Position Trader EA

4.64
Превратите любую торговую стратегию в стратегию позиционной торговли или торгуйте проверенными стратегиями позиционной торговли на основе RSI и ADR, включая автоматическую систему контроля просадки для позиций, которые движутся против вас. Этот советник представляет собой развитие и упрощение советника MRA, который уже много лет используется для стратегий позиционной торговли, изучаемых на веб-сайте Market Structure Trader. В моем профиле вы найдете ссылку на веб-сайт, бесплатный курс позиционной торговли и другие продукты.

Советник автоматически масштабируется на движения структуры рынка, используя «теорию эластичных лент», и означает возвратные движения, предпринимаемые банками и учреждениями, используя либо индикатор RSI, либо расширения среднего дневного диапазона (ADR) любого инструмента форекс, которым вы хотите торговать. Позиционная торговля — это метод входа на рынок с небольшим риском и несколькими входами. Это означает, что точность первоначального входа в сделку менее важна, чем то, как советник управляет сделкой после входа. Рынки непредсказуемы, и практически невозможно рассчитать время движения с какой-либо точностью, которая является устойчивой в долгосрочной перспективе, поэтому большинство торговых стратегий и трейдеров терпят неудачу. Вы также можете преобразовать практически любую стратегию, которой вы торгуете сейчас или торговали в прошлом, в стратегию позиционной торговли, просто сделав первоначальный вход в рынок с помощью кнопок быстрой торговли на советнике. Как только эта первоначальная сделка будет совершена, советник либо автоматически закроет сделку при достижении заданного уровня прибыли, либо превратит ее в позиционную сделку, масштабируясь на следующем этапе движения рыночной структуры за вас.

Основная функциональность:
Полностью автоматизированная торговля по стратегии возврата к среднему значению на основе RSI.
Полностью автоматизированная торговля по стратегии возврата к среднему значению на основе ADR.
Настройки для точной настройки каждой из вышеперечисленных стратегий в соответствии с вашими требованиями.
Простое, настраиваемое условие входа с использованием любой скользящей средней для запуска сделок при обнаружении силы в направлении торговли по стратегии.
Кнопки ручной торговли для ввода первоначальных входов или размещения дополнительных сделок вручную в любой существующей позиции.
(Используйте их для торговли по любой стратегии и позвольте советнику автоматически превращать неработающие сделки в позиционные).
Выполняйте автоматический контроль просадки (масштабирование убыточных сделок), когда они достигают определенного процента просадки на вашем счете.
Выполняйте агрессивный контроль просадки (полноразмерные сделки со стоп-лоссами), когда ваша общая позиция достигает определенного процента просадки на вашем счете.
Полный контроль над минимальными расстояниями между сделками в каждой позиции и увеличением размера лота (при необходимости) для дополнительных сделок.
Риск автоматически рассчитывается на основе процента от размера вашего счета или фиксированного размера лота.
Индивидуальные цели выхода, основанные на проценте вашего счета для отдельных сделок, позиций в одном направлении и всех сделок, открытых по каждому торгуемому инструменту.
Фильтр времени торговли, гарантирующий, что во время свопов, где возникают высокие спреды, сделки не совершаются.
Можно торговать на любом таймфрейме, используя стратегию возврата к среднему значению RSI (для стратегии ADR рекомендуется таймфрейм M5).
Функциональность и логика советника:
Советник отслеживает рынок на предмет расширенных условий по RSI или ADR в зависимости от стратегии, по которой вы торгуете, а затем, как только условия для сделки будут выполнены, будет отслеживать таймфрейм, на котором она работает, для входа в рынок. Все записи берутся с использованием скользящего среднего на таймфрейме, на котором работает советник. например если вы запустите советник на таймфрейме M5, он совершит сделку, когда цена закроется выше или ниже MA, которое вы установили во входных данных на этом таймфрейме. Логика входа в скользящую среднюю заключается в том, что цена должна открыться выше скользящей средней и закрыться ниже нее, чтобы открыть короткую позицию, и наоборот для длинных позиций. Советник следит за закрытием последней свечи. При размещении сделки советник автоматически рассчитает уровень выше коротких или ниже длинных позиций на основе среднего дневного диапазона и будет готов добавить дополнительные сделки, если цена превысит этот уровень. Размер лота следующей сделки также автоматически рассчитывается советником, этот уровень и размер лота определяются выбранными вами входными данными. Советник автоматически отслеживает текущую прибыль и просадку каждой сделки, а также общую позицию (все сделки в одном направлении) и автоматически закрывает либо полные сделки, либо частичный размер на основе входных данных для контроля просадки и целевых показателей прибыли.

Рекомендуемая настройка советника:
Как и в случае со всеми советниками, желательно, чтобы советник работал на машине, работающей круглосуточно, 7 дней в неделю, чтобы советник мог работать постоянно и следить за рынком за вас. Для стратегии ADR рекомендуется запускать советник на таймфрейме M5, а если вы торгуете с использованием RSI, желательно также использовать M5 или M15.

Входные данные для советника и полное руководство находятся здесь: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756484.
Отзывы 13
sparkieboysi
239
sparkieboysi 2025.10.13 09:59 
 

I must say i am very impressed with this EA, i have tried many indicators and forex robots to no avail. This EA is one of the best i have come across, and admittedly i was hesitant on purchasing this as i was thinking it was the same as the other EA's. I took the plunge to buy it and i have to say this EA was the best purchase i have made. So Far it has traded 16 trades with one loss(changed some settings). Very Impressed. Also using this has Improved my confidence in using robots, but most of all i have condfidence letting it run and its stress free, and its great letting my mt4 app ping me with profits. Excellent EA built by Lee Many Thanks.

Simba Finance
286
Simba Finance 2025.02.20 17:25 
 

Excellent EA. Lee's support is great as always, and he's using the same tools every day on the livestreams.

ywillems
67
ywillems 2025.01.17 10:08 
 

This farmost the best EA i've ever used. Not a "set and forget" EA, but defenitly profitable. I'm using this EA now since 3 months and experience a average profit of 25% monthly with an overall DD of max 28%. My settings are rather conservative with a 0,5% risc and 0,25% and 0,35% TP (singel and multiple position respectively). I don't use automatic DD control but i "trim" the open positions in DD as soon as the number of open positions exceeds 3 (thus starting from 4 and above). I use the EA for all the forex pairs as indicated in the EA description (no JPY a,nd CHF). Good job!!

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HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
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HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
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Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
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5 (4)
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Текущее промо: Остался только 1 по 549$ Окончательная цена: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Обязательно ознакомьтесь с нашим «   комбо-пакетом Ultimate EA   » в нашем   промо-блоге   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro — уникальная торговая система на рынке.  Он полностью сосредоточен на использовании волатильности рынка биткойнов, торгуя на прорывах уровней поддержки и сопротивления. В центре внимания советника находится безопасность, что выражается в чрезвычайно
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BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex GOLD Investor with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330! ) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 3 trading systems . The first one is based on scalping trading strat
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5 (6)
Эксперты
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Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
Эксперты
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
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MQL TOOLS SL
4.29 (42)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
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BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy GOLD Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2353871 GOLD Scalper PRO is a fully automated trading system which takes much of the work out of trading, leaving you free to do other things! You should not be fooled
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Индикатор разворота ADR сразу показывает, где в настоящее время торгуется цена относительно своего нормального среднего дневного диапазона. Вы будете получать мгновенные оповещения через всплывающие окна, электронную почту или push-уведомления, когда цена превышает свой средний диапазон и уровни выше него по вашему выбору, чтобы вы могли быстро переходить к откатам и разворотам. Индикатор рисует на графике горизонтальные линии на экстремумах среднего дневного диапазона, а также расширения выше
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5 (3)
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Market Reversal Alerts EA MT5
Lee Samson
4.36 (11)
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Советник Market Reversal Alerts работает на основе одноименного индикатора ( https://www.mql5.com/en/market/product/57892 ) и торгует на основе изменений структуры рынка. Советник по умолчанию будет заключать сделку каждый раз, когда индикатор отправляет предупреждение о развороте рынка, и будет торговать этими предупреждениями на основе условий и фильтров, которые вы установили в настройках советника. Он рисует прямоугольники поддержки, когда цена движется в направлении текущего тренда, и т
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Lee Samson
3.29 (7)
Эксперты
Получайте прибыль от взрывных движений, происходящих на открытии фондовых индексов, и каждый день получайте ощутимое преимущество. Советник прорыва диапазона открытия можно настроить по своему вкусу, чтобы фиксировать тенденции, которые формируются сразу после открытия каждый день на основных фондовых индексах, таких как DAX, DOW, NASDAQ и S&P500. Эти открытия происходят в одно и то же время каждый день, поэтому вы знаете, когда возникнет волатильность, и часто сразу после формирования сильного
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5 (2)
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Воспользуйтесь преимуществами волатильности основных фондовых индексов на открытии и получите прибыль от внезапных движений, возникающих в те моменты, когда рынок прорывается при открытии торгов. Цель стратегии – просто извлечь выгоду из тех дней, когда рынок движется быстро и сильно в одном направлении при открытии и банке, который движется. Если рынок открывается слабым и беснаправленным, советник фиксирует хеджирующий убыток и ждет, пока рынок определится с направлением, прежде чем выйти из
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Отслеживайте каждый символ и каждый таймфрейм с помощью ваших любимых индикаторов с одного графика. Ultimate Indicator Dashboard предоставляет полный вид по нескольким символам, индикаторам и таймфреймам — всё в одной удобной перемещаемой панели. Прекратите переключаться между графиками. Смотрите RSI, MACD, Bollinger Bands, Ichimoku, ATR, объём и многое другое по всем инструментам с первого взгляда. Цветовая маркировка сигналов показывает точно, где находятся возможности, а умные оповещения сооб
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FREE
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Lee Samson
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Панель предупреждений RSI / TDI позволяет вам одновременно отслеживать RSI (выбирается вами) по каждой основной паре, которой вы торгуете. Вы можете использовать его двумя способами: 1. Выберите несколько таймфреймов, и тире покажет вам, когда несколько таймфреймов выходят за рамки обычных торговых условий. Отличный индикатор того, что цена в последнее время сильно подросла, поскольку она достигла уровня перекупленности или перепроданности в нескольких временных рамках, поэтому вскоре ожидае
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3 (2)
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Симметричный треугольный паттерн представляет собой период сокращения и консолидации, прежде чем цена вынуждена совершить прорыв вверх или пробой. Пробой нижней линии тренда указывает на начало нового медвежьего тренда, а прорыв верхней линии тренда указывает на начало нового бычьего тренда. Версия MT4 доступна здесь: https://www.mql5.com/en/market/product/68709/ Этот индикатор идентифицирует эти паттерны и предупреждает вас, когда формируются 4 ключевые точки и цена снова возвращается в треу
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Lee Samson
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Lee Samson
5 (1)
Индикаторы
НАКОНЕЦ! Стохастический индикатор для MT4, который показывает несколько таймфреймов на одном графике! Посмотрите фактическое положение основной и сигнальной линий в 4 отдельных таймфреймах мгновенно, чтобы помочь вам принять обоснованные торговые решения. Настоящий стохастический индикатор MTF для трейдеров, которым нужно визуально видеть, что говорит им индикатор на нескольких таймфреймах, нет стрелок, которые просто указывают вверх или вниз, или отображаются цифры. Больше не нужно переключать
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sparkieboysi
239
sparkieboysi 2025.10.13 09:59 
 

I must say i am very impressed with this EA, i have tried many indicators and forex robots to no avail. This EA is one of the best i have come across, and admittedly i was hesitant on purchasing this as i was thinking it was the same as the other EA's. I took the plunge to buy it and i have to say this EA was the best purchase i have made. So Far it has traded 16 trades with one loss(changed some settings). Very Impressed. Also using this has Improved my confidence in using robots, but most of all i have condfidence letting it run and its stress free, and its great letting my mt4 app ping me with profits. Excellent EA built by Lee Many Thanks.

Hg494Pat17
24
Hg494Pat17 2025.06.03 13:52 
 

Just started. Hoping for a profitable time..........

Simba Finance
286
Simba Finance 2025.02.20 17:25 
 

Excellent EA. Lee's support is great as always, and he's using the same tools every day on the livestreams.

ywillems
67
ywillems 2025.01.17 10:08 
 

This farmost the best EA i've ever used. Not a "set and forget" EA, but defenitly profitable. I'm using this EA now since 3 months and experience a average profit of 25% monthly with an overall DD of max 28%. My settings are rather conservative with a 0,5% risc and 0,25% and 0,35% TP (singel and multiple position respectively). I don't use automatic DD control but i "trim" the open positions in DD as soon as the number of open positions exceeds 3 (thus starting from 4 and above). I use the EA for all the forex pairs as indicated in the EA description (no JPY a,nd CHF). Good job!!

TYoung6610
196
TYoung6610 2024.10.07 19:15 
 

I have been trading the Position Trader EA for four full weeks (demo), starting on 9/9. My results have been incredible. I currently have a 42.48% gain with a maximum 12.9% drawdown, which recovered fairly quickly. I am aware that I entered into a favorable market condition for the EA and that this will not happen every month. My risk may be too high, but I can easily adjust that, and would be very happy to have a much smaller percentage gain than 42.48% a month. Lee is a great teacher and programmer. I highly recommend that you check out his methods and products.

garry_mccrudd
42
garry_mccrudd 2024.07.14 17:00 
 

Great EA, well tested and robust strategy. Very good user support, developer streams live most weekdays.

Robert _
283
Robert _ 2024.05.06 14:05 
 

Treasure in the forex world with great daily youtube support. Thank you Lee.

Daniel
922
Daniel 2024.04.25 10:31 
 

I bought the EA yesterday. After various settings, I'll take a look at the whole thing. First of all - the EA is very reminiscent of QQU. Somehow he still doesn't convince me. When testing EU/CAD, I noticed that the EA ignored the rise in March 2024, which was over 3000 points, but started to buy sell on the rise. Let's see the next few months. I'll inform you again.

Lee Samson
73366
Ответ разработчика Lee Samson 2024.04.25 11:48
Not sure 24 hours is long enough to test it really as it's designed to work with 1 and 4 hour timeframes so you've had less than 24 candles of movement! :) You are talking about a breakout there in March 2024. This is a mean reversion position trading EA, nothing to do with breakouts so please read the manual and watch the video again, doesn't do breakouts so would certainly not have got on that!
Mark Vaines
2115
Mark Vaines 2024.04.21 07:51 
 

So far so good still messing with the setting but definatly a robost and adaptable EA. Some set files used by the users might be helpful to see how ppl opearate this EA. I intend on posting some set files in the comments after testing .....Good Job well thought out and executes smootly what it says it does

Wilhelm Niebuhr
35
Wilhelm Niebuhr 2024.04.06 13:20 
 

Absolutely brilliant and a very safe EA to run with an aggressive EA on same currency pairs with different time frames, rectifying errors of the aggressive EA. Genius piece of work.

pitorian
104
pitorian 2024.04.04 13:44 
 

I am impressed with Lee's support and ability to build EAs if used properly and you watch and read the documents they work, It's the only EAs and indicators I use on my charts, thank you, Lee, for all the help and support you are truly one in a million

Steve Agleron
330
Steve Agleron 2024.03.13 18:44 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Petr Kolar
258
Petr Kolar 2024.03.13 18:10 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

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