The Ultimate Indicator Dashboard

Отслеживайте каждый символ и каждый таймфрейм с помощью ваших любимых индикаторов с одного графика. Ultimate Indicator Dashboard предоставляет полный вид по нескольким символам, индикаторам и таймфреймам — всё в одной удобной перемещаемой панели.

Прекратите переключаться между графиками. Смотрите RSI, MACD, Bollinger Bands, Ichimoku, ATR, объём и многое другое по всем инструментам с первого взгляда. Цветовая маркировка сигналов показывает точно, где находятся возможности, а умные оповещения сообщают, когда условия меняются — чтобы вы никогда не пропустили сетап.

Используете индикатор, которого нет в дашборде? Напишите мне — и я посмотрю, смогу ли легко добавить его для вас!

=== ПОЧЕМУ ТРЕЙДЕРЫ ЛЮБЯТ ЭТОТ ДАШБОРД ===



• Видите до 30 символов и 8 индикаторов одновременно на одном графике

• Каждый столбец настраивается независимо — выберите любой индикатор на любом таймфрейме

• Цветовая маркировка ячеек мгновенно выделяет бычьи, медвежьи, перекупленные и перепроданные условия

• Умные оповещения с управлением отключением звука для каждой ячейки и каждого столбца — никакого спама оповещений

• Перемещайте его в любое место на графике — полностью репозиционируемый

• Работает с любыми символами, которые предлагает ваш брокер — форекс, индексы, товары, крипто

• Загружайте символы автоматически из Market Watch или задайте собственный список

• Лёгкие поочерёдные обновления — не замедлят ваш терминал



=== 17 ВСТРОЕННЫХ ИНДИКАТОРОВ ===



Настройте до 8 столбцов, каждый из которых отображает любой из этих индикаторов на любом таймфрейме:

МОМЕНТУМ И ОСЦИЛЛЯТОРЫ:

• RSI — Значение с цветовой маркировкой зон перекупленности/перепроданности (настраиваемые уровни)

• MACD — Направление гистограммы с определением пересечения сигнальной линии

• Stochastic — Значения %K/%D с подсветкой перекупленности/перепроданности

• CCI — Значение с цветовой маркировкой высоких/низких зон

• Williams %R — Значение с настраиваемыми уровнями OB/OS

ТРЕНД:

• ADX — Сила тренда с направленным смещением (метки BULL/BEAR/WEAK)

• Отклонение от скользящей средней — Расстояние от MA в процентах (например, +1.2% выше 200 EMA)

• Пересечение MA — Сигнал LONG/SHORT со счётчиком баров с момента пересечения (например, "LONG 5b")

• Ichimoku Cloud — Полное состояние: BULL/BEAR/CLOUD с пересечением Tenkan/Kijun (T>K / T<K)

• Parabolic SAR — Определение разворота LONG/SHORT

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ И ДИАПАЗОН:

• ATR — Текущее значение плюс кратность расширения бара в реальном времени (например, "5.8p 0.3x" = 5.8 пипсов ATR, текущий бар составляет 0.3x ATR)

• Bollinger Bands — Позиция внутри полос в процентах, с оповещениями о приближении к верхней/нижней полосе

• Средний дневной диапазон % — Какая часть дневного ADR уже использована

• Средний недельный диапазон % — Потребление недельного диапазона

• Средний месячный диапазон % — Потребление месячного диапазона

ОБЪЁМ:

• Money Flow Index — Значение с определением OB/OS

• Относительный объём — Текущий объём в сравнении со средним с метками HIGH/ABOVE/NORM/LOW и кратностью объёма



=== СИСТЕМА УМНЫХ ОПОВЕЩЕНИЙ ===



Каждый индикатор может запускать оповещения. Вы контролируете, что именно оповещает вас, а что остаётся беззвучным:

• МАСТЕР-ОТКЛЮЧЕНИЕ — Переключение одним кликом для отключения всего (индикатор LED в строке заголовка)

• ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЛБЦА — Отключить все оповещения для целого столбца индикатора одним нажатием

• ОТКЛЮЧЕНИЕ ЯЧЕЙКИ — Отключить отдельные комбинации символ/индикатор

• Визуальные точки отключения на каждой ячейке и заголовке столбца показывают статус оповещения с первого взгляда

Варианты доставки оповещений:

• Всплывающие оповещения

• Звуковые оповещения

• Push-уведомления на телефон

Триггеры оповещений интеллектуальны — каждый индикатор имеет свою логику:

• RSI/Stochastic/WPR/MFI: Оповещение при входе в зону перекупленности или перепроданности

• MACD: Оповещение при смене направления гистограммы

• Bollinger Bands: Оповещение, когда цена приближается к полосе (настраиваемый % приближения)

• MA Bias: Оповещение, когда расстояние от MA превышает порог

• MA Cross: Оповещение при пересечении

• ATR: Оповещение, когда текущий бар превышает кратность ATR (улавливать взрывные движения)

• ADR/AWR/AMR: Оповещение, когда потребление диапазона превышает ваш порог

• Ichimoku/SAR: Оповещение при смене состояния (разворот тренда)

• Volume: Оповещение при смене режима объёма (нормальный → высокий и т.д.)

• ADX: Оповещение при изменении силы тренда



=== КЛИК ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ГРАФИК ===



Нажмите на любую ячейку в дашборде, чтобы мгновенно открыть этот символ на этом таймфрейме:

• Открыть новый график — запускает отдельное окно графика

• Изменить текущий график — переключает активный график на этот символ/таймфрейм

• Или отключите, если предпочитаете работу без кликов



=== РЕЖИМ LIVE VS LAST CLOSED ===



Выберите, как дашборд рассчитывает значения:

• LIVE MODE — Читает текущую формирующуюся свечу для обновлений в реальном времени

• LAST CLOSED MODE — Читает только последнюю завершённую свечу для стабильных, подтверждённых сигналов, которые не перерисовываются

Активный режим всегда отображается в строке заголовка, так что вы точно знаете, что именно видите.



=== ПОЛНАЯ НАСТРОЙКА ===



Каждый аспект дашборда можно настроить:

МАКЕТ:

• Название и размер шрифта (6-14pt) — дашборд автоматически масштабируется идеально

• Настраиваемый текст заголовка

• Начальная позиция на графике

• Интервал обновления и символов за цикл для настройки производительности

ЦВЕТА:

• Строка заголовка, заголовки, фоны чётных/нечётных строк

• Цвета для бычьего, медвежьего, нейтрального и предупреждающего состояний

• Цвет границы/разделителя

• Цвета иконок отключения оповещений

ИНДИКАТОРЫ:

• Каждый индикатор имеет полное управление параметрами (периоды, уровни, методы)

• Типы MA: SMA, EMA, SMMA, LWMA

• Все пороговые уровни регулируемы

• Периоды ретроспективного расчёта диапазона настраиваемы



=== КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ===



1. Перетащите индикатор на любой график

2. Он автоматически загружает символы из вашего Market Watch (или используйте пользовательский список)

3. Настройте ваши 8 столбцов — выберите любой индикатор и любой таймфрейм для каждого

4. Включите оповещения для условий, которые вас интересуют

5. Отключите те, которые не нужны — по ячейке, по столбцу или мастер-отключение

6. Перетащите дашборд в предпочтительное положение

7. Торгуйте с полным пониманием рынка с одного экрана

Идеально для:

• Скальперов, сканирующих несколько пар на экстремальные значения RSI/Stochastic

• Свинг-трейдеров, отслеживающих выравнивание тренда по таймфреймам

• Трейдеров диапазона, наблюдающих уровни Bollinger Band и ADR%

• Новостных трейдеров, отслеживающих расширение ATR и всплески объёма

• Всех, кто хочет перестать переключаться между 20 графиками



=== СВОДКА ВХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ ===



Дашборд: Заголовок, позиция, скорость обновления, шрифт, действие при клике, режим live/closed

Символы: Пользовательский список или автоматический Market Watch, до 30 символов

Столбцы: 8 независимых слотов — любой индикатор + любой таймфрейм

RSI: Период, уровни OB/OS, применяемая цена

MACD: Быстрый/медленный EMA, период сигнала

Stochastic: K, D, сглаживание, уровни OB/OS

CCI: Период, высокий/низкий уровни

ADX: Период, порог тренда

Bollinger Bands: Период, отклонение, % приближения для оповещения

Moving Average: Период, метод (SMA/EMA/SMMA/LWMA), % дистанции для оповещения

MA Crossover: Быстрый/медленный периоды, метод

ATR: Период, кратность бара для оповещения

ADR/AWR/AMR: Периоды ретроспективного расчёта, пороги оповещения

Williams %R: Период, уровни OB/OS

MFI: Период, уровни OB/OS

Volume: Ретроспективный расчёт среднего, кратность оповещения, пороги режима

Parabolic SAR: Шаг, максимум

Ichimoku: Периоды Tenkan, Kijun, Senkou

Alerts: Включить/выключить, всплывающие, звуковые, push-уведомления