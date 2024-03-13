Position Trader EA

Превратите любую торговую стратегию в стратегию позиционной торговли или торгуйте проверенными стратегиями позиционной торговли на основе RSI и ADR, включая автоматическую систему контроля просадки для позиций, которые движутся против вас. Этот советник представляет собой развитие и упрощение советника MRA, который уже много лет используется для стратегий позиционной торговли, изучаемых на веб-сайте Market Structure Trader. В моем профиле вы найдете ссылку на веб-сайт, бесплатный курс позиционной торговли и другие продукты.





Советник автоматически масштабируется на движения структуры рынка, используя «теорию эластичных лент», и означает возвратные движения, предпринимаемые банками и учреждениями, используя либо индикатор RSI, либо расширения среднего дневного диапазона (ADR) любого инструмента форекс, которым вы хотите торговать. Позиционная торговля — это метод входа на рынок с небольшим риском и несколькими входами. Это означает, что точность первоначального входа в сделку менее важна, чем то, как советник управляет сделкой после входа. Рынки непредсказуемы, и практически невозможно рассчитать время движения с какой-либо точностью, которая является устойчивой в долгосрочной перспективе, поэтому большинство торговых стратегий и трейдеров терпят неудачу. Вы также можете преобразовать практически любую стратегию, которой вы торгуете сейчас или торговали в прошлом, в стратегию позиционной торговли, просто сделав первоначальный вход в рынок с помощью кнопок быстрой торговли на советнике. Как только эта первоначальная сделка будет совершена, советник либо автоматически закроет сделку при достижении заданного уровня прибыли, либо превратит ее в позиционную сделку, масштабируясь на следующем этапе движения рыночной структуры за вас.





Основная функциональность:

Полностью автоматизированная торговля по стратегии возврата к среднему значению на основе RSI.

Полностью автоматизированная торговля по стратегии возврата к среднему значению на основе ADR.

Настройки для точной настройки каждой из вышеперечисленных стратегий в соответствии с вашими требованиями.

Простое, настраиваемое условие входа с использованием любой скользящей средней для запуска сделок при обнаружении силы в направлении торговли по стратегии.

Кнопки ручной торговли для ввода первоначальных входов или размещения дополнительных сделок вручную в любой существующей позиции.

(Используйте их для торговли по любой стратегии и позвольте советнику автоматически превращать неработающие сделки в позиционные).

Выполняйте автоматический контроль просадки (масштабирование убыточных сделок), когда они достигают определенного процента просадки на вашем счете.

Выполняйте агрессивный контроль просадки (полноразмерные сделки со стоп-лоссами), когда ваша общая позиция достигает определенного процента просадки на вашем счете.

Полный контроль над минимальными расстояниями между сделками в каждой позиции и увеличением размера лота (при необходимости) для дополнительных сделок.

Риск автоматически рассчитывается на основе процента от размера вашего счета или фиксированного размера лота.

Индивидуальные цели выхода, основанные на проценте вашего счета для отдельных сделок, позиций в одном направлении и всех сделок, открытых по каждому торгуемому инструменту.

Фильтр времени торговли, гарантирующий, что во время свопов, где возникают высокие спреды, сделки не совершаются.

Можно торговать на любом таймфрейме, используя стратегию возврата к среднему значению RSI (для стратегии ADR рекомендуется таймфрейм M5).

Функциональность и логика советника:

Советник отслеживает рынок на предмет расширенных условий по RSI или ADR в зависимости от стратегии, по которой вы торгуете, а затем, как только условия для сделки будут выполнены, будет отслеживать таймфрейм, на котором она работает, для входа в рынок. Все записи берутся с использованием скользящего среднего на таймфрейме, на котором работает советник. например если вы запустите советник на таймфрейме M5, он совершит сделку, когда цена закроется выше или ниже MA, которое вы установили во входных данных на этом таймфрейме. Логика входа в скользящую среднюю заключается в том, что цена должна открыться выше скользящей средней и закрыться ниже нее, чтобы открыть короткую позицию, и наоборот для длинных позиций. Советник следит за закрытием последней свечи. При размещении сделки советник автоматически рассчитает уровень выше коротких или ниже длинных позиций на основе среднего дневного диапазона и будет готов добавить дополнительные сделки, если цена превысит этот уровень. Размер лота следующей сделки также автоматически рассчитывается советником, этот уровень и размер лота определяются выбранными вами входными данными. Советник автоматически отслеживает текущую прибыль и просадку каждой сделки, а также общую позицию (все сделки в одном направлении) и автоматически закрывает либо полные сделки, либо частичный размер на основе входных данных для контроля просадки и целевых показателей прибыли.





Рекомендуемая настройка советника:

Как и в случае со всеми советниками, желательно, чтобы советник работал на машине, работающей круглосуточно, 7 дней в неделю, чтобы советник мог работать постоянно и следить за рынком за вас. Для стратегии ADR рекомендуется запускать советник на таймфрейме M5, а если вы торгуете с использованием RSI, желательно также использовать M5 или M15.



