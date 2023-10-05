Stock Index Hedge EA

Воспользуйтесь преимуществами волатильности основных фондовых индексов на открытии и получите прибыль от внезапных движений, возникающих в те моменты, когда рынок прорывается при открытии торгов. Цель стратегии – просто извлечь выгоду из тех дней, когда рынок движется быстро и сильно в одном направлении при открытии и банке, который движется. Если рынок открывается слабым и беснаправленным, советник фиксирует хеджирующий убыток и ждет, пока рынок определится с направлением, прежде чем выйти из позиций. Советник по хеджированию фондовых индексов анализирует диапазон перед открытием и ищет идеальную торговую дистанцию, на которой можно попытаться заработать, как только рынок откроется быстрым движением в любом направлении. Эта стратегия работает на любом фондовом индексе, таком как DAX, DOW, NAS, S&P500 или FTSE. Если предрыночные диапазоны слишком велики или малы, премаркетное ценовое действие будет пропущено и будет предпринята попытка пробить первоначальный 5-минутный диапазон открытия. Эта функция помогает создать идеальные торговые условия при открытии, чтобы избежать разворотов, где это возможно, на слишком узких диапазонах или возможности невозможности достижения цели, если диапазоны слишком широки. Тестирование показало, что идеальный торговый диапазон составляет не менее 10 % от ADR и не более 20 % от ADR, чтобы обеспечить максимальную вероятность чистого прорыва и достижимости цели при открытии.





Руководство и объяснение стратегии здесь: https://www.mql5.com/en/blogs/post/754385/





Советник совершает 2 сделки при открытии, и в случае успеха он фиксирует прибыль по первой с соотношением R:R по вашему выбору, а затем защищает вторую сделку, пытаясь получить прибыль от трендовых дней. Если предрыночные диапазоны слишком малы, он повторит процесс, используя первую 5-минутную свечу при открытии, и повторит процесс анализа этого диапазона, чтобы убедиться, что он не слишком велик или мал для торговли. Если открытие нестабильное и рынок не дает четкого прорыва, советник будет хеджировать позицию и попытается выйти позже в течение сессии, когда цена определится с направлением, закрывая сделки в одном направлении, а затем ожидая отката, чтобы выйти из неправильного направления. позиционная торговля с небольшой прибылью.





Хеджирование не позволяет трейдерам чрезмерно торговать, когда они ошибаются в сделках и выходят из строя, что является одной из основных причин неудач трейдеров. Хеджируя, вы выигрываете время, чтобы рынок определился с направлением, что дает вам второй шанс получить прибыль после начала движения сессии. Эта стратегия гарантирует, что в дни чистых перерывов (около 35% времени) вы просто входите и выходите и заканчиваете сеанс обычно примерно за 15-20 минут. В дни, когда рынок ограничен диапазоном, вы вынуждены ждать, пока рынок определит направление, прежде чем искать уровень для выхода при отскоке, гарантируя, что чрезмерная торговля будет сведена к минимуму или полностью устранена.





Советник можно использовать в полностью автоматическом режиме и он попытается выйти при большом движении к вашей второй цели TP, но определение хороших уровней поддержки и сопротивления внутри дня после установления направления может сделать его еще более успешным для трейдеров, умеющих читать ценовое движение и найдите хорошие уровни для выхода. Рынок часто отскакивает от дневных уровней или истощается в среднем дневном диапазоне торгуемого индекса, поэтому эти уровни автоматически рисуются на графике, поэтому вы можете легко определить, куда может двигаться цена, прежде чем отскочить.





ФУНКЦИИ:

Автоматический расчет премаркетного диапазона и начального диапазона открытия для определения оптимальных размеров диапазона для торговли и предотвращения сделок, которые с меньшей вероятностью будут успешными.

Хеджирование позиций для фиксации фиксирует потери в дни, ограниченные диапазоном, давая возможность выйти при отскоках поддержки и сопротивления.

Автоматическая корректировка целей и стопов, чтобы зафиксировать прибыль, минимизировать риск и позволить рынку дышать.

Определите риски по процентам от счета или фиксированным лотам.

Автоматическое построение ключевых внутридневных и дневных уровней для корректировки целевых значений вручную по мере необходимости.

Информационная панель отображения текущей и закрытой прибыли по торгуемому инструменту.





НАСТРОЙКИ:

Все настройки описаны в подробном руководстве, которое можно найти здесь: