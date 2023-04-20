Support Resistance Propulsion Targets

Grafiğinizde otomatik olarak destek ve direnç seviyeleri PLUS itici mum boşlukları çizin, böylece fiyatın nereye gidebileceğini ve / veya potansiyel olarak tersine dönebileceğini görebilirsiniz.

Bu gösterge, web sitemde (The Market Structure Trader) öğretilen pozisyon ticareti metodolojisinin bir parçası olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve hedefleme ve potansiyel girişler için temel bilgileri görüntüler.

Göstergede 2 TEMEL özellik ve 4 ek özellik bulunmaktadır:
TEMEL ÖZELLİK 1 - Günlük, Haftalık ve Aylık Zaman Dilimleri İçin Otomatik Destek ve Direnç Çizgileri
Gösterge, sizin için son 2 gün ve 6 hafta ve ay öncesine kadar en son destek ve direnç seviyelerini otomatik olarak çizer. Bu seviyelerin görünümünü size uyacak şekilde tamamen özelleştirebilir ve kaç tanesinin gösterileceğini görüntüleyebilirsiniz. Bu kilit seviyeler genellikle fiyatın döneceği ve geri çekileceği ya da tersine döneceği ana destek ve direnç bölgeleri olarak hareket eder. Bunlar aynı zamanda fiyatın yöneleceği hedeflerdir, böylece bir ticaret için mevcut potansiyel mesafeyi dönme olasılığından önce hızlı bir şekilde görebilirsiniz.

TEMEL ÖZELLİK 2 - İtici Mum Boşluğu Hedefleri
İtici boşluk mumları, bankalar ve kurumlar tarafından herhangi bir piyasada büyük pozisyonlar alarak yaratılan güçlü, hızlı hareketlerdir. Bu büyük mumlar oluştuktan sonra iki temel amaca hizmet eder.

1. Büyük piyasa katılımcıları, fiyatın bir kez oluştuktan sonra genellikle bir süre daha hareket etmeye devam edeceği bir yön seçtiğinden, yön sinyali görevi görürler.

2. Daha da önemlisi, bu alanlar genellikle diğer büyük oyuncuları pozisyonlarında "ofsaytta" bırakacağından ve fiyat çoğu zaman bu seviyelere geri çekileceğinden hedef görevi görürler (ekran görüntülerine bakın).

İtici mum boşlukları, esas olarak hedefleme amacıyla işlemlere girerken kullanışlıdır, böylece bir hareketin en olası bitiş noktasının nerede olacağını görebilirsiniz. Bu alanların kısa bir süre içinde %90'dan fazla kez yeniden test edildiğini biliyoruz. Bir ticarete girme nedeniniz ne olursa olsun, FİYATIN NEREYE GİTTİĞİNİ yüksek bir kesinlik derecesiyle BİLMEK son derece faydalı olabilir. Risk:ödül temelinde işlem yapıyorsanız bunları önemli kararlar almak için de kullanabilirsiniz. Ticaretinizle belirli bir risk: ödül oranını hedefliyorsanız, ancak aralığınız içinde potansiyel bir itici mum boşluğu hedefi göremiyorsanız veya çok yakın bir tane görüyorsanız, bu, bir ticaretin uygun olup olmadığına karar vermenize yardımcı olabilir. almak ya da yapmamak.

***EK ÖZELLİKLER***
Enstrümanı ve Zaman Dilimini Grafiğinizde Görüntüleme
İşlem yaptığınız enstrümanın grafiğinde sembolü ve zaman dilimini gösterin; bu, ekran görüntüleri alıyorsanız işlemlerinizin gelecekteki analizi için kullanışlıdır, böylece neyin işlem gördüğünü ve analiz için zaman dilimini kolayca belirleyebilirsiniz.

İşlem Geçmişini Grafiğinizde Görüntüleyin
Grafiğinizde çizilen geçmiş işlemlerinizi otomatik olarak çizin, böylece geçmiş performansı analiz edebilir ve gelişmenize yardımcı olmak için girişlerinizin ve çıkışlarınızın ne kadar iyi olduğunu görebilirsiniz.

Başabaş veya Ortalama Fiyat Seviyenizi + Kârdaki Piplerinizi Gösterin
Bu özellik, birden fazla işlemle pozisyonlara girip çıkan tüccarlar için kullanışlıdır. Başabaş çizgisi, uzun ve kısa pozisyonlar için ortalama fiyatınızı ayrı ayrı çizer. İşlem yaparken, riskten korunurken veya martingale tarzı bir giriş yöntemi kullanırken Dolar maliyet ortalaması alıyorsanız, işlemlerinizde nerede başa baş olacağınızı anında görebilirsiniz. İşlemlerinizin kâr veya zararda olduğu pip miktarı da grafikte görüntülenir, böylece pozisyonlarınızı pip cinsinden de görebilirsiniz.

Mum Geri Sayım Sayacı
Grafiğinizde baktığınız zaman diliminde mevcut mum kapanmadan önce kalan süreyi görüntüler. Scalpers veya yalnızca bir mum kapandığında işlemlere girenler için çok kullanışlıdır, böylece bir sonraki sinyalin ne zaman gerçekleşebileceğini kolayca görebilirsiniz.
sahilrao
49
sahilrao 2023.04.27 03:23 
 

Very useful indicator, the best part is Lee uses the Indicator in his daily live sessions which helps tremendously. Thanks

BernardWG
334
BernardWG 2023.04.26 18:14 
 

Good job on software development, Lee. You really put a lot into it. The indicator is excellent and of good use for intraday as well as position trading. Will follow up on more of your products. Your daily London and NY sessions are very open and transparent. Thanks. Bernard

Junaid Munawar
1062
Junaid Munawar 2023.04.26 12:01 
 

Good Indicator

Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Göstergeler
Tahmin etmeyi bırakın. İstatistiksel avantajla işlem yapmaya başlayın. Hisse senedi endeksleri forex gibi işlem görmez. Tanımlanmış seansları vardır, gecelik boşluklar oluştururlar ve öngörülebilir istatistiksel kalıpları takip ederler. Bu gösterge, DAX, S&P 500 ve Dow Jones gibi endeksleri güvenle işlem yapmanız için ihtiyaç duyduğunuz olasılık verilerini sağlar. Onu farklı kılan nedir Çoğu gösterge size ne olduğunu gösterir. Bu, muhtemelen bir sonra ne olacağını gösterir. Her işlem gününde, gö
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Yardımcı programlar
Risk/Reward Tool, MetaTrader 4'te işlem planlama, görselleştirme ve gerçekleştirme şeklinizi devrim niteliğinde değiştirmek için tasarlanmış profesyonel düzeyde bir Uzman Danışmandır. İster hassas risk yönetimine değer veren isteğe bağlı bir trader olun, ister işlem kurulumlarını görsel olarak test etmesi gereken bir strateji geliştiricisi olun, bu araç zarif ve sezgisel bir arayüzde ihtiyacınız olan her şeyi sağlar. Temel pozisyon hesaplayıcılarından farklı olarak, Risk/Reward Tool görsel işlem
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Yardımcı programlar
Anında gün ve hafta bazında kapalı işlem geçmişinizi, mevcut açık işlemlerinizi ve döviz maruziyetinizi tek bir grafikte görün! Karlı işlemleri ve mevcut düşüşünüzün işlem portföyünüzde nerede olduğunu belirlemek için ısı haritasını kullanın. Hızlı Kapatma Düğmeleri Hızlı kapatma düğmelerini kullanarak tek bir semboldeki her işlemi kapatın, tek tek işlemleri tamamen kapatın veya bir düğmeye tıklayarak kısmi kar veya zarar elde edin. Artık bir listede işlem aramanıza ve işlemlerinizin bir kısmı
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Yardımcı programlar
Ticaret yapmak istediğiniz temel alanları belirledikten sonra otomatik olarak destek ve direnç veya arz ve talep bölgelerini değiştirin. Bu EA, tek bir tıklamayla alım ve satım bölgeleri çizmenize ve ardından bunları fiyatın dönmesini beklediğiniz yere tam olarak yerleştirmenize olanak tanır. EA daha sonra bu bölgeleri izler ve bölgeler için belirttiğiniz fiyat hareketine göre otomatik olarak işlemler gerçekleştirir. İlk işlem gerçekleştirildikten sonra EA, hedef bölge haline gelen yerleştirdiğ
Market Reversal Alerts EA MT5
LEE SAMSON
4.36 (11)
Uzman Danışmanlar
Piyasa Ters Çevirme Uyarıları EA, aynı adı taşıyan gösterge ( https://www.mql5.com/en/market/product/57892 ) ve piyasa yapısı değişimlerine dayalı işlemler tarafından desteklenmektedir. EA, gösterge tarafından her piyasa geri dönüş uyarısı gönderildiğinde varsayılan olarak bir alım satım yapacak ve bu uyarıları EA ayarlarında belirlediğiniz koşullara ve filtrelere göre takas edecektir. Fiyat, mevcut eğilim yönünde hareket ederken destek dikdörtgenleri çizer ve fiyat keskin bir şekilde tersin
RSI and TDI Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
3.67 (3)
Göstergeler
RSI / TDI uyarı panosu, ticaret yaptığınız her büyük çiftte RSI'leri (sizin tarafınızdan seçilebilir) bir kerede izlemenize olanak tanır. İki şekilde kullanabilirsiniz: 1. Birden fazla zaman çerçevesi seçin ve çizgi, normal ticaret koşullarının ötesine geçen birden fazla zaman çerçevesi olduğunda size gösterecektir. Birden fazla zaman diliminde aşırı alım veya aşırı satım seviyesine ulaştığı için fiyatın son zamanlarda sert bir şekilde yükseldiğinin harika bir göstergesi, bu nedenle yakında
Market Reversal Alerts MT5
LEE SAMSON
4.43 (21)
Göstergeler
Fiyat tersine döndükçe ve geri çekildikçe piyasa yapısından elde edilen kâr değişir. Piyasa yapısını tersine çevirme uyarısı göstergesi, bir trendin veya fiyat hareketinin ne zaman tükenmeye yaklaştığını ve tersine dönmeye hazır olduğunu tanımlar. Genellikle bir geri dönüş veya büyük bir geri çekilme meydana gelmek üzereyken meydana gelen piyasa yapısındaki değişiklikler konusunda sizi uyarır. Gösterge, olası bir tükenme noktasının yakınında her yeni yüksek veya düşük oluştuğunda, başlangıçta
ADR Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
5 (3)
Göstergeler
ADR Uyarı Gösterge Tablosu, normal ortalama günlük aralığa göre fiyatın şu anda nerede işlem gördüğünü bir bakışta size gösterir. Fiyat, ortalama aralığı ve seçtiğiniz seviyenin üzerindeki seviyeleri aştığında, açılır pencere, e-posta veya push yoluyla anında uyarılar alacaksınız, böylece hızlı bir şekilde geri çekilmelere ve geri dönüşlere atlayabilirsiniz. Çizgi, boş bir çizelgeye yerleştirilmek üzere tasarlanmıştır ve sadece arka planda oturun ve seviyelere ulaşıldığında sizi uyarır, böylece
Market Reversal Alerts
LEE SAMSON
4.2 (115)
Göstergeler
Fiyat tersine döndükçe ve geri çekildikçe piyasa yapısından elde edilen kâr değişir. Piyasa yapısını tersine çevirme uyarısı göstergesi, bir trendin veya fiyat hareketinin ne zaman tükenmeye yaklaştığını ve tersine dönmeye hazır olduğunu tanımlar. Genellikle bir geri dönüş veya büyük bir geri çekilme meydana gelmek üzereyken meydana gelen piyasa yapısındaki değişiklikler konusunda sizi uyarır. Gösterge, olası bir tükenme noktasının yakınında her yeni yüksek veya düşük oluştuğunda, başlangıçta
Trade Manager Dashboard
LEE SAMSON
5 (5)
Yardımcı programlar
Forex portföyünüzün kontrolünü elinize alın. Nerede durduğunuzu, neyin işe yaradığını ve size neyin acı verdiğini anında görün! MT5 VERSİYONU BURADA MEVCUTTUR: https://www.mql5.com/en/market/product/58658 Trade Manager Dashboard, forex piyasasında sahip olduğunuz her pozisyonun şu anda nerede olduğunu bir bakışta size göstermek ve risk yönetimini ve para birimlerine maruz kalmayı daha kolay anlamak için tasarlanmıştır. Birden fazla pozisyon veya ticaret ızgarası ve sepet stratejileri ile kadem
Trade Portfolio Dashboard MT5
LEE SAMSON
Yardımcı programlar
Anında gün ve hafta bazında kapalı işlem geçmişinizi, mevcut açık işlemlerinizi ve döviz maruziyetinizi tek bir grafikte görün! Karlı işlemleri ve mevcut düşüşünüzün işlem portföyünüzde nerede olduğunu belirlemek için ısı haritasını kullanın. Hızlı Kapatma Düğmeleri Hızlı kapatma düğmelerini kullanarak tek bir semboldeki her işlemi kapatın, tek tek işlemleri tamamen kapatın veya bir düğmeye tıklayarak kısmi kar veya zarar elde edin. Artık bir listede işlem aramanıza ve işlemlerinizin bir kısmı
ADR Reversal Indicator
LEE SAMSON
4.21 (14)
Göstergeler
ADR Ters Çevirme Göstergesi, normal ortalama günlük aralığına göre fiyatın şu anda nerede işlem gördüğünü bir bakışta size gösterir. Fiyat, ortalama aralığı ve seçtiğiniz seviyenin üzerindeki seviyeleri aştığında, açılır pencere, e-posta veya push yoluyla anında uyarılar alacaksınız, böylece hızlı bir şekilde geri çekilmelere ve geri dönüşlere atlayabilirsiniz. Gösterge, grafikte ortalama günlük aralık uç noktalarında yatay çizgiler ve ayrıca fiyatları aşan matematiksel olasılıkları olan seviye
Market Reversal Alerts EA
LEE SAMSON
4.13 (23)
Uzman Danışmanlar
Piyasa Ters Çevirme Uyarıları EA, aynı adı taşıyan gösterge (burada mevcuttur) ve piyasa yapısı değişimlerine dayalı işlemler tarafından desteklenmektedir. EA, gösterge tarafından her piyasa geri dönüş uyarısı gönderildiğinde varsayılan olarak bir alım satım yapacak ve bu uyarıları EA ayarlarında belirlediğiniz koşullara ve filtrelere göre takas edecektir. Fiyat, mevcut eğilim yönünde hareket ederken destek dikdörtgenleri çizer ve fiyat keskin bir şekilde tersine döndüğünde işlem görür ve bi
Position Trader EA
LEE SAMSON
4.64 (11)
Uzman Danışmanlar
Herhangi bir ticaret stratejisini bir pozisyon ticaret stratejisine dönüştürün veya size karşı hareket eden pozisyonlar için otomatik düşüş kontrol sistemi de dahil olmak üzere kanıtlanmış RSI ve ADR tabanlı pozisyon ticaret stratejilerini takas edin. Bu EA, uzun yıllardan beri Market Structure Trader web sitesinde öğretilen pozisyon ticaret stratejileri için kullanılan MRA EA'nın geliştirilmiş hali ve basitleştirilmiş halidir. Web sitesine bağlantı, ücretsiz pozisyon ticareti kursu ve diğer ür
Index Statistics and Session Level Analysis MT5
LEE SAMSON
Göstergeler
Tahmin etmeyi bırakın. İstatistiksel avantajla işlem yapmaya başlayın. Hisse senedi endeksleri forex gibi işlem görmez. Tanımlanmış seansları vardır, gecelik boşluklar oluştururlar ve öngörülebilir istatistiksel kalıpları takip ederler. Bu gösterge, DAX, S&P 500 ve Dow Jones gibi endeksleri güvenle işlem yapmanız için ihtiyaç duyduğunuz olasılık verilerini sağlar. Onu farklı kılan nedir Çoğu gösterge size ne olduğunu gösterir. Bu, muhtemelen bir sonra ne olacağını gösterir. Her işlem gününde, gö
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons MT5
LEE SAMSON
Yardımcı programlar
Risk/Reward Tool, MetaTrader 5'te işlem planlama, görselleştirme ve gerçekleştirme şeklinizi devrim niteliğinde değiştirmek için tasarlanmış profesyonel düzeyde bir Uzman Danışmandır. İster hassas risk yönetimine değer veren isteğe bağlı bir trader olun, ister işlem kurulumlarını görsel olarak test etmesi gereken bir strateji geliştiricisi olun, bu araç zarif ve sezgisel bir arayüzde ihtiyacınız olan her şeyi sağlar. Temel pozisyon hesaplayıcılarından farklı olarak, Risk/Reward Tool görsel işlem
Opening Range Breakout MT5
LEE SAMSON
3.29 (7)
Uzman Danışmanlar
Hisse senedi endekslerinin açılışında meydana gelen patlayıcı hareketlerden yararlanın ve kendinize her gün harekete geçirilebilir bir avantaj sağlayın. Açılış aralığı patlaması EA, DAX, DOW, NASDAQ ve S&P500 gibi ana hisse senedi endekslerinde her gün açılıştan hemen sonra oluşan trendleri yakalamak için beğeninize göre ayarlanabilir. Bu açılışlar her gün aynı saatte gerçekleşir, böylece volatilitenin ne zaman ortaya çıkacağını bilirsiniz ve genellikle bu EA ile yakalayabileceğiniz ve tüm işle
Opening Range Breakout
LEE SAMSON
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Hisse senedi endekslerinin açılışında meydana gelen patlayıcı hareketlerden yararlanın ve kendinize her gün harekete geçirilebilir bir avantaj sağlayın. Açılış aralığı patlaması EA, DAX, DOW, NASDAQ ve S&P500 gibi ana hisse senedi endekslerinde her gün açılıştan hemen sonra oluşan trendleri yakalamak için beğeninize göre ayarlanabilir. Bu açılışlar her gün aynı saatte gerçekleşir, böylece volatilitenin ne zaman ortaya çıkacağını bilirsiniz ve genellikle bu EA ile yakalayabileceğiniz ve tüm işle
Position Trader EA MT5
LEE SAMSON
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Herhangi bir ticaret stratejisini bir pozisyon ticaret stratejisine dönüştürün veya size karşı hareket eden pozisyonlar için otomatik düşüş kontrol sistemi de dahil olmak üzere kanıtlanmış RSI ve ADR tabanlı pozisyon ticaret stratejilerini takas edin. Bu EA, uzun yıllardan beri Market Structure Trader web sitesinde öğretilen pozisyon ticaret stratejileri için kullanılan MRA EA'nın geliştirilmiş hali ve basitleştirilmiş halidir. Web sitesine bağlantı, ücretsiz pozisyon ticareti kursu ve diğer ür
Symmetrical Triangle Patterns
LEE SAMSON
5 (4)
Göstergeler
Simetrik bir üçgen grafik paterni, fiyat yükselmeye veya kırılmaya zorlanmadan önceki bir daralma ve konsolidasyon dönemini temsil eder. Alt trend çizgisinden bir kırılma, yeni bir düşüş eğiliminin başlangıcını işaret ederken, üst trend çizgisinden bir kırılma, yeni bir yükseliş trendinin başlangıcını gösterir. Simetrik üçgen kalıpları için takas ettiğiniz tüm enstrümanları ve zaman dilimlerini bir kerede izlemek için kontrol panelini edinin! https://www.mql5.com/en/market/product/69169/ MT5 S
Market Reversal Alerts Dashboard MT5
LEE SAMSON
3 (3)
Göstergeler
Bu gösterge panosu, piyasa yapısını tersine çevirme göstergesiyle kullanım için bir uyarı aracıdır. Birincil amacı, belirli zaman dilimlerinde geri dönüş fırsatları ve ayrıca göstergenin yaptığı gibi uyarıların yeniden test edilmesi (onay) konusunda sizi uyarmaktır. Pano, kendi başına bir grafik üzerinde oturacak ve seçtiğiniz çiftler ve zaman dilimlerinde size uyarılar göndermek için arka planda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Piyasa tersine çevrilme göstergesinin tek bir MT4'te birden fazla
Symmetrical Triangle Patterns MT5
LEE SAMSON
3 (2)
Göstergeler
Simetrik bir üçgen grafik paterni, fiyat yükselmeye veya kırılmaya zorlanmadan önceki bir daralma ve konsolidasyon dönemini temsil eder. Alt trend çizgisinden bir kırılma, yeni bir düşüş eğiliminin başlangıcını işaret ederken, üst trend çizgisinden bir kırılma, yeni bir yükseliş trendinin başlangıcını gösterir. MT4 Sürümü Burada Bulunmaktadır: https://www.mql5.com/en/market/product/68709/ Bu gösterge, bu kalıpları tanımlar ve 4 kilit nokta oluştuğunda ve fiyat tekrar üçgene geri döndüğünde si
ADR Reversal Indicator MT5
LEE SAMSON
4.63 (8)
Göstergeler
ADR Ters Çevirme Göstergesi, normal ortalama günlük aralığına göre fiyatın şu anda nerede işlem gördüğünü bir bakışta size gösterir. Fiyat, ortalama aralığı ve seçtiğiniz seviyenin üzerindeki seviyeleri aştığında, açılır pencere, e-posta veya push yoluyla anında uyarılar alacaksınız, böylece hızlı bir şekilde geri çekilmelere ve geri dönüşlere atlayabilirsiniz. Gösterge, grafikte ortalama günlük aralık uç noktalarında yatay çizgiler ve ayrıca fiyatları aşan matematiksel olasılıkları olan seviye
RSI and TDI Alert Dashboard
LEE SAMSON
5 (5)
Göstergeler
RSI / TDI uyarı panosu, ticaret yaptığınız her büyük çiftte RSI'leri (sizin tarafınızdan seçilebilir) bir kerede izlemenize olanak tanır. İki şekilde kullanabilirsiniz: 1. Birden fazla zaman çerçevesi seçin ve çizgi, normal ticaret koşullarının ötesine geçen birden fazla zaman çerçevesi olduğunda size gösterecektir. Birden fazla zaman diliminde aşırı alım veya aşırı satım seviyesine ulaştığı için fiyatın son zamanlarda sert bir şekilde yükseldiğinin harika bir göstergesi, bu nedenle yakında
Market Reversal Alerts Dashboard
LEE SAMSON
5 (9)
Göstergeler
Bu gösterge panosu, piyasa yapısını tersine çevirme göstergesiyle kullanım için bir uyarı aracıdır. Birincil amacı, belirli zaman dilimlerinde geri dönüş fırsatları ve ayrıca göstergenin yaptığı gibi uyarıların yeniden test edilmesi (onay) konusunda sizi uyarmaktır. Pano, kendi başına bir grafik üzerinde oturacak ve seçtiğiniz çiftler ve zaman dilimlerinde size uyarılar göndermek için arka planda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Piyasa tersine çevrilme göstergesinin tek bir MT4'te birden fazla
Stock Index Hedge EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Büyük hisse senedi endekslerinin açılış volatilitesinden yararlanın ve piyasanın açılış zilinde kırıldığı anlarda oluşan ani hareketlerden kar elde edin. Stratejilerin amacı, piyasanın açıkta ve hareket eden bankada tek yönde hızlı ve sert hareket ettiği günlerden faydalanmaktır. Piyasa zayıf ve yönsüz açılırsa EA, riskten korunma kaybına kilitlenir ve pozisyonlardan çıkmadan önce piyasanın bir yöne karar vermesini bekler. Hisse senedi endeksi hedge'i EA, açılıştan önceki aralığı analiz eder ve
Support Resistance Propulsion Targets MT5
LEE SAMSON
3.5 (4)
Göstergeler
Grafiğinizde otomatik olarak destek ve direnç seviyeleri PLUS itici mum boşlukları çizin, böylece fiyatın nereye gidebileceğini ve / veya potansiyel olarak tersine dönebileceğini görebilirsiniz. Bu gösterge, web sitemde (The Market Structure Trader) öğretilen pozisyon ticareti metodolojisinin bir parçası olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve hedefleme ve potansiyel girişler için temel bilgileri görüntüler. MT4 Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/97246/ Göstergede 2 TEMEL özel
Multi Timeframe MTF Visual Stochastics Display
LEE SAMSON
5 (1)
Göstergeler
SONUNDA! MT4 için bir grafikte birden çok zaman çerçevesi gösteren stokastik bir gösterge! Eğitimli ticaret kararları vermenize yardımcı olmak için ana ve sinyal çizgilerinin gerçek konumunu 4 ayrı zaman diliminde anında görün. Göstergenin onlara ne söylediğini görsel olarak görmesi gereken tüccarlar için gerçek bir MTF stokastik göstergesi, ok yok sadece yukarı veya aşağı işaret edin veya gösterilen sayılar. Artık diğer stokastiklerin nerede olduğunu görmek için zaman dilimleri arasında gezinm
FREE
ADR Alert Dashboard
LEE SAMSON
3.83 (12)
Göstergeler
ADR Uyarı Gösterge Tablosu, normal ortalama günlük aralığa göre fiyatın şu anda nerede işlem gördüğünü bir bakışta size gösterir. Fiyat, ortalama aralığı ve seçtiğiniz seviyenin üzerindeki seviyeleri aştığında, açılır pencere, e-posta veya push yoluyla anında uyarılar alacaksınız, böylece hızlı bir şekilde geri çekilmelere ve geri dönüşlere atlayabilirsiniz. Çizgi, boş bir çizelgeye yerleştirilmek üzere tasarlanmıştır ve sadece arka planda oturun ve seviyelere ulaşıldığında sizi uyarır, böylece
The Strat Dashboard MT5
LEE SAMSON
Göstergeler
The Strat Dashboard - Rob Smith’in “The Strat” Stratejisi için Çoklu Sembol Tarayıcı Gerçek Zamanlı Çoklu Sembol Analiziyle İşlemlerinizi Dönüştürün The Strat Dashboard, Rob Smith’in ünlü “The Strat” fiyat hareketi stratejisini kullanan trader’lar için özel olarak tasarlanmış profesyonel bir göstergedir. Birden fazla sembolü aynı anda farklı zaman dilimlerinde izleyin, yüksek olasılıklı formasyonları anında bulun ve hiçbir fırsatı kaçırmayın. MT4 Version :-   https://www.mql5.com/en/market/pr
