Stock Index Hedge EA

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Воспользуйтесь преимуществами волатильности основных фондовых индексов на открытии и получите прибыль от внезапных движений, возникающих в те моменты, когда рынок прорывается при открытии торгов. Цель стратегии – просто извлечь выгоду из тех дней, когда рынок движется быстро и сильно в одном направлении при открытии и банке, который движется. Если рынок открывается слабым и беснаправленным, советник фиксирует хеджирующий убыток и ждет, пока рынок определится с направлением, прежде чем выйти из позиций. Советник по хеджированию фондовых индексов анализирует диапазон перед открытием и ищет идеальную торговую дистанцию, на которой можно попытаться заработать, как только рынок откроется быстрым движением в любом направлении. Эта стратегия работает на любом фондовом индексе, таком как DAX, DOW, NAS, S&P500 или FTSE. Если предрыночные диапазоны слишком велики или малы, премаркетное ценовое действие будет пропущено и будет предпринята попытка пробить первоначальный 5-минутный диапазон открытия. Эта функция помогает создать идеальные торговые условия при открытии, чтобы избежать разворотов, где это возможно, на слишком узких диапазонах или возможности невозможности достижения цели, если диапазоны слишком широки. Тестирование показало, что идеальный торговый диапазон составляет не менее 10 % от ADR и не более 20 % от ADR, чтобы обеспечить максимальную вероятность чистого прорыва и достижимости цели при открытии.

Руководство и объяснение стратегии здесь: https://www.mql5.com/en/blogs/post/754385/

Советник совершает 2 сделки при открытии, и в случае успеха он фиксирует прибыль по первой с соотношением R:R по вашему выбору, а затем защищает вторую сделку, пытаясь получить прибыль от трендовых дней. Если предрыночные диапазоны слишком малы, он повторит процесс, используя первую 5-минутную свечу при открытии, и повторит процесс анализа этого диапазона, чтобы убедиться, что он не слишком велик или мал для торговли. Если открытие нестабильное и рынок не дает четкого прорыва, советник будет хеджировать позицию и попытается выйти позже в течение сессии, когда цена определится с направлением, закрывая сделки в одном направлении, а затем ожидая отката, чтобы выйти из неправильного направления. позиционная торговля с небольшой прибылью.

Хеджирование не позволяет трейдерам чрезмерно торговать, когда они ошибаются в сделках и выходят из строя, что является одной из основных причин неудач трейдеров. Хеджируя, вы выигрываете время, чтобы рынок определился с направлением, что дает вам второй шанс получить прибыль после начала движения сессии. Эта стратегия гарантирует, что в дни чистых перерывов (около 35% времени) вы просто входите и выходите и заканчиваете сеанс обычно примерно за 15-20 минут. В дни, когда рынок ограничен диапазоном, вы вынуждены ждать, пока рынок определит направление, прежде чем искать уровень для выхода при отскоке, гарантируя, что чрезмерная торговля будет сведена к минимуму или полностью устранена.

Советник можно использовать в полностью автоматическом режиме и он попытается выйти при большом движении к вашей второй цели TP, но определение хороших уровней поддержки и сопротивления внутри дня после установления направления может сделать его еще более успешным для трейдеров, умеющих читать ценовое движение и найдите хорошие уровни для выхода. Рынок часто отскакивает от дневных уровней или истощается в среднем дневном диапазоне торгуемого индекса, поэтому эти уровни автоматически рисуются на графике, поэтому вы можете легко определить, куда может двигаться цена, прежде чем отскочить.

ФУНКЦИИ:
Автоматический расчет премаркетного диапазона и начального диапазона открытия для определения оптимальных размеров диапазона для торговли и предотвращения сделок, которые с меньшей вероятностью будут успешными.
Хеджирование позиций для фиксации фиксирует потери в дни, ограниченные диапазоном, давая возможность выйти при отскоках поддержки и сопротивления.
Автоматическая корректировка целей и стопов, чтобы зафиксировать прибыль, минимизировать риск и позволить рынку дышать.
Определите риски по процентам от счета или фиксированным лотам.
Автоматическое построение ключевых внутридневных и дневных уровней для корректировки целевых значений вручную по мере необходимости.
Информационная панель отображения текущей и закрытой прибыли по торгуемому инструменту.

НАСТРОЙКИ:
Все настройки описаны в подробном руководстве, которое можно найти здесь:
Отзывы 2
mansio
229
mansio 2025.03.11 09:43 
 

An amazing EA if you know what you are doing. Take some time to understand it. I've tried so many EAs in the past with all types of promises. But this is one of my top few. It's simple but effective.

Joao Jara Carvalho
1686
Joao Jara Carvalho 2023.10.14 11:56 
 

This is a fantastic EA if you know how to trade!

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BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
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Profalgo Limited
5 (4)
Эксперты
Текущее промо: Остался только 1 по 549$ Окончательная цена: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Обязательно ознакомьтесь с нашим «   комбо-пакетом Ultimate EA   » в нашем   промо-блоге   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro — уникальная торговая система на рынке.  Он полностью сосредоточен на использовании волатильности рынка биткойнов, торгуя на прорывах уровней поддержки и сопротивления. В центре внимания советника находится безопасность, что выражается в чрезвычайно
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.39 (51)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex GOLD Investor with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330! ) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 3 trading systems . The first one is based on scalping trading strat
Forex Diamond EA
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5 (6)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex Diamond EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2379493 Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results us
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MQL TOOLS SL
5 (1)
Эксперты
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BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy GOLD Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2353871 GOLD Scalper PRO is a fully automated trading system which takes much of the work out of trading, leaving you free to do other things! You should not be fooled
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mansio
229
mansio 2025.03.11 09:43 
 

An amazing EA if you know what you are doing. Take some time to understand it. I've tried so many EAs in the past with all types of promises. But this is one of my top few. It's simple but effective.

Joao Jara Carvalho
1686
Joao Jara Carvalho 2023.10.14 11:56 
 

This is a fantastic EA if you know how to trade!

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