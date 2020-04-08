Index Statistics and Session Level Analysis MT5

Хватит гадать. Начните торговать со статистическим преимуществом.

Фондовые индексы торгуются не так, как форекс. У них определённые сессии, ночные гэпы и предсказуемые статистические паттерны. Этот индикатор предоставляет вам данные о вероятности, необходимые для уверенной торговли такими индексами, как DAX, S&P 500 и Dow Jones.

Чем он отличается

Большинство индикаторов показывают, что произошло. Этот показывает, что вероятно произойдёт дальше. Каждый торговый день индикатор анализирует вашу текущую ситуацию на основе 100 дней исторических данных. Он находит дни с похожими гэпами, похожими позициями открытия и рассчитывает, как часто цена достигала ключевых уровней. Больше никаких догадок, закроется ли гэп или будет ли протестирован вчерашний максимум. Вы получаете точные проценты на основе реальных данных.

Полное руководство с объяснением всех параметров здесь: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766370

Руководство по стратегии для поиска отличных сетапов здесь: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766371

Используйте вместе с EA Risk Reward Calculation + Fast Trade Management Buttons для лёгкой внутридневной торговли фондовыми индексами - https://www.mql5.com/en/market/product/78020

MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/158934/

Ключевые функции

  • Расчёты с фильтрацией по сессиям, игнорирующие ночной шум
  • Автоматическое определение бычьего или медвежьего контроля
  • Анализ гэпов с историческими показателями закрытия
  • Сопоставление паттернов, находящее статистически похожие дни
  • Процентные вероятности достижения максимумов и минимумов предыдущей сессии, дневных и недельных уровней
  • Все ключевые ценовые уровни отрисовываются автоматически с кнопками переключения одним кликом

Как трейдеры используют это

Гэп вниз открывается на 15% среднего дневного диапазона ниже вчерашнего закрытия. Индикатор показывает, что 82% похожих гэпов закрылись во время сессии, обычно к свече 8. Вы покупаете около открытия, целясь на закрытие гэпа, и фиксируете прибыль в течение первого часа.

Цена открывается ниже вчерашнего диапазона сессии. Исторические данные показывают, что 0% похожих дней когда-либо достигали вчерашнего максимума. Вы избегаете удержания лонгов в ожидании новых максимумов и вместо этого фокусируетесь на целях снижения, где вероятность в вашу пользу.

Индикатор определяет контроль медведей после трёх последовательных сильных медвежьих закрытий. В сочетании с ценой ниже скользящей средней сессии у вас есть подтверждение для удержания коротких позиций и продажи на ралли.

Создан для серьёзных трейдеров индексами

Четырнадцать кнопок переключения позволяют мгновенно показать или скрыть любой элемент. Панель статистики автоматически масштабируется в зависимости от содержимого. Свечи нумеруются от открытия сессии, чтобы вы всегда знали, где находитесь в течение дня. Свеча 18 выделена, потому что статистически 80% дневного диапазона формируется к этому моменту.

Торгуйте умнее

Когда вы знаете, что 75% дней, соответствующих вашей текущей ситуации, достигли предыдущего дневного минимума, вы торгуете по-другому. Когда вы знаете, что только 17% достигли предыдущего закрытия, вы ставите реалистичные цели. Этот индикатор трансформирует ваш подход к каждому торговому дню, заменяя догадки вероятностями.

Лучше всего работает на таймфрейме M5. Оптимизирован для DAX, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq и FTSE 100.

Идеально для студентов Al Brooks по чтению Price Action

В индикатор встроена система нумерации свечей, следующая той же методологии, которую преподаёт Al Brooks, вместе со всеми дополнительными статистическими данными, помогающими читать price action как профессионал. Также есть логика мультибарного движения, которая поможет определить, кто контролирует рынок — быки или медведи. Несколько свечей подряд одного цвета? Дождитесь отката против этого направления и присоединяйтесь к тренду. Полностью настраивается по вашему вкусу с параметрами силы свечи и количества последовательных свечей.


