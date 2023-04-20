Support Resistance Propulsion Targets

Grafiğinizde otomatik olarak destek ve direnç seviyeleri PLUS itici mum boşlukları çizin, böylece fiyatın nereye gidebileceğini ve / veya potansiyel olarak tersine dönebileceğini görebilirsiniz.





Bu gösterge, web sitemde (The Market Structure Trader) öğretilen pozisyon ticareti metodolojisinin bir parçası olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve hedefleme ve potansiyel girişler için temel bilgileri görüntüler.





Göstergede 2 TEMEL özellik ve 4 ek özellik bulunmaktadır:

TEMEL ÖZELLİK 1 - Günlük, Haftalık ve Aylık Zaman Dilimleri İçin Otomatik Destek ve Direnç Çizgileri

Gösterge, sizin için son 2 gün ve 6 hafta ve ay öncesine kadar en son destek ve direnç seviyelerini otomatik olarak çizer. Bu seviyelerin görünümünü size uyacak şekilde tamamen özelleştirebilir ve kaç tanesinin gösterileceğini görüntüleyebilirsiniz. Bu kilit seviyeler genellikle fiyatın döneceği ve geri çekileceği ya da tersine döneceği ana destek ve direnç bölgeleri olarak hareket eder. Bunlar aynı zamanda fiyatın yöneleceği hedeflerdir, böylece bir ticaret için mevcut potansiyel mesafeyi dönme olasılığından önce hızlı bir şekilde görebilirsiniz.





TEMEL ÖZELLİK 2 - İtici Mum Boşluğu Hedefleri

İtici boşluk mumları, bankalar ve kurumlar tarafından herhangi bir piyasada büyük pozisyonlar alarak yaratılan güçlü, hızlı hareketlerdir. Bu büyük mumlar oluştuktan sonra iki temel amaca hizmet eder.





1. Büyük piyasa katılımcıları, fiyatın bir kez oluştuktan sonra genellikle bir süre daha hareket etmeye devam edeceği bir yön seçtiğinden, yön sinyali görevi görürler.





2. Daha da önemlisi, bu alanlar genellikle diğer büyük oyuncuları pozisyonlarında "ofsaytta" bırakacağından ve fiyat çoğu zaman bu seviyelere geri çekileceğinden hedef görevi görürler (ekran görüntülerine bakın).





İtici mum boşlukları, esas olarak hedefleme amacıyla işlemlere girerken kullanışlıdır, böylece bir hareketin en olası bitiş noktasının nerede olacağını görebilirsiniz. Bu alanların kısa bir süre içinde %90'dan fazla kez yeniden test edildiğini biliyoruz. Bir ticarete girme nedeniniz ne olursa olsun, FİYATIN NEREYE GİTTİĞİNİ yüksek bir kesinlik derecesiyle BİLMEK son derece faydalı olabilir. Risk:ödül temelinde işlem yapıyorsanız bunları önemli kararlar almak için de kullanabilirsiniz. Ticaretinizle belirli bir risk: ödül oranını hedefliyorsanız, ancak aralığınız içinde potansiyel bir itici mum boşluğu hedefi göremiyorsanız veya çok yakın bir tane görüyorsanız, bu, bir ticaretin uygun olup olmadığına karar vermenize yardımcı olabilir. almak ya da yapmamak.





***EK ÖZELLİKLER***

Enstrümanı ve Zaman Dilimini Grafiğinizde Görüntüleme

İşlem yaptığınız enstrümanın grafiğinde sembolü ve zaman dilimini gösterin; bu, ekran görüntüleri alıyorsanız işlemlerinizin gelecekteki analizi için kullanışlıdır, böylece neyin işlem gördüğünü ve analiz için zaman dilimini kolayca belirleyebilirsiniz.





İşlem Geçmişini Grafiğinizde Görüntüleyin

Grafiğinizde çizilen geçmiş işlemlerinizi otomatik olarak çizin, böylece geçmiş performansı analiz edebilir ve gelişmenize yardımcı olmak için girişlerinizin ve çıkışlarınızın ne kadar iyi olduğunu görebilirsiniz.





Başabaş veya Ortalama Fiyat Seviyenizi + Kârdaki Piplerinizi Gösterin

Bu özellik, birden fazla işlemle pozisyonlara girip çıkan tüccarlar için kullanışlıdır. Başabaş çizgisi, uzun ve kısa pozisyonlar için ortalama fiyatınızı ayrı ayrı çizer. İşlem yaparken, riskten korunurken veya martingale tarzı bir giriş yöntemi kullanırken Dolar maliyet ortalaması alıyorsanız, işlemlerinizde nerede başa baş olacağınızı anında görebilirsiniz. İşlemlerinizin kâr veya zararda olduğu pip miktarı da grafikte görüntülenir, böylece pozisyonlarınızı pip cinsinden de görebilirsiniz.





Mum Geri Sayım Sayacı

Grafiğinizde baktığınız zaman diliminde mevcut mum kapanmadan önce kalan süreyi görüntüler. Scalpers veya yalnızca bir mum kapandığında işlemlere girenler için çok kullanışlıdır, böylece bir sonraki sinyalin ne zaman gerçekleşebileceğini kolayca görebilirsiniz.