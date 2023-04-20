Support Resistance Propulsion Targets

Desenhe automaticamente os níveis de apoio e resistência MAIS espaços de velas de propulsão no seu gráfico, para que possa ver para onde é provável que o preço se dirija a seguir e/ou potencialmente inverta.

Este indicador foi concebido para ser utilizado como parte da metodologia de negociação de posições ensinada no meu website (The Market Structure Trader) e exibe informação chave para a segmentação e potenciais entradas.

Existem 2 características CORE no indicador e 4 características adicionais:
CORE FEATURE 1 - Linhas de Suporte e Resistência Automáticas para períodos de tempo diários, semanais e mensais
O indicador traça automaticamente os mais recentes níveis de apoio e resistência desde os últimos 2 dias e até 6 semanas e meses atrás para si. Pode personalizar totalmente o aspecto destes níveis para se adequar a si e mostrar quantos são mostrados. Estes níveis-chave actuam frequentemente como grandes zonas de apoio e resistência, onde o preço vai virar e ou puxar para trás ou para trás. São também alvos a que o preço se dirigirá, para que possa ver rapidamente a distância potencial disponível para uma troca antes que seja provável que se vire.

CARACTERÍSTICA 2 - Alvos de Velas de Propulsão
As velas de propulsão são movimentos fortes e rápidos criados pelos bancos e instituições através da execução de grandes posições em qualquer mercado. Estas grandes velas servem dois propósitos fundamentais uma vez formadas.

1. Actuam como um sinal direccional, uma vez que os grandes participantes no mercado escolheram uma direcção em que o preço continuará frequentemente a mover-se durante um período de tempo, uma vez que tenham acontecido.

2. Mais importante ainda, actuam como alvos, uma vez que estas áreas deixarão frequentemente outros grandes jogadores "fora de jogo" nas suas posições e o preço voltará a estes níveis na grande maioria das vezes (ver screenshots).

Os intervalos das velas de propulsão são úteis ao entrar em comércios, principalmente para fins de mira, para que se possa ver onde estará o ponto de chegada mais provável de uma jogada. Sabemos que estas áreas são testadas novamente mais de 90% do tempo dentro de um curto período de tempo. Independentemente da sua razão para entrar numa troca, pode ser extremamente benéfico SABER ONDE O PREÇO É CABEÇO com um elevado grau de certeza. Pode utilizá-los para tomar decisões importantes se negociar com base no risco:recompensa também. Se estiver a visar uma certa relação risco:recompensa com a sua negociação, mas não conseguir ver um potencial alvo de propulsão de velas ao seu alcance, ou se vir um alvo demasiado próximo, isto pode ajudá-lo a decidir se uma negociação é ou não viável.

***CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS****
Mostrar o instrumento e o calendário na sua carta
Mostrar o símbolo e o prazo no gráfico do instrumento que está a negociar, isto é útil para análise futura das suas transacções se tirar fotografias de ecrã, para que possa facilmente identificar o que estava a ser negociado e o período de tempo para análise.

Mostrar o histórico das transacções no seu gráfico
Trace automaticamente as suas trocas passadas traçadas no seu gráfico, para que possa analisar o desempenho passado e ver quão boas foram as suas entradas e saídas para o ajudar a melhorar.

Mostrar o seu Breakeven ou nível de preço médio + Pips em lucro
Esta característica é útil para os comerciantes que entram e saem de posições com múltiplos negócios. A linha de breakeven traça o seu preço médio para posições longas e curtas separadamente. Se o seu custo médio é o dólar enquanto negoceia, fazendo cobertura ou usando um método de entrada ao estilo martingale, pode ver instantaneamente onde estará de volta para se vingar nas suas negociações. A quantidade de pips que as suas negociações estão em lucro ou em drawdown é também exibida no gráfico, de modo que pode ver as suas posições também em pips.

Temporizador de contagem decrescente das velas
Mostra a quantidade de tempo restante antes que a vela actual se feche no período de tempo que está a olhar na sua carta. Muito útil para os escalpadores ou aqueles que só entram em comércios quando uma vela se fecha, para que se possa ver facilmente quando o próximo sinal pode ocorrer.
Comentários 6
sahilrao
49
sahilrao 2023.04.27 03:23 
 

Very useful indicator, the best part is Lee uses the Indicator in his daily live sessions which helps tremendously. Thanks

BernardWG
334
BernardWG 2023.04.26 18:14 
 

Good job on software development, Lee. You really put a lot into it. The indicator is excellent and of good use for intraday as well as position trading. Will follow up on more of your products. Your daily London and NY sessions are very open and transparent. Thanks. Bernard

Junaid Munawar
1062
Junaid Munawar 2023.04.26 12:01 
 

Good Indicator

