Support Resistance Propulsion Targets

5
Dessine automatiquement les niveaux de support et de résistance PLUS les écarts des bougies de propulsion sur votre graphique, afin que vous puissiez voir où le prix est susceptible de se diriger ensuite et/ou de s'inverser potentiellement.

Cet indicateur est conçu pour être utilisé dans le cadre de la méthodologie de trading de position enseignée sur mon site web (The Market Structure Trader) et affiche des informations clés pour le ciblage et les entrées potentielles.

L'indicateur comporte 2 caractéristiques principales et 4 caractéristiques supplémentaires :
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 1 - Lignes de support et de résistance automatiques pour les échéances quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles
L'indicateur affiche automatiquement les niveaux de support et de résistance les plus récents des 2 derniers jours et jusqu'à 6 semaines et mois auparavant. Vous pouvez entièrement personnaliser l'apparence de ces niveaux et afficher le nombre de niveaux affichés. Ces niveaux clés agissent souvent comme des zones majeures de support et de résistance où le prix va se retourner et soit se retirer, soit s'inverser. Il s'agit également de cibles vers lesquelles les prix se dirigeront, ce qui vous permet de voir rapidement la distance potentielle disponible pour un trade avant qu'il ne se retourne.

CARACTÉRISTIQUES DE BASE 2 - Cibles des bougies de propulsion
Les bougies de propulsion sont des mouvements forts et rapides créés par les banques et les institutions en exécutant des positions importantes sur n'importe quel marché. Une fois formées, ces grandes bougies ont deux objectifs principaux.

1. Elles agissent comme un signal directionnel, car les grands participants au marché ont choisi une direction dans laquelle le prix continuera souvent à évoluer pendant un certain temps une fois qu'elles se seront formées.

2. Plus important encore, ils agissent comme des cibles, car ces zones laissent souvent les autres grands acteurs pris au dépourvu dans leurs positions et les prix reviennent à ces niveaux la plupart du temps (voir les captures d'écran).

Les écarts des bougies de propulsion sont utiles lors de l'entrée dans les transactions, principalement à des fins de ciblage, afin que vous puissiez voir où se trouve le point d'arrivée le plus probable d'un mouvement. Nous savons que ces zones sont testées à nouveau plus de 90 % du temps sur une courte période. Quelle que soit la raison pour laquelle vous entrez dans une transaction, il peut être extrêmement bénéfique de SAVOIR OÙ LE PRIX SE DIRIGE avec un degré élevé de certitude. Vous pouvez les utiliser pour prendre des décisions importantes si vous effectuez des transactions sur la base du rapport risque/récompense. Si vous visez un certain ratio risque/récompense, mais que vous ne voyez pas de bougie de propulsion potentielle dans votre fourchette, ou que vous en voyez une qui est trop proche, cela peut vous aider à décider si un trade est viable ou non.

***CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES***
Affichez l'instrument et l'horizon temporel sur votre graphique
Affichez le symbole et l'horizon temporel sur le graphique de l'instrument que vous traitez, ce qui est utile pour l'analyse future de vos transactions si vous faites des captures d'écran, afin que vous puissiez facilement identifier ce qui a été traité et l'horizon temporel pour l'analyse.

Afficher l'historique des transactions sur votre graphique
Affiche automatiquement vos transactions passées sur votre graphique, afin que vous puissiez analyser vos performances passées et voir si vos entrées et sorties étaient bonnes pour vous aider à vous améliorer.

Afficher votre seuil de rentabilité ou le niveau de prix moyen + les pips de profit
Cette fonction est utile pour les traders qui entrent et sortent de positions avec plusieurs transactions. La ligne de seuil de rentabilité représente votre prix moyen pour les positions longues et courtes séparément. Si vous utilisez la méthode de la moyenne des coûts du dollar pendant que vous tradez, que vous vous couvrez ou que vous utilisez une méthode d'entrée de type martingale, vous pouvez instantanément voir à quel moment vous atteindrez le seuil de rentabilité sur vos trades. Le nombre de pips de profit ou de drawdown de vos trades est également affiché sur le graphique, ce qui vous permet de voir vos positions en pips.

Compte à rebours des bougies
Affiche le temps restant avant la fermeture de la bougie actuelle sur le cadre de temps que vous regardez sur votre graphique. Très utile pour les scalpeurs ou ceux qui n'entrent dans les transactions que lorsqu'une bougie s'est fermée, afin que vous puissiez facilement voir quand le prochain signal peut se produire.
Avis 6
sahilrao
49
sahilrao 2023.04.27 03:23 
 

Very useful indicator, the best part is Lee uses the Indicator in his daily live sessions which helps tremendously. Thanks

BernardWG
334
BernardWG 2023.04.26 18:14 
 

Good job on software development, Lee. You really put a lot into it. The indicator is excellent and of good use for intraday as well as position trading. Will follow up on more of your products. Your daily London and NY sessions are very open and transparent. Thanks. Bernard

Junaid Munawar
1062
Junaid Munawar 2023.04.26 12:01 
 

Good Indicator

Produits recommandés
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
PZ Support Resistance
PZ TRADING SLU
3.33 (3)
Indicateurs
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicateurs
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicateurs
Daily Candle Predictor est un indicateur qui prédit le cours de clôture d'une bougie. L'indicateur est principalement destiné à être utilisé sur les graphiques D1. Cet indicateur convient à la fois au trading forex traditionnel et au trading d'options binaires. L'indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome, ou il peut servir de complément à votre système de trading existant. Cet indicateur analyse la bougie actuelle, calcule certains facteurs de force à l'intérieur du corps
Edge Finder 10
Hassan Al-banna Ahmed Mohamed Ahmed Abdullah
Indicateurs
(Strikingly Simple, Powerfully Profitable) Edge Finder i s your all-in-one visual trading assistant, designed to cut through the market noise and highlight high-probability trading opportunities at a glance. How It Works (The Core Idea): Instead of overloading your chart with complex numbers,  Edge Finder uses a unique, color-coded system to paint the market picture clearly. Trend & Momentum Visualization:  The indicator analyzes the market and dynamically colors the price bars. Specific colors
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Indicateurs
Overview Harmonic Patterns MT4 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
Support and Resistance Levels on AZZD and EF
Sergey Efimenko
5 (4)
Indicateurs
Il s'agit d'un indicateur MTF des niveaux de support et de résistance basé sur les   extremums de l'indicateur Advanced ZigZag Dynamic   et/ou   Extended Fractals   avec des étiquettes de prix (peut être désactivé). Des TF plus élevés peuvent être sélectionnés pour le mode MTF. Par défaut, les niveaux sont générés en fonction des points indicateurs ZigZag. Les points indicateurs de fractales peuvent également être utilisés avec ZigZag ou à sa place. Afin de simplifier l'utilisation et d'économis
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicateurs
Version MT5  |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels   est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que   les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit   la structure d'onde correcte   du marché et   les niveaux de Fibonacci   qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conse
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex indicator - est un excellent outil auxiliaire dans le trading ! - L'indicateur calcule et place automatiquement sur le graphique les niveaux de Fibo et les lignes de tendance locales (couleur rouge). - Les niveaux de Fibonacci indiquent les zones clés où le prix peut s'inverser. - Les niveaux les plus importants sont 23,6 %, 38,2 %, 50 % et 61,8 %. - Vous pouvez l'utiliser pour le scalping inversé ou pour le trading en grille de zones. - Il existe également de nomb
Monster Harmonic Indicator
Paul Geirnaerdt
4.59 (29)
Indicateurs
Monster Harmonics Indicator is a harmonic pattern indicator. It recognizes Gartley, Bat, Crab, Butterfly, Cypher, White Swan, Black Swan, Shark and several other patterns. Projected patterns that are not yet completed are recognized, too. Monster even shows the PRZ (Potential Reversal Zone). Users can add their own user defined patterns to Monster. Besides the current pattern, Monster also shows all patterns in the symbols history. Monster will provide alerts for developing patterns. Introduced
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicateurs
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Gold Phoenix
Yaroslav Varankin
Indicateurs
The perfect tool for Scalng in the Forex markets You can trade both from signal to signal and using take profit  The algorithm does not use Zigzag!  No redrawing!  This is a channel instrument that uses a moving average as a filter. Moving Average  There are 2 parameters for the settings Ma Period = 5 period Moving Average  Channel 1.0 distance of channel lines from the chart Price Signal Filter - calculation of signal opening and filter There is a complete set of Alert There is a multi-timefram
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indicateurs
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indicateurs
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicateurs
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
Market Perspective Structure Indicator MT4
Mykola Khandus
Indicateurs
Overview The Market Perspective Structure Indicator is a comprehensive MetaTrader indicator designed to provide traders with a detailed analysis of market structure across multiple timeframes. It identifies and visualizes key price action elements, including swing highs and lows, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), internal structures, equal highs/lows, premium/discount levels, previous levels from higher timeframes, and trading session zones. With extensive customization opt
Trend Scanner
Vladimir Kalendzhyan
4.33 (6)
Indicateurs
By purchasing this indicator, you have the right to receive a free copy of one of   my other indicator's or advisor’s!  (All future updates are included. No limits) . To get it , please contact me by  mql5 message ! The Trend Scanner trend line indicator displays the trend direction and its changes. The indicator works on all currency pairs and  timeframes. The indicator simultaneously displays multiple readings on the price chart: the support and resistance lines of the currency pair, the exist
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicateurs
Alpha Trend sign est notre outil de Trading très populaire depuis longtemps, il valide notre système de Trading et invite clairement les signaux de Trading sans dérive. Fonctions principales: • En fonction de la zone active du marché, selon les indicateurs, il est intuitif de déterminer si le cours actuel appartient à la tendance ou à la tendance. Et coupez le marché selon les flèches d'indication de l'indicateur, les flèches vertes suggèrent d'acheter et les flèches rouges suggèrent de vend
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicateurs
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicateurs
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicateurs
Apollo SR Master est un indicateur de support/résistance doté de fonctionnalités spéciales qui simplifient et fiabilisent le trading basé sur les zones de support/résistance. Cet indicateur calcule ces zones en temps réel, sans aucun décalage, en détectant les sommets et les creux locaux des prix. Pour confirmer la nouvelle zone de support/résistance, il affiche un signal spécifique indiquant que cette zone peut être prise en compte et utilisée comme un véritable signal d'achat ou de vente. Dans
Fibonacci Confluence Higher TF
Minh Truong Pham
Indicateurs
The   Fibonacci Confluence Toolkit   is a technical analysis tool designed to help traders identify potential price reversal zones by combining key market signals and patterns. It highlights areas of interest where significant price action or reactions are anticipated, automatically applies Fibonacci retracement levels to outline potential pullback zones, and detects engulfing candle patterns. Its unique strength lies in its reliance solely on price patterns, eliminating the need for user-define
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicateurs
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Weekly support and resistance levels
Antony Augustine
Indicateurs
In the stock market technical analysis, support and resistance is a concept that the movement of the price of a security will tend to stop and reverse at certain predetermined price levels. Support and resistance levels can be identified on any timeframe. However, the most significant ones are found on the higher time frames, such as daily, weekly, and monthly. This indicator using the weekly OHLC data to identify the relevant levels. This is a support and resistance indicator and providing majo
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Indicateurs
The indicator detects and displays 3 Drives harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is com
RTrends
Nikolay Likhovid
Indicateurs
The RTrends indicator does two things: first, it automatically draws the layout of the price chart by plotting trend lines and, secondly, it produces bearish and bullish signals. The layout reflects the fractal nature of the market. Trends from different time horizons are applied simultaneously on the chart. Thus, from a single chart a trader can see trend lines of higher timeframes. The lines, depending on the horizon, differ in color and width: the older the horizon, the thicker the line is. T
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicateurs
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicateurs
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. Ins
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indicateurs
The indicator displays the data of the Stochastic oscillator from a higher timeframe on the chart. The main and signal lines are displayed in a separate window. The stepped response is not smoothed. The indicator is useful for practicing "manual" forex trading strategies, which use the data from several screens with different timeframes of a single symbol. The indicator uses the settings that are identical to the standard ones, and a drop-down list for selecting the timeframe. Indicator Paramet
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « RSI SPEED » pour MT4 : excellent outil prédictif, sans retouche. - Le calcul de cet indicateur est basé sur des équations physiques. Le RSI SPEED est la dérivée première du RSI lui-même. - Le RSI SPEED est idéal pour scalper les entrées dans la direction de la tendance principale. - Utilisez-le en combinaison avec un indicateur de tendance approprié, par exemple HTF MA (comme sur les images). - L'indicateur RSI SPEED indique la vitesse à laquelle le RSI change de dire
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicateurs
Gann Made Easy est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser qui est basé sur les meilleurs principes de trading en utilisant la théorie de mr. WD Gann. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE précis, y compris les niveaux Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez échanger même en déplacement en utilisant les notifications PUSH. VEUILLEZ ME CONTACTER APRÈS L'ACHAT POUR OBTENIR DES CONSEILS DE TRADING, DES BONUS ET L'ASSISTANT EA GANN MADE EASY GRATUITEMENT! Vous ave
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (3)
Indicateurs
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 80 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 5th Jan -10th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicateurs
Game Changer est un indicateur de tendance révolutionnaire, conçu pour être utilisé sur tout instrument financier et transformer votre MetaTrader en un puissant analyseur de tendances. L'indicateur ne se redessine pas et est sans latence. Il fonctionne sur n'importe quelle unité de temps et facilite l'identification des tendances, signale les retournements potentiels, agit comme un stop suiveur et fournit des alertes en temps réel pour une réaction rapide du marché. Que vous soyez un trader expé
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicateurs
Découvrez l'Indicateur d'Avion F-16, un outil de pointe pour MT4 conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Inspiré par la vitesse et la précision inégalées de l'avion de chasse F-16, cet indicateur combine des algorithmes avancés et une technologie de pointe pour offrir des performances inégalées sur les marchés financiers. Avec l'Indicateur d'Avion F-16, vous surplomberez la concurrence car il fournit une analyse en temps réel et génère des signaux de trading hautement précis. Ses f
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicateurs
M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicateurs
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicateurs
Indicateur à l'avance   Elle détermine les niveaux et les zones de retournement du marché , vous permettant d'attendre que le prix revienne au niveau et d'entrer au début d'une nouvelle tendance, et non à sa fin. Il montre   niveaux d'inversion   lorsque le marché confirme un changement de direction et amorce un mouvement plus marqué. L'indicateur fonctionne sans redessinage, est optimisé pour tous les instruments et révèle tout son potentiel lorsqu'il est associé à   TREND LINES PRO   indicat
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 26% DE RÉDUCTION La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une nouvelle formule. Avec seulement UN graphique, vous pouvez lire la force de la devise pour 28 paires Forex ! Imaginez comment votre trading va s'améliorer parce que vous êtes capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicateurs
Cet indicateur est une super combinaison de nos 2 produits Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Il fonctionne pour tous les cadres temporels et montre graphiquement l'impulsion de force ou de faiblesse pour les 8 principales devises plus un symbole ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer l'accélération de la force des devises pour tout symbole comme l'or, les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Indicateurs
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicateurs
Volatility Trend System - un système de trading qui donne des signaux pour les entrées. Le système de volatilité donne des signaux linéaires et ponctuels dans le sens de la tendance, ainsi que des signaux pour en sortir, sans redessiner ni retarder. L'indicateur de tendance surveille la direction de la tendance à moyen terme, montre la direction et son changement. L'indicateur de signal est basé sur les changements de volatilité et montre les entrées sur le marché. L'indicateur est équipé de pl
BlueDigitsFx Easy 1 2 3 System
Ziggy Janssen
4.87 (299)
Indicateurs
Version MT5 disponible ici : https://www.mql5.com/en/market/product/50048 Chaîne et groupe Telegram : https://t.me/bluedigitsfx Accès au groupe V.I.P : Envoyez une preuve de paiement de l’un de nos produits payants en message privé Courtier recommandé : https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Easy 123 System — Indicateur puissant pour détecter les retournements et les cassures sur MT4 Système tout-en-un non repaint pour repérer facilement les changements de structure du marché, l
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Indicateurs
Présentation       Quantum Breakout PRO   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous négociez les zones d'évasion ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience de trading de plus de 13 ans,   Quantum Breakout PRO   est conçu pour propulser votre parcours de trading vers de nouveaux sommets grâce à sa stratégie de zone de discussion innovante et dynamique. Quantum Breakout Indicator vous donnera des flèches de signalisation sur les zones d'év
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Indicateurs
Indicateur supérieur pour MT4 fournissant des signaux précis pour entrer dans un trade sans repeindre ! Il peut être appliqué à tous les actifs financiers : forex, cryptocurrencies, métaux, actions, indices.  La version MT5 est ici Il fournira des signaux de trading assez précis et vous dira quand il est préférable d'ouvrir un trade et de le fermer. Regardez la vidéo (6:22) avec un exemple de traitement d'un seul signal qui a rapporté à l'indicateur ! La plupart des traders améliorent leurs
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicateurs
TREND LINES PRO     Cet indicateur permet de comprendre les véritables changements de direction du marché. Il révèle les renversements de tendance et les points de retour des principaux acteurs. Tu vois     Lignes BOS     Détection des changements de tendance et des niveaux clés sur des unités de temps supérieures, sans paramètres complexes ni interférences inutiles. Les signaux restent affichés sur le graphique même après la fermeture de la bougie. Ce que l'indicateur montre : De véritables ch
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur analyse le volume à partir de chaque point et calcule les niveaux d'épuisement du marché pour ce volume. Il se compose de trois lignes : Ligne d'épuisement du volume haussier Ligne d'épuisement du volume baissier Une ligne indiquant la tendance du marché. Cette ligne change de couleur pour refléter si le marché est haussier ou baissier. Vous pouvez analyser le marché à partir de n'importe quel point de départ que vous choisissez. Une fois qu'une ligne d'épuisement du volume est atte
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
New Year Trading Special – 50% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximiz
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 26% DE RÉDUCTION ! !! Cet indicateur est une super combinaison de nos deux indicateurs principaux ( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT ). Il montre les valeurs de force de la devise pour les TICK-UNITS et les signaux d'alerte pour 28 paires Forex. 11 unités de tic-tac différentes peuvent être utilisées. Ce sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 et 30 secondes. La barre de Tick-Unit dans la sous-fenêtre sera affichée et déplacée vers la gauche lo
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicateurs
Arrêtez de deviner. Commencez à trader avec un avantage statistique. Les indices boursiers ne se négocient pas comme le forex. Ils ont des sessions définies, des gaps overnight et suivent des modèles statistiques prévisibles. Cet indicateur vous fournit les données de probabilité dont vous avez besoin pour trader des indices comme le DAX, S&P 500 et Dow Jones avec confiance. Ce qui le rend différent La plupart des indicateurs vous montrent ce qui s'est passé. Celui-ci vous montre ce qui va proba
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicateurs
Une stratégie intraday basée sur deux principes fondamentaux du marché. L'algorithme est basé sur l'analyse des volumes et des vagues de prix à l'aide de filtres supplémentaires. L'algorithme intelligent de l'indicateur ne donne un signal que lorsque deux facteurs de marché se combinent en un seul. L'indicateur calcule les vagues d'une certaine plage sur le graphique M1 en utilisant les données de la période la plus élevée. Et pour confirmer la vague, l'indicateur utilise une analyse en volume.
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicateurs
Day Trader Master est un système de trading complet pour les day traders. Le système se compose de deux indicateurs. Un indicateur est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de flèche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicateur gratuitement. Le deuxième indicateur est un indicateur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. LES INDICATEURS NE RÉPÉTENT PAS ET NE TARDENT PAS! L'utilisation de ce système est très simple. Il v
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indicateurs
Indicateur unique qui met en œuvre une approche professionnelle et quantitative pour signifier le trading de réversion. Il capitalise sur le fait que le prix dévie et revient à la moyenne de manière prévisible et mesurable, ce qui permet des règles d'entrée et de sortie claires qui surpassent largement les stratégies de trading non quantitatives. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Des signaux de trading clairs Étonnamment facile à échanger Couleurs et t
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Indicateurs
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Display
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicateurs
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. OFFRE À DURÉE LIMITÉE : L'indicateur Support and Resistance Screener est disponible pour seulement 50 $ et à vie. (
Plus de l'auteur
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicateurs
Arrêtez de deviner. Commencez à trader avec un avantage statistique. Les indices boursiers ne se négocient pas comme le forex. Ils ont des sessions définies, des gaps overnight et suivent des modèles statistiques prévisibles. Cet indicateur vous fournit les données de probabilité dont vous avez besoin pour trader des indices comme le DAX, S&P 500 et Dow Jones avec confiance. Ce qui le rend différent La plupart des indicateurs vous montrent ce qui s'est passé. Celui-ci vous montre ce qui va proba
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilitaires
Le Risk/Reward Tool est un Expert Advisor de niveau professionnel conçu pour révolutionner la façon dont vous planifiez, visualisez et exécutez vos trades dans MetaTrader 4. Que vous soyez un trader discrétionnaire qui valorise une gestion précise des risques ou un développeur de stratégies qui a besoin de tester visuellement des configurations de trading, cet outil fournit tout ce dont vous avez besoin dans une interface élégante et intuitive. Contrairement aux calculateurs de position basiques
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitaires
Consultez instantanément l'historique de vos transactions clôturées par jour et par semaine, vos transactions ouvertes actuelles et votre exposition au forex sur un seul graphique ! Utilisez la carte thermique pour identifier les transactions rentables et où se situe votre baisse actuelle au sein de votre portefeuille de trading. Boutons de fermeture rapide Utilisez les boutons de fermeture rapide pour clôturer chaque transaction sur un seul symbole, clôturer des transactions individuelles en
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitaires
Négociez automatiquement les zones de support et de résistance ou d'offre et de demande une fois que vous avez identifié les zones clés à partir desquelles vous souhaitez négocier. Cet EA vous permet de dessiner des zones d'achat et de vente en un seul clic, puis de les placer exactement là où vous vous attendez à ce que le prix change. L'EA surveille ensuite ces zones et effectuera automatiquement des transactions en fonction de l'action des prix que vous spécifiez pour les zones. Une fois la
Market Reversal Alerts EA MT5
LEE SAMSON
4.36 (11)
Experts
Le Market Reversal Alerts EA est alimenté par l'indicateur du même nom ( https://www.mql5.com/en/market/product/57892 ) et se négocie en fonction des changements de structure du marché. L'EA prendra par défaut un échange chaque fois qu'une alerte d'inversion du marché est envoyée par l'indicateur et échangera ces alertes en fonction des conditions et des filtres que vous avez définis dans les paramètres EA. Il dessine des rectangles de support lorsque le prix évolue dans sa direction de tend
RSI and TDI Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
3.67 (3)
Indicateurs
Le tableau de bord d'alerte RSI / TDI vous permet de surveiller les RSI à la fois (sélectionnables par vous) sur chaque paire majeure que vous négociez. Vous pouvez l'utiliser de deux manières : 1. Sélectionnez plusieurs périodes et le tiret vous montrera quand il y a plusieurs périodes prolongées au-delà des conditions commerciales normales. Un excellent indicateur que le prix a poussé fort récemment, car il a atteint un niveau de surachat ou de survente sur plusieurs périodes, de sorte qu'
Market Reversal Alerts MT5
LEE SAMSON
4.43 (21)
Indicateurs
Le profit de la structure du marché change à mesure que le prix s'inverse et recule. L'indicateur d'alerte d'inversion de la structure du marché identifie le moment où une tendance ou un mouvement de prix approche de l'épuisement et est prêt à s'inverser. Il vous avertit des changements dans la structure du marché qui se produisent généralement lorsqu'un renversement ou un recul majeur est sur le point de se produire. L'indicateur identifie initialement les cassures et la dynamique des prix, c
ADR Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
5 (3)
Indicateurs
Le tableau de bord d'alerte ADR vous montre en un coup d'œil où se négocie actuellement le prix par rapport à sa fourchette quotidienne moyenne normale. Vous recevrez des alertes instantanées par pop-up, e-mail ou push lorsque le prix dépasse sa fourchette moyenne et les niveaux supérieurs de votre choix afin que vous puissiez sauter rapidement dans les reculs et les inversions. Le tableau de bord est conçu pour être placé sur un tableau vierge et s'asseoir simplement en arrière-plan et vous al
Market Reversal Alerts
LEE SAMSON
4.2 (115)
Indicateurs
Le profit de la structure du marché change à mesure que le prix s'inverse et recule. L'indicateur d'alerte d'inversion de la structure du marché identifie le moment où une tendance ou un mouvement de prix approche de l'épuisement et est prêt à s'inverser. Il vous avertit des changements dans la structure du marché qui se produisent généralement lorsqu'un renversement ou un recul majeur est sur le point de se produire. L'indicateur identifie initialement les cassures et la dynamique des prix, c
Trade Manager Dashboard
LEE SAMSON
5 (5)
Utilitaires
Prenez le contrôle de votre portefeuille de devises. Voyez instantanément où vous en êtes, ce qui fonctionne et ce qui vous fait mal ! VERSION MT5 DISPONIBLE ICI : https://www.mql5.com/en/market/product/58658 Le tableau de bord Trade Manager est conçu pour vous montrer en un coup d'œil où se trouve actuellement chaque position que vous détenez sur le marché des changes et faciliter la compréhension de la gestion des risques et de l'exposition aux devises. Pour les traders qui évoluent progress
Trade Portfolio Dashboard MT5
LEE SAMSON
Utilitaires
Consultez instantanément l'historique de vos transactions clôturées par jour et par semaine, vos transactions ouvertes actuelles et votre exposition au forex sur un seul graphique ! Utilisez la carte thermique pour identifier les transactions rentables et où se situe votre baisse actuelle au sein de votre portefeuille de trading. Boutons de fermeture rapide Utilisez les boutons de fermeture rapide pour clôturer chaque transaction sur un seul symbole, clôturer des transactions individuelles en
ADR Reversal Indicator
LEE SAMSON
4.21 (14)
Indicateurs
L'indicateur d'inversion ADR vous montre en un coup d'œil où le prix se négocie actuellement par rapport à sa fourchette quotidienne moyenne normale. Vous recevrez des alertes instantanées par pop-up, e-mail ou push lorsque le prix dépasse sa fourchette moyenne et les niveaux supérieurs de votre choix afin que vous puissiez sauter rapidement dans les reculs et les inversions. L'indicateur trace des lignes horizontales sur le graphique aux extrêmes de la fourchette quotidienne moyenne ainsi que
Market Reversal Alerts EA
LEE SAMSON
4.13 (23)
Experts
Le Market Reversal Alerts EA est alimenté par l'indicateur du même nom (disponible ici) et se négocie en fonction des changements de structure du marché. L'EA prendra par défaut un échange chaque fois qu'une alerte d'inversion du marché est envoyée par l'indicateur et échangera ces alertes en fonction des conditions et des filtres que vous avez définis dans les paramètres EA. Il dessine des rectangles de support lorsque le prix évolue dans sa direction de tendance actuelle et se négocie lors
Position Trader EA
LEE SAMSON
4.64 (11)
Experts
Transformez n'importe quelle stratégie de trading en une stratégie de trading de positions ou négociez les stratégies de trading de positions éprouvées basées sur le RSI et l'ADR, y compris un système de contrôle automatisé des retraits pour les positions qui évoluent contre vous. Cet EA est une évolution et une simplification de l'EA MRA qui est utilisé depuis de nombreuses années pour les stratégies de trading de positions enseignées sur le site Web Market Structure Trader. Consultez mon prof
Index Statistics and Session Level Analysis MT5
LEE SAMSON
Indicateurs
Arrêtez de deviner. Commencez à trader avec un avantage statistique. Les indices boursiers ne se négocient pas comme le forex. Ils ont des sessions définies, des gaps overnight et suivent des modèles statistiques prévisibles. Cet indicateur vous fournit les données de probabilité dont vous avez besoin pour trader des indices comme le DAX, S&P 500 et Dow Jones avec confiance. Ce qui le rend différent La plupart des indicateurs vous montrent ce qui s'est passé. Celui-ci vous montre ce qui va proba
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons MT5
LEE SAMSON
Utilitaires
Le Risk/Reward Tool est un Expert Advisor de niveau professionnel conçu pour révolutionner la façon dont vous planifiez, visualisez et exécutez vos trades dans MetaTrader 5. Que vous soyez un trader discrétionnaire qui valorise une gestion précise des risques ou un développeur de stratégies qui a besoin de tester visuellement des configurations de trading, cet outil fournit tout ce dont vous avez besoin dans une interface élégante et intuitive. Contrairement aux calculateurs de position basiques
Opening Range Breakout MT5
LEE SAMSON
3.29 (7)
Experts
Profitez des mouvements explosifs qui se produisent à l'ouverture des indices boursiers et donnez-vous un avantage exploitable chaque jour. La cassure de la fourchette d'ouverture EA peut être modifiée à votre guise pour capturer les tendances qui se forment juste après l'ouverture quotidienne sur les principaux indices boursiers comme le DAX, le DOW, le NASDAQ et le S&P500. Ces ouvertures se produisent à la même heure chaque jour afin que vous sachiez quand la volatilité se produira et souvent
Opening Range Breakout
LEE SAMSON
5 (4)
Experts
Profitez des mouvements explosifs qui se produisent à l'ouverture des indices boursiers et donnez-vous un avantage exploitable chaque jour. La cassure de la fourchette d'ouverture EA peut être modifiée à votre guise pour capturer les tendances qui se forment juste après l'ouverture quotidienne sur les principaux indices boursiers comme le DAX, le DOW, le NASDAQ et le S&P500. Ces ouvertures se produisent à la même heure chaque jour afin que vous sachiez quand la volatilité se produira et souvent
Position Trader EA MT5
LEE SAMSON
5 (3)
Experts
Transformez n'importe quelle stratégie de trading en une stratégie de trading de positions ou négociez les stratégies de trading de positions éprouvées basées sur le RSI et l'ADR, y compris un système de contrôle automatisé des retraits pour les positions qui évoluent contre vous. Cet EA est une évolution et une simplification de l'EA MRA qui est utilisé depuis de nombreuses années pour les stratégies de trading de positions enseignées sur le site Web Market Structure Trader. Consultez mon prof
Symmetrical Triangle Patterns
LEE SAMSON
5 (4)
Indicateurs
Un modèle de graphique en triangle symétrique représente une période de contraction et de consolidation avant que le prix ne soit forcé de casser à la hausse ou de s'effondrer. Une cassure de la ligne de tendance inférieure marque le début d'une nouvelle tendance baissière, tandis qu'une cassure de la ligne de tendance supérieure indique le début d'une nouvelle tendance haussière. Obtenez le tableau de bord pour surveiller tous les instruments et les délais que vous échangez contre des modèles
Market Reversal Alerts Dashboard MT5
LEE SAMSON
3 (3)
Indicateurs
Ce tableau de bord est un outil d'alerte à utiliser avec l'indicateur d'inversion de structure de marché. Son objectif principal est de vous alerter des opportunités d'inversion sur des périodes spécifiques et également des nouveaux tests des alertes (confirmation) comme le fait l'indicateur. Le tableau de bord est conçu pour s'asseoir sur un graphique et fonctionner en arrière-plan pour vous envoyer des alertes sur les paires et les délais que vous avez choisis. Il a été développé après que de
Symmetrical Triangle Patterns MT5
LEE SAMSON
3 (2)
Indicateurs
Un modèle de graphique en triangle symétrique représente une période de contraction et de consolidation avant que le prix ne soit forcé de casser à la hausse ou de s'effondrer. Une cassure de la ligne de tendance inférieure marque le début d'une nouvelle tendance baissière, tandis qu'une cassure de la ligne de tendance supérieure indique le début d'une nouvelle tendance haussière. Version MT4 disponible ici : https://www.mql5.com/en/market/product/68709/ Cet indicateur identifie ces modèles e
ADR Reversal Indicator MT5
LEE SAMSON
4.63 (8)
Indicateurs
L'indicateur d'inversion ADR vous montre en un coup d'œil où le prix se négocie actuellement par rapport à sa fourchette quotidienne moyenne normale. Vous recevrez des alertes instantanées par pop-up, e-mail ou push lorsque le prix dépasse sa fourchette moyenne et les niveaux supérieurs de votre choix afin que vous puissiez sauter rapidement dans les reculs et les inversions. L'indicateur trace des lignes horizontales sur le graphique aux extrêmes de la fourchette quotidienne moyenne ainsi que
RSI and TDI Alert Dashboard
LEE SAMSON
5 (5)
Indicateurs
Le tableau de bord d'alerte RSI / TDI vous permet de surveiller les RSI à la fois (sélectionnables par vous) sur chaque paire majeure que vous négociez. Vous pouvez l'utiliser de deux manières : 1. Sélectionnez plusieurs périodes et le tiret vous montrera quand il y a plusieurs périodes prolongées au-delà des conditions commerciales normales. Un excellent indicateur que le prix a poussé fort récemment, car il a atteint un niveau de surachat ou de survente sur plusieurs périodes, de sorte qu'
Market Reversal Alerts Dashboard
LEE SAMSON
5 (9)
Indicateurs
Ce tableau de bord est un outil d'alerte à utiliser avec l'indicateur d'inversion de structure de marché. Son objectif principal est de vous alerter des opportunités d'inversion sur des périodes spécifiques et également des nouveaux tests des alertes (confirmation) comme le fait l'indicateur. Le tableau de bord est conçu pour s'asseoir sur un graphique et fonctionner en arrière-plan pour vous envoyer des alertes sur les paires et les délais que vous avez choisis. Il a été développé après que de
Stock Index Hedge EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
Experts
Profitez de la volatilité d'ouverture des principaux indices boursiers et profitez des mouvements brusques créés lorsque le marché se brise à la cloche d'ouverture. L'objectif des stratégies est simplement de profiter de ces jours où le marché évolue rapidement et fortement dans une direction à l'ouverture et d'encaisser ce mouvement. Si le marché ouvre faiblement et sans direction, l'EA bloque une perte de couverture et attend que le marché décide d'une direction avant de quitter les positions
Support Resistance Propulsion Targets MT5
LEE SAMSON
3.5 (4)
Indicateurs
Dessine automatiquement les niveaux de support et de résistance PLUS les écarts des bougies de propulsion sur votre graphique, afin que vous puissiez voir où le prix est susceptible de se diriger ensuite et/ou de s'inverser potentiellement. Cet indicateur est conçu pour être utilisé dans le cadre de la méthodologie de trading de position enseignée sur mon site web (The Market Structure Trader) et affiche des informations clés pour le ciblage et les entrées potentielles. MT4 Version:  https://w
Multi Timeframe MTF Visual Stochastics Display
LEE SAMSON
5 (1)
Indicateurs
ENFIN! Un indicateur stochastique pour MT4 qui affiche plusieurs délais sur un seul graphique ! Voir instantanément la position réelle des lignes principales et de signal dans 4 périodes distinctes pour vous aider à prendre des décisions commerciales éclairées. Un véritable indicateur stochastique MTF pour les commerçants qui ont besoin de voir visuellement ce que l'indicateur leur dit sur plusieurs périodes, pas de flèches qui il suffit de pointer vers le haut ou vers le bas ou les chiffres af
FREE
ADR Alert Dashboard
LEE SAMSON
3.83 (12)
Indicateurs
Le tableau de bord d'alerte ADR vous montre en un coup d'œil où se négocie actuellement le prix par rapport à sa fourchette quotidienne moyenne normale. Vous recevrez des alertes instantanées par pop-up, e-mail ou push lorsque le prix dépasse sa fourchette moyenne et les niveaux supérieurs de votre choix afin que vous puissiez sauter rapidement dans les reculs et les inversions. Le tableau de bord est conçu pour être placé sur un tableau vierge et s'asseoir simplement en arrière-plan et vous al
The Strat Dashboard MT5
LEE SAMSON
Indicateurs
The Strat Dashboard – Scanner de Patrons Multi-Symboles pour la stratégie Strat de Rob Smith Transformez votre trading avec une Analyse Strat en temps réel sur plusieurs symboles Le The Strat Dashboard est un indicateur puissant et professionnel conçu spécifiquement pour les traders utilisant la méthodologie « Strat » de Rob Smith. Surveillez un nombre illimité de symboles sur plusieurs intervalles de temps simultanément, identifiez instantanément des setups à forte probabilité et ne manquez j
Filtrer:
sahilrao
49
sahilrao 2023.04.27 03:23 
 

Very useful indicator, the best part is Lee uses the Indicator in his daily live sessions which helps tremendously. Thanks

BernardWG
334
BernardWG 2023.04.26 18:14 
 

Good job on software development, Lee. You really put a lot into it. The indicator is excellent and of good use for intraday as well as position trading. Will follow up on more of your products. Your daily London and NY sessions are very open and transparent. Thanks. Bernard

Junaid Munawar
1062
Junaid Munawar 2023.04.26 12:01 
 

Good Indicator

elite luis
3483
elite luis 2023.04.25 16:44 
 

Just bought I like it 5 stars many key essential feature powerpack! please make MT5 also okie Author? *updaated* Author is super passionate open minded and took immediate action to improve the indicator, super impressive now Best Buy for 2023, deserved more than 5 stars, Big Thank you and Loving your product more than ever! :)

LEE SAMSON
71603
Réponse du développeur LEE SAMSON 2023.04.25 17:10
MT5 version being worked on ;)
Muhammad Muhaizam Musa
88
Muhammad Muhaizam Musa 2023.04.20 20:22 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

LEE SAMSON
71603
Réponse du développeur LEE SAMSON 2023.04.20 21:48
Happy to hear you are finding use for the products and training. Keep doing what you are doing! :)
Steve Agleron
319
Steve Agleron 2023.04.20 18:15 
 

Excellent indicator from the master trader/teacher MST. Thanks Lee, its really cleaned up my charts but kept all the stuff i need! This indicator is highly recommended.. if you don't have it.. get it now! 5 STARS!

LEE SAMSON
71603
Réponse du développeur LEE SAMSON 2023.04.20 18:29
Thanks for the review. Glad you find what I do useful. :)
Répondre à l'avis