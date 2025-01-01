- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
login
Belirtilen parametreleri kullanarak bir işlem hesabına bağlanır.
|
login(
Parametreler
login
[in] İşlem hesabının numarası. Gerekli adsız parametre.
password
[in] İşlem hesabının şifresi. Opsiyonel adlandırılmış parametre. Şifre belirtilmezse, terminal veritabanına kaydedilen şifre otomatik olarak uygulanır.
server
[in] İşlem sunucusunun adı. Opsiyonel adlandırılmış parametre. Sunucu belirtilmezse, en son kullanılan sunucu otomatik olarak uygulanır.
timeout=TIMEOUT
[in] Milisaniye cinsinden bağlantı zaman aşımı. Opsiyonel adlandırılmış parametre. Belirtilmezse, 60 000 (60 saniye) değeri uygulanır. Belirtilen süre içerisinde bağlantı kurulmazsa, çağrı zorla sonlandırılır ve istisna oluşturulur.
Geri dönüş değeri
İşlem hesabına başarılı bir şekilde bağlanılması durumunda True, aksi takdirde False geri döner.
Örnek:
|
import MetaTrader5 as mt5
Ayrıca bakınız