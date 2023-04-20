Support Resistance Propulsion Targets

Dessine automatiquement les niveaux de support et de résistance PLUS les écarts des bougies de propulsion sur votre graphique, afin que vous puissiez voir où le prix est susceptible de se diriger ensuite et/ou de s'inverser potentiellement.





Cet indicateur est conçu pour être utilisé dans le cadre de la méthodologie de trading de position enseignée sur mon site web (The Market Structure Trader) et affiche des informations clés pour le ciblage et les entrées potentielles.





L'indicateur comporte 2 caractéristiques principales et 4 caractéristiques supplémentaires :

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 1 - Lignes de support et de résistance automatiques pour les échéances quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles

L'indicateur affiche automatiquement les niveaux de support et de résistance les plus récents des 2 derniers jours et jusqu'à 6 semaines et mois auparavant. Vous pouvez entièrement personnaliser l'apparence de ces niveaux et afficher le nombre de niveaux affichés. Ces niveaux clés agissent souvent comme des zones majeures de support et de résistance où le prix va se retourner et soit se retirer, soit s'inverser. Il s'agit également de cibles vers lesquelles les prix se dirigeront, ce qui vous permet de voir rapidement la distance potentielle disponible pour un trade avant qu'il ne se retourne.





CARACTÉRISTIQUES DE BASE 2 - Cibles des bougies de propulsion

Les bougies de propulsion sont des mouvements forts et rapides créés par les banques et les institutions en exécutant des positions importantes sur n'importe quel marché. Une fois formées, ces grandes bougies ont deux objectifs principaux.





1. Elles agissent comme un signal directionnel, car les grands participants au marché ont choisi une direction dans laquelle le prix continuera souvent à évoluer pendant un certain temps une fois qu'elles se seront formées.





2. Plus important encore, ils agissent comme des cibles, car ces zones laissent souvent les autres grands acteurs pris au dépourvu dans leurs positions et les prix reviennent à ces niveaux la plupart du temps (voir les captures d'écran).





Les écarts des bougies de propulsion sont utiles lors de l'entrée dans les transactions, principalement à des fins de ciblage, afin que vous puissiez voir où se trouve le point d'arrivée le plus probable d'un mouvement. Nous savons que ces zones sont testées à nouveau plus de 90 % du temps sur une courte période. Quelle que soit la raison pour laquelle vous entrez dans une transaction, il peut être extrêmement bénéfique de SAVOIR OÙ LE PRIX SE DIRIGE avec un degré élevé de certitude. Vous pouvez les utiliser pour prendre des décisions importantes si vous effectuez des transactions sur la base du rapport risque/récompense. Si vous visez un certain ratio risque/récompense, mais que vous ne voyez pas de bougie de propulsion potentielle dans votre fourchette, ou que vous en voyez une qui est trop proche, cela peut vous aider à décider si un trade est viable ou non.





***CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES***

Affichez l'instrument et l'horizon temporel sur votre graphique

Affichez le symbole et l'horizon temporel sur le graphique de l'instrument que vous traitez, ce qui est utile pour l'analyse future de vos transactions si vous faites des captures d'écran, afin que vous puissiez facilement identifier ce qui a été traité et l'horizon temporel pour l'analyse.





Afficher l'historique des transactions sur votre graphique

Affiche automatiquement vos transactions passées sur votre graphique, afin que vous puissiez analyser vos performances passées et voir si vos entrées et sorties étaient bonnes pour vous aider à vous améliorer.





Afficher votre seuil de rentabilité ou le niveau de prix moyen + les pips de profit

Cette fonction est utile pour les traders qui entrent et sortent de positions avec plusieurs transactions. La ligne de seuil de rentabilité représente votre prix moyen pour les positions longues et courtes séparément. Si vous utilisez la méthode de la moyenne des coûts du dollar pendant que vous tradez, que vous vous couvrez ou que vous utilisez une méthode d'entrée de type martingale, vous pouvez instantanément voir à quel moment vous atteindrez le seuil de rentabilité sur vos trades. Le nombre de pips de profit ou de drawdown de vos trades est également affiché sur le graphique, ce qui vous permet de voir vos positions en pips.





Compte à rebours des bougies

Affiche le temps restant avant la fermeture de la bougie actuelle sur le cadre de temps que vous regardez sur votre graphique. Très utile pour les scalpeurs ou ceux qui n'entrent dans les transactions que lorsqu'une bougie s'est fermée, afin que vous puissiez facilement voir quand le prochain signal peut se produire.