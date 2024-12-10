Zone Trader MT4

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Автоматически торгуйте зонами поддержки и сопротивления или спроса и предложения, как только вы определите ключевые области, из которых хотите торговать. Этот советник позволяет вам рисовать зоны покупки и продажи одним щелчком мыши, а затем размещать их именно там, где вы ожидаете разворота цены. Затем советник отслеживает эти зоны и автоматически совершает сделки на основе ценового действия, которое вы указываете для зон. После совершения первоначальной сделки советник выйдет с прибылью в противоположной зоне, которую вы разместили, которая становится целевой областью. Затем у вас есть два варианта: либо закрыть сделку и нарисовать новые зоны для входа, либо выйти с прибылью и немедленно развернуть сделку в противоположном направлении, создавая стратегию «всегда в» рыночном стиле.

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО С ВХОДНЫМИ ДАННЫМИ И СТРАТЕГИЕЙ ЗДЕСЬ: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256

Этот советник предназначен для позиционных трейдеров или торговых стратегий с усреднением долларовой стоимости, которые не используют фиксированный или жесткий стоп-лосс на рынке. Вместо этого он предназначен для масштабирования неверных сделок путем открытия новой сделки в том же направлении в следующей доступной зоне поддержки или сопротивления и корректировки средней цены вашей позиции на рынке. Существуют резервные критерии выхода в виде максимальных сумм убытка за сделку или временных выходов, если это необходимо.

Просто нажмите кнопки, чтобы нарисовать зоны, готовые к размещению на интересующих уровнях.
Кнопка «Закрыть» и кнопка «Закрыть самую старую» для выхода из всех сделок или только из старых, если они слишком сильно просели, чтобы мгновенно скорректировать вашу среднюю позицию.
Работает на любом таймфрейме для торговли как отскоками диапазона, так и откатами тренда.
Строит следующую запись на основе расчета ADR (средний дневной диапазон) / ATR (средний истинный диапазон) по вашему выбору, чтобы гарантировать создание равномерно распределенных позиций.
Выберите риск как фиксированный размер лота или сумму денег на расстоянии ATR или ADR.
Входите по ценовому действию несколькими способами при достижении ваших зон.
Автоматически отображайте ставки свопа, чтобы помочь трейдерам, торгующим на колебаниях, принять решение о стоимости удержания позиций в долгосрочной перспективе.
Показывать данные ATR/ADR, баланс счета и прибыль на графике.
Зона может расширяться, если сильное ценовое действие делает их недействительными, или их можно удалить и создать новую зону.
Выход в противоположной зоне и мгновенная остановка и разворот или ожидание достижения новых зон.
Выход также возможен по трейлинг-стопу, по денежным суммам (прибыль или убыток) и в конце дня, по истечении заданного времени или при закрытии свечи любого таймфрейма.
Настройте цвета зон покупки и продажи в соответствии с цветовой схемой вашего графика.
Автоматическое построение еженедельных линий старта.
Автоматическое построение еженедельной поддержки и сопротивления (максимумов и минимумов) для помощи в поиске поворотных моментов на рынке.
Чтобы узнать больше о методах позиционной торговли, посетите веб-сайт для бесплатного курса bootcamp или присоединяйтесь ко мне в моих ежедневных бесплатных прямых трансляциях на YouTube. Ссылка доступна в моей биографии https://www.mql5.com/en/users/samsonweb
Отзывы 1
Simba Finance
286
Simba Finance 2025.02.28 15:02 
 

Another good one from Lee. Works great particularly if you take the time to identify areas of interest on the charts. It's a great EA for a time-tested strategy i.e. price action. Great to have it in my toolkit.

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Эта гибко настраиваемая панель для торговли вручную также позволяет автоматизировать некоторые торговые действия, такие как оповещения, открытие, закрытие и частичное закрытие сделок, доливки, установка отложенных ордеров, настройки стоп-лосса, тейк-профита и многое другое. Предусмотрены интерактивные элементы управления на графике, такие как поля для галочек и кнопки. Советник включает функции управления капиталом, новостных событий, скрытый стоп-лосс, тейк-профит и отложенные ордера, трейлинг-
Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Утилиты
Программа Binary Options Copier Remote позволяет копировать сделки по бинарным опционам между разными счетами MetaTrader 4, установленных на разных компьютерах. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Провайдер может выдать до 10 бесплатных лицензий на получение сигналов. Это означает, что 10 пользователей могут копировать сигналы провайдера, используя бесплатный продукт Binary Options Receiver Free . Начиная с
One Click FX Panel
Chantal Sala
5 (2)
Утилиты
Панель проста в использовании и является отличным помощником в управлении вашими позициями и ордерами. Также можно изменять значение риска, введя его прямо на панели. Одно нажатие кнопки, и операция совершена! Возможные операции: ПОКУПКА/ПРОДАЖА Безубыток Сплит Закрытие всех позиций Хеджинг Закрытие только позиций на ПОКУПКУ Закрытие только позиций на ПРОДАЖУ Закрытие ВСЕХ отложенных ордеров Разворот всех позиций Посмотрите видео и убедитесь, насколько панель проста в применении. Входные парам
Slow Pips OCO Trade Panel
Satyam Shivam
Утилиты
Slow Pips OCO Trade Panel – продвинутая торговая панель для установки отложенных ордеров. Позволяет устанавливать одновременно два разнонаправленных отложенных ордера. Оба ордера сопровождаются стоп-лоссом и тейк-профитом. Сработавший отложенный ордер становится рыночным, несработавший удаляется (один ордер отменяет другой). Панель рассчитывает размер лота в соответствии с параметром Risk (%). Трейдеру необходимо указать параметры Buy Stop Price, Sell Stop Price, Stop Loss и Take Profit. Затем о
Chart Manager
Gi-Seok Im
Утилиты
Индикатор позволяет сменить таймфрейм и инструменты сразу на нескольких графиках. Если у вас одновременно запущено много графиков (10-20 и более) в одном терминале, смена таймфрейма и установка нужных инструментов становятся трудоемкой задачей. Если вам нужно запустить на графике много индикаторов с настройками, отличающимися от установленных по умолчанию, в конце концов вы можете бросить это дело из-за его утомительности, и в итоге индикаторы окажутся не на всех нужных вам графиках. То же самое
Price Action DashBoard
Chantal Sala
4.17 (6)
Утилиты
Price Action Dashboard - это инновационная утилита для помощи трейдерам в контролировании большого числа финансовых инструментов. Эта утилита предназначена автоматически предлагать сигналы и ценовые условия. Dashboard анализирует все основные таймфреймы, предлагая условия ценовых действий с помощью графических элементов. Dashboard может подсказать вам силу тренда, определяющего направление движения, это незаменимый инструмент для тех, кто хочет самостоятельно открывать позиции, используя индикат
Elliott Wave Counter
Omar Alkassar
Утилиты
Elliott Wave Counter — это панель для быстрой и удобной ручной разметки волн Эллиотта. Можно выбрать цвет и уровень оценок. Также есть функции для удаления последней разметки и всей разметки, сделанной инструментом. Разметка производится в один клик. Нажмите пять раз - будет пять волн! Счетчик волн Эллиотта станет отличным инструментом как для начинающих, так и для профессиональных аналитиков волн Эллиотта. Руководство по установке и вводу волнового счетчика Эллиотта если ты хочешь получить    
Personal Assistant Tool
Omar Alkassar
5 (1)
Утилиты
Если вы хотите рисовать линии Поддержки и Сопротивления, просматривать: дневные уровни открытия рынка, классические уровни разворота, уровни разворота Фибоначчи, трендовые линии, уровни Фибоначчи, время до закрытия свечи, а также текущий спред. Если вы хотите выставлять ваши ордера с точным лотом, который отвечает вашему желаемому риску стоп-лосса. Если вы хотите делать все это и много другое всего одним кликом, тогда это идеальный инструмент для вас. Этот инструмент позволит вам чувствовать себ
OneClick Analysis
Omar Alkassar
Утилиты
Инструмент анализа в один клик — это       создание объекта с помощью сочетания клавиш       и копировальный инструмент для MetaTrader. Это позволяет легко использовать инструменты анализа в MetaTrader одним щелчком мыши. С помощью нашего инструмента вы можете быстро рисовать уровни поддержки и сопротивления, уровни Фибоначчи, фигуры, каналы, линии тренда и все другие объекты на графике. Просто нажмите кнопку, переместите мышь, и инструмент One Click Analysis сделает все остальное за вас. Это мо
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Index Statistics and Session Level Analysis MT5
Lee Samson
Индикаторы
Хватит гадать. Начните торговать со статистическим преимуществом. Фондовые индексы торгуются не так, как форекс. У них определённые сессии, ночные гэпы и предсказуемые статистические паттерны. Этот индикатор предоставляет вам данные о вероятности, необходимые для уверенной торговли такими индексами, как DAX, S&P 500 и Dow Jones. Чем он отличается Большинство индикаторов показывают, что произошло. Этот показывает, что вероятно произойдёт дальше. Каждый торговый день индикатор анализирует вашу тек
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Lee Samson
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Lee Samson
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Simba Finance
286
Simba Finance 2025.02.28 15:02 
 

Another good one from Lee. Works great particularly if you take the time to identify areas of interest on the charts. It's a great EA for a time-tested strategy i.e. price action. Great to have it in my toolkit.

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