symbol_select

MarketWatch penceresinde bir sembol seçer veya pencereden bir sembol kaldırır.

symbol_select(
   symbol,      // finansal enstrüman adı
   enable=None  // etkinleştir veya devre dışı bırak
)

symbol

[in]  Finansal enstrüman adı. Gerekli adsız parametre.

enable

[in]  Seçim. Opsiyonel adsız parametre. 'false' ise, sembol MarketWatch penceresinden kaldırılır. Aksi takdirde, sembol MarketWatch penceresinde seçilir. Sembole ait açık grafikler varsa veya sembol üzerinde pozisyonlar açılmışsa, sembol kaldırılamaz.

Geri dönüş değeri

Başarılıysa - true, aksi takdirde - false.

Not

Fonksiyon, SymbolSelect'e benzerdir.

Örnek:

import MetaTrader5 as mt5
import pandas as pd
# MetaTrader 5 paketi ile ilgili verileri görüntüle
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
print()
# MetaTrader 5 terminaline bağlantı kur
if not mt5.initialize(login=25115284, server="MetaQuotes-Demo",password="4zatlbqx"):
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# MarketWatch'ta EURCAD sembolünün görüntülenmesini etkinleştirmeyi dene
selected=mt5.symbol_select("EURCAD",True)
if not selected:
    print("Failed to select EURCAD, error code =",mt5.last_error())
else:
    symbol_info=mt5.symbol_info("EURCAD")
    print(symbol_info)
    print("EURCAD: currency_base =",symbol_info.currency_base,"  currency_profit =",symbol_info.currency_profit,"  currency_margin =",symbol_info.currency_margin)
    print()
 
    # sembol özelliklerini bir sözlük biçiminde görüntüle
    print("Show symbol_info()._asdict():")
    symbol_info_dict = symbol_info._asdict()
    for prop in symbol_info_dict:
        print("  {}={}".format(prop, symbol_info_dict[prop]))
    print()
 
   # sözlüğü DataFrame'e dönüştür ve yazdır
    df=pd.DataFrame(list(symbol_info_dict.items()),columns=['property','value'])
    print("symbol_info_dict() as dataframe:")
    print(df)
 
# MetaTrader 5 terminaline olan bağlantıyı kapat
mt5.shutdown()
 
 
Sonuç:
MetaTrader5 package author:  MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5 package version:  5.0.29
SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=True, visible=True, session_deals=0, session_buy_orders=0, session_sell_orders=0, volume=0, volumehigh=0, ....
EURCAD: currency_base = EUR   currency_profit = CAD   currency_margin = EUR
 
Show symbol_info()._asdict():
  custom=False
  chart_mode=0
  select=True
  visible=True
  session_deals=0
  session_buy_orders=0
  session_sell_orders=0
  volume=0
  volumehigh=0
  volumelow=0
  time=1585217595
  digits=5
  spread=39
  spread_float=True
  ticks_bookdepth=10
  trade_calc_mode=0
  trade_mode=4
  start_time=0
  expiration_time=0
  trade_stops_level=0
  trade_freeze_level=0
  trade_exemode=1
  swap_mode=1
  swap_rollover3days=3
  margin_hedged_use_leg=False
  expiration_mode=7
  filling_mode=1
  order_mode=127
  order_gtc_mode=0
  option_mode=0
  option_right=0
  bid=1.55192
  bidhigh=1.55842
  bidlow=1.5419800000000001
  ask=1.5523099999999999
  askhigh=1.55915
  asklow=1.5436299999999998
  last=0.0
  lasthigh=0.0
  lastlow=0.0
  volume_real=0.0
  volumehigh_real=0.0
  volumelow_real=0.0
  option_strike=0.0
  point=1e-05
  trade_tick_value=0.7043642408362214
  trade_tick_value_profit=0.7043642408362214
  trade_tick_value_loss=0.7044535553770941
  trade_tick_size=1e-05
  trade_contract_size=100000.0
  trade_accrued_interest=0.0
  trade_face_value=0.0
  trade_liquidity_rate=0.0
  volume_min=0.01
  volume_max=500.0
  volume_step=0.01
  volume_limit=0.0
  swap_long=-1.1
  swap_short=-0.9
  margin_initial=0.0
  margin_maintenance=0.0
  session_volume=0.0
  session_turnover=0.0
  session_interest=0.0
  session_buy_orders_volume=0.0
  session_sell_orders_volume=0.0
  session_open=0.0
  session_close=0.0
  session_aw=0.0
  session_price_settlement=0.0
  session_price_limit_min=0.0
  session_price_limit_max=0.0
  margin_hedged=100000.0
  price_change=0.0
  price_volatility=0.0
  price_theoretical=0.0
  price_greeks_delta=0.0
  price_greeks_theta=0.0
  price_greeks_gamma=0.0
  price_greeks_vega=0.0
  price_greeks_rho=0.0
  price_greeks_omega=0.0
  price_sensitivity=0.0
  basis=
  category=
  currency_base=EUR
  currency_profit=CAD
  currency_margin=EUR
  bank=
  description=Euro vs Canadian Dollar
  exchange=
  formula=
  isin=
  name=EURCAD
  page=http://www.google.com/finance?q=EURCAD
  path=Forex\EURCAD
 
symbol_info_dict() as dataframe:
         property                                   value
0          custom                                   False
1      chart_mode                                       0
2          select                                    True
3         visible                                    True
4   session_deals                                       0
..            ...                                     ...
91        formula                                        
92           isin                                        
93           name                                  EURCAD
94           page  http://www.google.com/finance?q=EURCAD
95           path                            Forex\EURCAD
 
[96 rows x 2 columns]

Ayrıca bakınız

