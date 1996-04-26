The Ultimate Indicator Dashboard
- Индикаторы
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Lee SamsonHave been trading since 1998, started in stocks and indices before moving over to Forex after around 5 years. Have been on the journey learning to trade like most traders, taking countless courses and trying every indicator and strategy under the sun.
- Версия: 1.20
- Обновлено: 13 мая 2026
- Активации: 20
Отслеживайте каждый символ и каждый таймфрейм с помощью ваших любимых индикаторов с одного графика. Ultimate Indicator Dashboard предоставляет полный вид по нескольким символам, индикаторам и таймфреймам — всё в одной удобной перемещаемой панели.
Прекратите переключаться между графиками. Смотрите RSI, MACD, Bollinger Bands, Ichimoku, ATR, объём и многое другое по всем инструментам с первого взгляда. Цветовая маркировка сигналов показывает точно, где находятся возможности, а умные оповещения сообщают, когда условия меняются — чтобы вы никогда не пропустили сетап.
Используете индикатор, которого нет в дашборде? Напишите мне — и я посмотрю, смогу ли легко добавить его для вас!
=== ПОЧЕМУ ТРЕЙДЕРЫ ЛЮБЯТ ЭТОТ ДАШБОРД ===
• Видите до 30 символов и 8 индикаторов одновременно на одном графике
• Каждый столбец настраивается независимо — выберите любой индикатор на любом таймфрейме
• Цветовая маркировка ячеек мгновенно выделяет бычьи, медвежьи, перекупленные и перепроданные условия
• Умные оповещения с управлением отключением звука для каждой ячейки и каждого столбца — никакого спама оповещений
• Перемещайте его в любое место на графике — полностью репозиционируемый
• Работает с любыми символами, которые предлагает ваш брокер — форекс, индексы, товары, крипто
• Загружайте символы автоматически из Market Watch или задайте собственный список
• Лёгкие поочерёдные обновления — не замедлят ваш терминал
=== 17 ВСТРОЕННЫХ ИНДИКАТОРОВ ===
Настройте до 8 столбцов, каждый из которых отображает любой из этих индикаторов на любом таймфрейме:
МОМЕНТУМ И ОСЦИЛЛЯТОРЫ:
• RSI — Значение с цветовой маркировкой зон перекупленности/перепроданности (настраиваемые уровни)
• MACD — Направление гистограммы с определением пересечения сигнальной линии
• Stochastic — Значения %K/%D с подсветкой перекупленности/перепроданности
• CCI — Значение с цветовой маркировкой высоких/низких зон
• Williams %R — Значение с настраиваемыми уровнями OB/OS
ТРЕНД:
• ADX — Сила тренда с направленным смещением (метки BULL/BEAR/WEAK)
• Отклонение от скользящей средней — Расстояние от MA в процентах (например, +1.2% выше 200 EMA)
• Пересечение MA — Сигнал LONG/SHORT со счётчиком баров с момента пересечения (например, "LONG 5b")
• Ichimoku Cloud — Полное состояние: BULL/BEAR/CLOUD с пересечением Tenkan/Kijun (T>K / T<K)
• Parabolic SAR — Определение разворота LONG/SHORT
ВОЛАТИЛЬНОСТЬ И ДИАПАЗОН:
• ATR — Текущее значение плюс кратность расширения бара в реальном времени (например, "5.8p 0.3x" = 5.8 пипсов ATR, текущий бар составляет 0.3x ATR)
• Bollinger Bands — Позиция внутри полос в процентах, с оповещениями о приближении к верхней/нижней полосе
• Средний дневной диапазон % — Какая часть дневного ADR уже использована
• Средний недельный диапазон % — Потребление недельного диапазона
• Средний месячный диапазон % — Потребление месячного диапазона
ОБЪЁМ:
• Money Flow Index — Значение с определением OB/OS
• Относительный объём — Текущий объём в сравнении со средним с метками HIGH/ABOVE/NORM/LOW и кратностью объёма
=== СИСТЕМА УМНЫХ ОПОВЕЩЕНИЙ ===
Каждый индикатор может запускать оповещения. Вы контролируете, что именно оповещает вас, а что остаётся беззвучным:
• МАСТЕР-ОТКЛЮЧЕНИЕ — Переключение одним кликом для отключения всего (индикатор LED в строке заголовка)
• ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЛБЦА — Отключить все оповещения для целого столбца индикатора одним нажатием
• ОТКЛЮЧЕНИЕ ЯЧЕЙКИ — Отключить отдельные комбинации символ/индикатор
• Визуальные точки отключения на каждой ячейке и заголовке столбца показывают статус оповещения с первого взгляда
Варианты доставки оповещений:
• Всплывающие оповещения
• Звуковые оповещения
• Push-уведомления на телефон
Триггеры оповещений интеллектуальны — каждый индикатор имеет свою логику:
• RSI/Stochastic/WPR/MFI: Оповещение при входе в зону перекупленности или перепроданности
• MACD: Оповещение при смене направления гистограммы
• Bollinger Bands: Оповещение, когда цена приближается к полосе (настраиваемый % приближения)
• MA Bias: Оповещение, когда расстояние от MA превышает порог
• MA Cross: Оповещение при пересечении
• ATR: Оповещение, когда текущий бар превышает кратность ATR (улавливать взрывные движения)
• ADR/AWR/AMR: Оповещение, когда потребление диапазона превышает ваш порог
• Ichimoku/SAR: Оповещение при смене состояния (разворот тренда)
• Volume: Оповещение при смене режима объёма (нормальный → высокий и т.д.)
• ADX: Оповещение при изменении силы тренда
=== КЛИК ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ГРАФИК ===
Нажмите на любую ячейку в дашборде, чтобы мгновенно открыть этот символ на этом таймфрейме:
• Открыть новый график — запускает отдельное окно графика
• Изменить текущий график — переключает активный график на этот символ/таймфрейм
• Или отключите, если предпочитаете работу без кликов
=== РЕЖИМ LIVE VS LAST CLOSED ===
Выберите, как дашборд рассчитывает значения:
• LIVE MODE — Читает текущую формирующуюся свечу для обновлений в реальном времени
• LAST CLOSED MODE — Читает только последнюю завершённую свечу для стабильных, подтверждённых сигналов, которые не перерисовываются
Активный режим всегда отображается в строке заголовка, так что вы точно знаете, что именно видите.
=== ПОЛНАЯ НАСТРОЙКА ===
Каждый аспект дашборда можно настроить:
МАКЕТ:
• Название и размер шрифта (6-14pt) — дашборд автоматически масштабируется идеально
• Настраиваемый текст заголовка
• Начальная позиция на графике
• Интервал обновления и символов за цикл для настройки производительности
ЦВЕТА:
• Строка заголовка, заголовки, фоны чётных/нечётных строк
• Цвета для бычьего, медвежьего, нейтрального и предупреждающего состояний
• Цвет границы/разделителя
• Цвета иконок отключения оповещений
ИНДИКАТОРЫ:
• Каждый индикатор имеет полное управление параметрами (периоды, уровни, методы)
• Типы MA: SMA, EMA, SMMA, LWMA
• Все пороговые уровни регулируемы
• Периоды ретроспективного расчёта диапазона настраиваемы
=== КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ===
1. Перетащите индикатор на любой график
2. Он автоматически загружает символы из вашего Market Watch (или используйте пользовательский список)
3. Настройте ваши 8 столбцов — выберите любой индикатор и любой таймфрейм для каждого
4. Включите оповещения для условий, которые вас интересуют
5. Отключите те, которые не нужны — по ячейке, по столбцу или мастер-отключение
6. Перетащите дашборд в предпочтительное положение
7. Торгуйте с полным пониманием рынка с одного экрана
Идеально для:
• Скальперов, сканирующих несколько пар на экстремальные значения RSI/Stochastic
• Свинг-трейдеров, отслеживающих выравнивание тренда по таймфреймам
• Трейдеров диапазона, наблюдающих уровни Bollinger Band и ADR%
• Новостных трейдеров, отслеживающих расширение ATR и всплески объёма
• Всех, кто хочет перестать переключаться между 20 графиками
=== СВОДКА ВХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ ===
Дашборд: Заголовок, позиция, скорость обновления, шрифт, действие при клике, режим live/closed
Символы: Пользовательский список или автоматический Market Watch, до 30 символов
Столбцы: 8 независимых слотов — любой индикатор + любой таймфрейм
RSI: Период, уровни OB/OS, применяемая цена
MACD: Быстрый/медленный EMA, период сигнала
Stochastic: K, D, сглаживание, уровни OB/OS
CCI: Период, высокий/низкий уровни
ADX: Период, порог тренда
Bollinger Bands: Период, отклонение, % приближения для оповещения
Moving Average: Период, метод (SMA/EMA/SMMA/LWMA), % дистанции для оповещения
MA Crossover: Быстрый/медленный периоды, метод
ATR: Период, кратность бара для оповещения
ADR/AWR/AMR: Периоды ретроспективного расчёта, пороги оповещения
Williams %R: Период, уровни OB/OS
MFI: Период, уровни OB/OS
Volume: Ретроспективный расчёт среднего, кратность оповещения, пороги режима
Parabolic SAR: Шаг, максимум
Ichimoku: Периоды Tenkan, Kijun, Senkou
Alerts: Включить/выключить, всплывающие, звуковые, push-уведомления