geri döndürür.
|
history_orders_get(
Parametreler
date_from
[in] İşlemlerin talep edileceği aralığın başlangıç tarihi. 'datetime' nesnesi tarafından veya 1970.01.01'den beri geçen saniye sayısı olarak ayarlanır. İlk olarak belirtilen gerekli adsız parametre.
date_to
[in] İşlemlerin talep edileceği aralığın bitiş tarihi. 'datetime' nesnesi tarafından veya 1970.01.01'den beri geçen saniye sayısı olarak ayarlanır. İkinci olarak belirtilen gerekli adsız parametre.
group="GROUP"
[in] Gerekli sembollerden oluşan bir grup düzenlemek için filtre. Opsiyonel adlandırılmış parametre. Bir grup belirtilirse, fonksiyon yalnızca sembol adı için belirtilen ölçütleri karşılayan emirleri geri döndürür.
ticket=TICKET
[in] Elde edilecek emir etiketi. Opsiyonel parametre. Belirtilmezse, filtre uygulanmaz.
position=POSITION
[in] Pozisyon etiketi (ORDER_POSITION_ID'de saklanır). Bu pozisyon etiketine sahip tüm emirler elde edilir. Opsiyonel parametre. Belirtilmezse, filtre uygulanmaz.
Geri dönüş değeri
Bilgiler adlandırılmış bir veri grubu yapısı (namedtuple) biçiminde geri döndürülür. Bir hata durumunda None geri döndürülür. Hata ile ilgili bilgiler last_error() kullanılarak elde edilebilir.
Not
Fonksiyon, HistoryOrdersTotal ve HistoryOrderSelect ikilisine benzer şekilde tek bir çağrıda belirli bir aralıktaki tüm geçmiş emirlerin elde edilmesine olanak sağlar.
group parametresi, virgülle ayrılmış birkaç koşul içerebilir. Bir koşul '*' kullanılarak maske olarak ayarlanabilir. Hariç tutma için '!' mantıksal olumsuzlama sembolü kullanılabilir. Tüm koşullar sırayla uygulanır, yani önce gruba dahil etme koşullarını ve ardından dışlama koşulunu belirtmelisiniz. Örneğin, group="*, !EUR", önce tüm semboller için işlemlerin seçilmesi ve daha sonra sembol adlarında "EUR" içerenlerin hariç tutulması gerektiği anlamına gelir.
Örnek:
|
from datetime import datetime
