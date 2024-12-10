Zone Trader MT4

Автоматически торгуйте зонами поддержки и сопротивления или спроса и предложения, как только вы определите ключевые области, из которых хотите торговать. Этот советник позволяет вам рисовать зоны покупки и продажи одним щелчком мыши, а затем размещать их именно там, где вы ожидаете разворота цены. Затем советник отслеживает эти зоны и автоматически совершает сделки на основе ценового действия, которое вы указываете для зон. После совершения первоначальной сделки советник выйдет с прибылью в противоположной зоне, которую вы разместили, которая становится целевой областью. Затем у вас есть два варианта: либо закрыть сделку и нарисовать новые зоны для входа, либо выйти с прибылью и немедленно развернуть сделку в противоположном направлении, создавая стратегию «всегда в» рыночном стиле.





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Этот советник предназначен для позиционных трейдеров или торговых стратегий с усреднением долларовой стоимости, которые не используют фиксированный или жесткий стоп-лосс на рынке. Вместо этого он предназначен для масштабирования неверных сделок путем открытия новой сделки в том же направлении в следующей доступной зоне поддержки или сопротивления и корректировки средней цены вашей позиции на рынке. Существуют резервные критерии выхода в виде максимальных сумм убытка за сделку или временных выходов, если это необходимо.





Просто нажмите кнопки, чтобы нарисовать зоны, готовые к размещению на интересующих уровнях.

Кнопка «Закрыть» и кнопка «Закрыть самую старую» для выхода из всех сделок или только из старых, если они слишком сильно просели, чтобы мгновенно скорректировать вашу среднюю позицию.

Работает на любом таймфрейме для торговли как отскоками диапазона, так и откатами тренда.

Строит следующую запись на основе расчета ADR (средний дневной диапазон) / ATR (средний истинный диапазон) по вашему выбору, чтобы гарантировать создание равномерно распределенных позиций.

Выберите риск как фиксированный размер лота или сумму денег на расстоянии ATR или ADR.

Входите по ценовому действию несколькими способами при достижении ваших зон.

Автоматически отображайте ставки свопа, чтобы помочь трейдерам, торгующим на колебаниях, принять решение о стоимости удержания позиций в долгосрочной перспективе.

Показывать данные ATR/ADR, баланс счета и прибыль на графике.

Зона может расширяться, если сильное ценовое действие делает их недействительными, или их можно удалить и создать новую зону.

Выход в противоположной зоне и мгновенная остановка и разворот или ожидание достижения новых зон.

Выход также возможен по трейлинг-стопу, по денежным суммам (прибыль или убыток) и в конце дня, по истечении заданного времени или при закрытии свечи любого таймфрейма.

Настройте цвета зон покупки и продажи в соответствии с цветовой схемой вашего графика.

Автоматическое построение еженедельных линий старта.

Автоматическое построение еженедельной поддержки и сопротивления (максимумов и минимумов) для помощи в поиске поворотных моментов на рынке.