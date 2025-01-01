DokümantasyonBölümler
Belirtilen parametreleri kullanarak bir işlem hesabına bağlanır.

login(
   login,                    // hesap numarası
   password="PASSWORD",      // şifre
   server="SERVER",          // terminalde belirtildiği gibi sunucu adı
   timeout=TIMEOUT           // zaman aşımı
   )

Parametreler

login

[in]  İşlem hesabının numarası. Gerekli adsız parametre.

password

[in]  İşlem hesabının şifresi. Opsiyonel adlandırılmış parametre. Şifre belirtilmezse, terminal veritabanına kaydedilen şifre otomatik olarak uygulanır.

server

[in]  İşlem sunucusunun adı. Opsiyonel adlandırılmış parametre. Sunucu belirtilmezse, en son kullanılan sunucu otomatik olarak uygulanır.

timeout=TIMEOUT

[in]  Milisaniye cinsinden bağlantı zaman aşımı. Opsiyonel adlandırılmış parametre. Belirtilmezse, 60 000 (60 saniye) değeri uygulanır. Belirtilen süre içerisinde bağlantı kurulmazsa, çağrı zorla sonlandırılır ve istisna oluşturulur.

Geri dönüş değeri

İşlem hesabına başarılı bir şekilde bağlanılması durumunda True, aksi takdirde False geri döner.

Örnek:

import MetaTrader5 as mt5
# MetaTrader 5 paketi ile ilgili verileri görüntüle
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# MetaTrader 5 terminaline bağlantı kur
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# MetaTrader 5 sürümü ile ilgili verileri görüntüle
print(mt5.version())
# sunucu ve şifre belirtmeden alım-satım hesabına bağlan
account=17221085
authorized=mt5.login(account)  # bağlantı verileri hatırlanacak şekilde ayarlanmışsa terminal veritabanı şifresi kullanılır
if authorized:
    print("connected to account #{}".format(account))
else:
    print("failed to connect at account #{}, error code: {}".format(account, mt5.last_error()))
 
# şifreyi belirterek başka bir işlem hesabına bağlan
account=25115284
authorized=mt5.login(accountpassword="gqrtz0lbdm")
if authorized:
    # elde edilen işlem hesabı verilerini 'olduğu gibi' görüntüle
    print(mt5.account_info())
    # işlem hesabı verilerini bir liste biçiminde görüntüle
    print("Show account_info()._asdict():")
    account_info_dict = mt5.account_info()._asdict()
    for prop in account_info_dict:
        print("  {}={}".format(prop, account_info_dict[prop]))
else:
    print("failed to connect at account #{}, error code: {}".format(account, mt5.last_error()))
 
# MetaTrader 5 terminaline olan bağlantıyı kapat
mt5.shutdown()
 
 
Sonuç:
MetaTrader5 package author:  MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5 package version:  5.0.29
[500, 2367, '23 Mar 2020']
 
connected to account #17221085
 
connected to account #25115284
AccountInfo(login=25115284, trade_mode=0, leverage=100, limit_orders=200, margin_so_mode=0, ...
account properties:
   login=25115284
   trade_mode=0
   leverage=100
   limit_orders=200
   margin_so_mode=0
   trade_allowed=True
   trade_expert=True
   margin_mode=2
   currency_digits=2
   fifo_close=False
   balance=99588.33
   credit=0.0
   profit=-45.23
   equity=99543.1
   margin=54.37
   margin_free=99488.73
   margin_level=183084.6054809638
   margin_so_call=50.0
   margin_so_so=30.0
   margin_initial=0.0
   margin_maintenance=0.0
   assets=0.0
   liabilities=0.0
   commission_blocked=0.0
   name=James Smith
   server=MetaQuotes-Demo
   currency=USD
   company=MetaQuotes Software Corp.

Ayrıca bakınız

