The Ultimate Indicator Dashboard

Отслеживайте каждый символ и каждый таймфрейм с помощью ваших любимых индикаторов с одного графика. Ultimate Indicator Dashboard предоставляет полный вид по нескольким символам, индикаторам и таймфреймам — всё в одной удобной перемещаемой панели.

Прекратите переключаться между графиками. Смотрите RSI, MACD, Bollinger Bands, Ichimoku, ATR, объём и многое другое по всем инструментам с первого взгляда. Цветовая маркировка сигналов показывает точно, где находятся возможности, а умные оповещения сообщают, когда условия меняются — чтобы вы никогда не пропустили сетап.

Используете индикатор, которого нет в дашборде? Напишите мне — и я посмотрю, смогу ли легко добавить его для вас!

=== ПОЧЕМУ ТРЕЙДЕРЫ ЛЮБЯТ ЭТОТ ДАШБОРД ===

• Видите до 30 символов и 8 индикаторов одновременно на одном графике

• Каждый столбец настраивается независимо — выберите любой индикатор на любом таймфрейме

• Цветовая маркировка ячеек мгновенно выделяет бычьи, медвежьи, перекупленные и перепроданные условия

• Умные оповещения с управлением отключением звука для каждой ячейки и каждого столбца — никакого спама оповещений

• Перемещайте его в любое место на графике — полностью репозиционируемый

• Работает с любыми символами, которые предлагает ваш брокер — форекс, индексы, товары, крипто

• Загружайте символы автоматически из Market Watch или задайте собственный список

• Лёгкие поочерёдные обновления — не замедлят ваш терминал


=== 17 ВСТРОЕННЫХ ИНДИКАТОРОВ ===

Настройте до 8 столбцов, каждый из которых отображает любой из этих индикаторов на любом таймфрейме:


МОМЕНТУМ И ОСЦИЛЛЯТОРЫ:

• RSI — Значение с цветовой маркировкой зон перекупленности/перепроданности (настраиваемые уровни)

• MACD — Направление гистограммы с определением пересечения сигнальной линии

• Stochastic — Значения %K/%D с подсветкой перекупленности/перепроданности

• CCI — Значение с цветовой маркировкой высоких/низких зон

• Williams %R — Значение с настраиваемыми уровнями OB/OS


ТРЕНД:

• ADX — Сила тренда с направленным смещением (метки BULL/BEAR/WEAK)

• Отклонение от скользящей средней — Расстояние от MA в процентах (например, +1.2% выше 200 EMA)

• Пересечение MA — Сигнал LONG/SHORT со счётчиком баров с момента пересечения (например, "LONG 5b")

• Ichimoku Cloud — Полное состояние: BULL/BEAR/CLOUD с пересечением Tenkan/Kijun (T>K / T<K)

• Parabolic SAR — Определение разворота LONG/SHORT


ВОЛАТИЛЬНОСТЬ И ДИАПАЗОН:

• ATR — Текущее значение плюс кратность расширения бара в реальном времени (например, "5.8p 0.3x" = 5.8 пипсов ATR, текущий бар составляет 0.3x ATR)

• Bollinger Bands — Позиция внутри полос в процентах, с оповещениями о приближении к верхней/нижней полосе

• Средний дневной диапазон % — Какая часть дневного ADR уже использована

• Средний недельный диапазон % — Потребление недельного диапазона

• Средний месячный диапазон % — Потребление месячного диапазона


ОБЪЁМ:

• Money Flow Index — Значение с определением OB/OS

• Относительный объём — Текущий объём в сравнении со средним с метками HIGH/ABOVE/NORM/LOW и кратностью объёма


=== СИСТЕМА УМНЫХ ОПОВЕЩЕНИЙ ===

Каждый индикатор может запускать оповещения. Вы контролируете, что именно оповещает вас, а что остаётся беззвучным:


• МАСТЕР-ОТКЛЮЧЕНИЕ — Переключение одним кликом для отключения всего (индикатор LED в строке заголовка)

• ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЛБЦА — Отключить все оповещения для целого столбца индикатора одним нажатием

• ОТКЛЮЧЕНИЕ ЯЧЕЙКИ — Отключить отдельные комбинации символ/индикатор

• Визуальные точки отключения на каждой ячейке и заголовке столбца показывают статус оповещения с первого взгляда


Варианты доставки оповещений:

• Всплывающие оповещения

• Звуковые оповещения

• Push-уведомления на телефон


Триггеры оповещений интеллектуальны — каждый индикатор имеет свою логику:

• RSI/Stochastic/WPR/MFI: Оповещение при входе в зону перекупленности или перепроданности

• MACD: Оповещение при смене направления гистограммы

• Bollinger Bands: Оповещение, когда цена приближается к полосе (настраиваемый % приближения)

• MA Bias: Оповещение, когда расстояние от MA превышает порог

• MA Cross: Оповещение при пересечении

• ATR: Оповещение, когда текущий бар превышает кратность ATR (улавливать взрывные движения)

• ADR/AWR/AMR: Оповещение, когда потребление диапазона превышает ваш порог

• Ichimoku/SAR: Оповещение при смене состояния (разворот тренда)

• Volume: Оповещение при смене режима объёма (нормальный → высокий и т.д.)

• ADX: Оповещение при изменении силы тренда


=== КЛИК ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ГРАФИК ===

Нажмите на любую ячейку в дашборде, чтобы мгновенно открыть этот символ на этом таймфрейме:

• Открыть новый график — запускает отдельное окно графика

• Изменить текущий график — переключает активный график на этот символ/таймфрейм

• Или отключите, если предпочитаете работу без кликов


=== РЕЖИМ LIVE VS LAST CLOSED ===

Выберите, как дашборд рассчитывает значения:

• LIVE MODE — Читает текущую формирующуюся свечу для обновлений в реальном времени

• LAST CLOSED MODE — Читает только последнюю завершённую свечу для стабильных, подтверждённых сигналов, которые не перерисовываются


Активный режим всегда отображается в строке заголовка, так что вы точно знаете, что именно видите.


=== ПОЛНАЯ НАСТРОЙКА ===

Каждый аспект дашборда можно настроить:


МАКЕТ:

• Название и размер шрифта (6-14pt) — дашборд автоматически масштабируется идеально

• Настраиваемый текст заголовка

• Начальная позиция на графике

• Интервал обновления и символов за цикл для настройки производительности


ЦВЕТА:

• Строка заголовка, заголовки, фоны чётных/нечётных строк

• Цвета для бычьего, медвежьего, нейтрального и предупреждающего состояний

• Цвет границы/разделителя

• Цвета иконок отключения оповещений


ИНДИКАТОРЫ:

• Каждый индикатор имеет полное управление параметрами (периоды, уровни, методы)

• Типы MA: SMA, EMA, SMMA, LWMA

• Все пороговые уровни регулируемы

• Периоды ретроспективного расчёта диапазона настраиваемы


=== КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ===

1. Перетащите индикатор на любой график

2. Он автоматически загружает символы из вашего Market Watch (или используйте пользовательский список)

3. Настройте ваши 8 столбцов — выберите любой индикатор и любой таймфрейм для каждого

4. Включите оповещения для условий, которые вас интересуют

5. Отключите те, которые не нужны — по ячейке, по столбцу или мастер-отключение

6. Перетащите дашборд в предпочтительное положение

7. Торгуйте с полным пониманием рынка с одного экрана

Идеально для:

• Скальперов, сканирующих несколько пар на экстремальные значения RSI/Stochastic

• Свинг-трейдеров, отслеживающих выравнивание тренда по таймфреймам

• Трейдеров диапазона, наблюдающих уровни Bollinger Band и ADR%

• Новостных трейдеров, отслеживающих расширение ATR и всплески объёма

• Всех, кто хочет перестать переключаться между 20 графиками


=== СВОДКА ВХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ ===

Дашборд: Заголовок, позиция, скорость обновления, шрифт, действие при клике, режим live/closed

Символы: Пользовательский список или автоматический Market Watch, до 30 символов

Столбцы: 8 независимых слотов — любой индикатор + любой таймфрейм

RSI: Период, уровни OB/OS, применяемая цена

MACD: Быстрый/медленный EMA, период сигнала

Stochastic: K, D, сглаживание, уровни OB/OS

CCI: Период, высокий/низкий уровни

ADX: Период, порог тренда

Bollinger Bands: Период, отклонение, % приближения для оповещения

Moving Average: Период, метод (SMA/EMA/SMMA/LWMA), % дистанции для оповещения

MA Crossover: Быстрый/медленный периоды, метод

ATR: Период, кратность бара для оповещения

ADR/AWR/AMR: Периоды ретроспективного расчёта, пороги оповещения

Williams %R: Период, уровни OB/OS

MFI: Период, уровни OB/OS

Volume: Ретроспективный расчёт среднего, кратность оповещения, пороги режима

Parabolic SAR: Шаг, максимум

Ichimoku: Периоды Tenkan, Kijun, Senkou

Alerts: Включить/выключить, всплывающие, звуковые, push-уведомления

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Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённ
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Индикаторы
Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Индикаторы
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Индикаторы
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
M1 Arrow
Oleg Rodin
4.81 (21)
Индикаторы
Индикатор M1 Arrow основан на естественных принципах торговли на рынке, включая анализ волатильности и объема. Индикатор можно использовать с любым таймфреймом и валютной парой. Один простой в использовании параметр индикатора позволит вам адаптировать сигналы к любой валютной паре и таймфрейму, на котором вы хотите торговать. Помимо основного алгоритма, основанного на сигналах на покупку и продажу, индикатор также имеет множество встроенных дополнительных стратегий, которые вы можете выбрать в
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Индикаторы
Trend Trading - это индикатор, предназначенный для получения максимальной прибыли от трендов, происходящих на рынке, путем определения времени отката и прорыва. Он находит торговые возможности, анализируя, что делает цена во время установленных тенденций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Торгуйте на финансовых рынках с уверенностью и эффективностью Прибыль от устоявшихся тенденций без проволочек Признать прибыльные откаты, пр
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Lee Samson
4.43 (21)
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Станьте Breaker Trader и получайте прибыль от изменений структуры рынка по мере изменения цены. Индикатор выключателя блока ордеров определяет, когда тренд или движение цены приближаются к истощению и готовы развернуться. Он предупреждает вас об изменениях в структуре рынка, которые обычно происходят, когда произойдет разворот или серьезный откат. Индикатор использует собственный расчет, который определяет прорывы и ценовой импульс. Каждый раз, когда новый максимум формируется около возможной
Support Resistance Propulsion Targets MT5
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3.5 (4)
Индикаторы
Автоматическое построение уровней поддержки и сопротивления ПЛЮС разрывы между свечами на вашем графике, чтобы вы могли видеть, куда цена, скорее всего, направится дальше и/или потенциально может развернуться. Этот индикатор разработан для использования в рамках методики позиционной торговли, которая преподается на моем сайте (The Market Structure Trader), и отображает ключевую информацию для таргетинга и потенциальных входов. MT4 Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/97246/ В индик
Market Reversal Alerts Dashboard
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5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
ADR Reversal Indicator
Lee Samson
4.21 (14)
Индикаторы
Индикатор разворота ADR сразу показывает, где в настоящее время торгуется цена относительно своего нормального среднего дневного диапазона. Вы будете получать мгновенные оповещения через всплывающие окна, электронную почту или push-уведомления, когда цена превышает свой средний диапазон и уровни выше него по вашему выбору, чтобы вы могли быстро переходить к откатам и разворотам. Индикатор рисует на графике горизонтальные линии на экстремумах среднего дневного диапазона, а также расширения выше
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Информационная панель ADR Alert показывает вам, где в настоящее время торгуется цена по отношению к ее нормальному среднему дневному диапазону. Вы будете получать мгновенные оповещения через всплывающие окна, электронную почту или push-уведомления, когда цена превышает свой средний диапазон и уровни выше него по вашему выбору, чтобы вы могли быстро переходить к откатам и разворотам. Черта предназначена для размещения на пустом графике и просто находится в фоновом режиме и предупреждает вас о до
Index Statistics and Session Level Analysis MT5
Lee Samson
Индикаторы
Хватит гадать. Начните торговать со статистическим преимуществом. Фондовые индексы торгуются не так, как форекс. У них определённые сессии, ночные гэпы и предсказуемые статистические паттерны. Этот индикатор предоставляет вам данные о вероятности, необходимые для уверенной торговли такими индексами, как DAX, S&P 500 и Dow Jones. Чем он отличается Большинство индикаторов показывают, что произошло. Этот показывает, что вероятно произойдёт дальше. Каждый торговый день индикатор анализирует вашу тек
Market Reversal Alerts EA
Lee Samson
4.13 (23)
Эксперты
Советник Market Reversal Alerts работает на основе одноименного индикатора (доступен здесь) и торгует на основе изменений структуры рынка. Советник по умолчанию будет заключать сделку каждый раз, когда индикатор отправляет предупреждение о развороте рынка, и будет торговать этими предупреждениями на основе условий и фильтров, которые вы установили в настройках советника. Он рисует прямоугольники поддержки, когда цена движется в направлении текущего тренда, и торгует, когда цена резко развора
Zone Trader MT4
Lee Samson
5 (1)
Утилиты
Автоматически торгуйте зонами поддержки и сопротивления или спроса и предложения, как только вы определите ключевые области, из которых хотите торговать. Этот советник позволяет вам рисовать зоны покупки и продажи одним щелчком мыши, а затем размещать их именно там, где вы ожидаете разворота цены. Затем советник отслеживает эти зоны и автоматически совершает сделки на основе ценового действия, которое вы указываете для зон. После совершения первоначальной сделки советник выйдет с прибылью в про
Market Reversal Alerts
Lee Samson
4.19 (114)
Индикаторы
Станьте Breaker Trader и получайте прибыль от изменений структуры рынка по мере изменения цены. Индикатор выключателя блока ордеров определяет, когда тренд или движение цены приближаются к истощению и готовы развернуться. Он предупреждает вас об изменениях в структуре рынка, которые обычно происходят, когда произойдет разворот или серьезный откат. Индикатор использует собственный расчет, который определяет прорывы и ценовой импульс. Каждый раз, когда новый максимум формируется около возможной
Index Statistics and Session Level Analysis
Lee Samson
Индикаторы
Хватит гадать. Начните торговать со статистическим преимуществом. Фондовые индексы торгуются не так, как форекс. У них определённые сессии, ночные гэпы и предсказуемые статистические паттерны. Этот индикатор предоставляет вам данные о вероятности, необходимые для уверенной торговли такими индексами, как DAX, S&P 500 и Dow Jones. Чем он отличается Большинство индикаторов показывают, что произошло. Этот показывает, что вероятно произойдёт дальше. Каждый торговый день индикатор анализирует вашу тек
Symmetrical Triangle Patterns
Lee Samson
5 (4)
Индикаторы
Симметричный треугольный паттерн представляет собой период сокращения и консолидации, прежде чем цена вынуждена совершить прорыв вверх или пробой. Пробой нижней линии тренда указывает на начало нового медвежьего тренда, а прорыв верхней линии тренда указывает на начало нового бычьего тренда. Получите приборную панель для одновременного мониторинга всех инструментов и таймфреймов, которыми вы торгуете, для паттернов симметричного треугольника! https://www.mql5.com/ru/market/product/69169/ Верси
ADR Reversal Indicator MT5
Lee Samson
4.63 (8)
Индикаторы
Индикатор разворота ADR сразу показывает, где в настоящее время торгуется цена относительно своего нормального среднего дневного диапазона. Вы будете получать мгновенные оповещения через всплывающие окна, электронную почту или push-уведомления, когда цена превышает свой средний диапазон и уровни выше него по вашему выбору, чтобы вы могли быстро переходить к откатам и разворотам. Индикатор рисует на графике горизонтальные линии на экстремумах среднего дневного диапазона, а также расширения выше
Support Resistance Propulsion Targets
Lee Samson
5 (5)
Индикаторы
Автоматическое построение уровней поддержки и сопротивления ПЛЮС разрывы между свечами на вашем графике, чтобы вы могли видеть, куда цена, скорее всего, направится дальше и/или потенциально может развернуться. Этот индикатор разработан для использования в рамках методики позиционной торговли, которая преподается на моем сайте (The Market Structure Trader), и отображает ключевую информацию для таргетинга и потенциальных входов. В индикаторе есть 2 основные функции и 4 дополнительные: ОСНОВНАЯ
Position Trader EA MT5
Lee Samson
5 (3)
Эксперты
Превратите любую торговую стратегию в стратегию позиционной торговли или торгуйте проверенными стратегиями позиционной торговли на основе RSI и ADR, включая автоматическую систему контроля просадки для позиций, которые движутся против вас. Этот советник представляет собой развитие и упрощение советника MRA, который уже много лет используется для стратегий позиционной торговли, изучаемых на веб-сайте Market Structure Trader. В моем профиле вы найдете ссылку на веб-сайт, бесплатный курс позиционн
Position Trader EA
Lee Samson
4.64 (11)
Эксперты
Превратите любую торговую стратегию в стратегию позиционной торговли или торгуйте проверенными стратегиями позиционной торговли на основе RSI и ADR, включая автоматическую систему контроля просадки для позиций, которые движутся против вас. Этот советник представляет собой развитие и упрощение советника MRA, который уже много лет используется для стратегий позиционной торговли, изучаемых на веб-сайте Market Structure Trader. В моем профиле вы найдете ссылку на веб-сайт, бесплатный курс позиционн
Market Reversal Alerts EA MT5
Lee Samson
4.36 (11)
Эксперты
Советник Market Reversal Alerts работает на основе одноименного индикатора ( https://www.mql5.com/en/market/product/57892 ) и торгует на основе изменений структуры рынка. Советник по умолчанию будет заключать сделку каждый раз, когда индикатор отправляет предупреждение о развороте рынка, и будет торговать этими предупреждениями на основе условий и фильтров, которые вы установили в настройках советника. Он рисует прямоугольники поддержки, когда цена движется в направлении текущего тренда, и т
Opening Range Breakout MT5
Lee Samson
3.29 (7)
Эксперты
Получайте прибыль от взрывных движений, происходящих на открытии фондовых индексов, и каждый день получайте ощутимое преимущество. Советник прорыва диапазона открытия можно настроить по своему вкусу, чтобы фиксировать тенденции, которые формируются сразу после открытия каждый день на основных фондовых индексах, таких как DAX, DOW, NASDAQ и S&P500. Эти открытия происходят в одно и то же время каждый день, поэтому вы знаете, когда возникнет волатильность, и часто сразу после формирования сильного
Stock Index Hedge EA
Lee Samson
5 (2)
Эксперты
Воспользуйтесь преимуществами волатильности основных фондовых индексов на открытии и получите прибыль от внезапных движений, возникающих в те моменты, когда рынок прорывается при открытии торгов. Цель стратегии – просто извлечь выгоду из тех дней, когда рынок движется быстро и сильно в одном направлении при открытии и банке, который движется. Если рынок открывается слабым и беснаправленным, советник фиксирует хеджирующий убыток и ждет, пока рынок определится с направлением, прежде чем выйти из
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons MT5
Lee Samson
5 (1)
Утилиты
Risk/Reward Tool — это профессиональный советник, созданный для того, чтобы революционизировать способ планирования, визуализации и исполнения сделок в MetaTrader 5. Независимо от того, являетесь ли вы дискреционным трейдером, ценящим точное управление рисками, или разработчиком стратегий, которому необходимо визуально тестировать торговые настройки, этот инструмент предоставляет всё необходимое в одном элегантном и интуитивно понятном интерфейсе. В отличие от простых калькуляторов позиций, Risk
Trade Equity Guardian
Lee Samson
Утилиты
Automatic Trade Protection EA For MT5 Overview Trade Equity Guardian is a lightweight, always-on Expert Advisor that continuously monitors all open positions on your account and automatically closes any trade that breaches your predefined risk thresholds. It acts as a safety net — protecting your account from oversized positions, runaway losses, or locking in profits when targets are hit. Attach it to any chart and let it run in the background. It works alongside your other EAs and manual trades
FREE
Trade Portfolio Dashboard
Lee Samson
5 (1)
Утилиты
Мгновенно просматривайте историю закрытых сделок по дням и неделям, текущие открытые сделки и экспозицию форекс на одном графике! Используйте тепловую карту для определения прибыльных сделок и текущего проседания в вашем торговом портфеле. Кнопки быстрого закрытия Используйте кнопки быстрого закрытия, чтобы закрыть каждую сделку по одному символу, закрыть отдельные сделки полностью или зафиксировать частичную прибыль или убыток одним нажатием кнопки. Больше не нужно искать сделки в списке и ду
Trade Portfolio Dashboard MT5
Lee Samson
Утилиты
Мгновенно просматривайте историю закрытых сделок по дням и неделям, текущие открытые сделки и экспозицию форекс на одном графике! Используйте тепловую карту для определения прибыльных сделок и текущего проседания в вашем торговом портфеле. Кнопки быстрого закрытия Используйте кнопки быстрого закрытия, чтобы закрыть каждую сделку по одному символу, закрыть отдельные сделки полностью или зафиксировать частичную прибыль или убыток одним нажатием кнопки. Больше не нужно искать сделки в списке и ду
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
Lee Samson
Утилиты
Risk/Reward Tool — это профессиональный советник, созданный для того, чтобы революционизировать способ планирования, визуализации и исполнения сделок в MetaTrader 4. Независимо от того, являетесь ли вы дискреционным трейдером, ценящим точное управление рисками, или разработчиком стратегий, которому необходимо визуально тестировать торговые настройки, этот инструмент предоставляет всё необходимое в одном элегантном и интуитивно понятном интерфейсе. В отличие от простых калькуляторов позиций, Risk
RSI and TDI Alert Dashboard MT5
Lee Samson
3.67 (3)
Индикаторы
Панель предупреждений RSI / TDI позволяет вам одновременно отслеживать RSI (выбирается вами) по каждой основной паре, которой вы торгуете. Вы можете использовать его двумя способами: 1. Выберите несколько таймфреймов, и тире покажет вам, когда несколько таймфреймов выходят за рамки обычных торговых условий. Отличный индикатор того, что цена в последнее время сильно подросла, поскольку она достигла уровня перекупленности или перепроданности в нескольких временных рамках, поэтому вскоре ожидае
Symmetrical Triangle Patterns MT5
Lee Samson
3 (2)
Индикаторы
Симметричный треугольный паттерн представляет собой период сокращения и консолидации, прежде чем цена вынуждена совершить прорыв вверх или пробой. Пробой нижней линии тренда указывает на начало нового медвежьего тренда, а прорыв верхней линии тренда указывает на начало нового бычьего тренда. Версия MT4 доступна здесь: https://www.mql5.com/en/market/product/68709/ Этот индикатор идентифицирует эти паттерны и предупреждает вас, когда формируются 4 ключевые точки и цена снова возвращается в треу
Market Reversal Alerts Dashboard MT5
Lee Samson
3 (3)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
Multi Timeframe MTF Visual Stochastics Display
Lee Samson
5 (1)
Индикаторы
НАКОНЕЦ! Стохастический индикатор для MT4, который показывает несколько таймфреймов на одном графике! Посмотрите фактическое положение основной и сигнальной линий в 4 отдельных таймфреймах мгновенно, чтобы помочь вам принять обоснованные торговые решения. Настоящий стохастический индикатор MTF для трейдеров, которым нужно визуально видеть, что говорит им индикатор на нескольких таймфреймах, нет стрелок, которые просто указывают вверх или вниз, или отображаются цифры. Больше не нужно переключать
FREE
The Strat Dashboard MT5
Lee Samson
Индикаторы
The Strat Dashboard – Мультисимвольный Сканер Паттернов для стратегии Strat Роб Смита Преобразите свой Трейдинг с Анализом Strat по Нескольким Символам в Реальном Времени The Strat Dashboard — мощный профессиональный индикатор, разработанный специально для трейдеров, работающих по признанной методологии «Strat» Робa Смита. Следите за неограниченным количеством инструментов на разных таймфреймах одновременно, мгновенно находите высоковероятные установки и никогда не пропускайте важный паттерн.
Multi Timeframe ATR ADR
Lee Samson
Индикаторы
Индикатор Multi-Timeframe ATR — это расширенная версия стандартного индикатора ATR для MetaTrader 4, позволяющая трейдерам видеть волатильность любой выбранной таймфрейма прямо на текущем графике. В отличие от обычного ATR, который отображает данные только для активного таймфрейма, эта версия позволяет вам выбрать другой, например — отображать дневной ATR , торгуя на графике M15 или H1. Как работает: Индикатор получает значения ATR с выбранного таймфрейма (например, H1, H4 или D1) и отображает и
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Trade Manager Dashboard
Lee Samson
5 (5)
Утилиты
Возьмите под контроль свой форекс-портфель. Мгновенно смотрите, где вы стоите, что работает и что причиняет вам боль! ВЕРСИЯ MT5 ДОСТУПНА ЗДЕСЬ: https://www.mql5.com/ru/market/product/58658 Информационная панель торгового менеджера предназначена для того, чтобы показать вам, где в настоящее время находится каждая ваша позиция на рынке форекс, а также упростить управление рисками и подверженность валютным рискам. Для трейдеров, которые постепенно выходят на рынок с несколькими позициями или исп
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