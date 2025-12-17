Risk Calculator Fast Trade Management Buttons MT5

Risk/Reward Tool — это профессиональный советник, созданный для того, чтобы революционизировать способ планирования, визуализации и исполнения сделок в MetaTrader 5. Независимо от того, являетесь ли вы дискреционным трейдером, ценящим точное управление рисками, или разработчиком стратегий, которому необходимо визуально тестировать торговые настройки, этот инструмент предоставляет всё необходимое в одном элегантном и интуитивно понятном интерфейсе.

В отличие от простых калькуляторов позиций, Risk/Reward Tool сочетает визуальное планирование сделок с возможностями мгновенного исполнения, мониторингом прибыли/убытка в реальном времени и комплексными функциями управления сделками. Инструмент полностью совместим с тестером стратегий MT5, что позволяет практиковать вашу торговую стратегию и совершенствовать подход без риска реальным капиталом.

Полное руководство по инструменту доступно здесь: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244

Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/78020/

Ключевые функции

Визуальное планирование сделок

  • Интерактивные линии входа, стоп-лосса и тейк-профита с возможностью перетаскивания
  • Цветовые зоны риска/прибыли, обновляющиеся в реальном времени при изменении параметров сделки
  • Автоматический расчёт стоп-лосса на основе ATR для размера позиции с учётом волатильности
  • Настраиваемое соотношение риск/прибыль с визуальным отображением
  • Поддержка как рыночных, так и отложенных ордеров (лимитных/стоповых) в зависимости от положения линии входа

Интеллектуальный расчёт размера позиции

  • Риск в процентах от баланса счёта или фиксированной денежной сумме
  • Расчёт размера лота в реальном времени, обновляющийся при перемещении стоп-лосса
  • Регулируемый риск с удобными кнопками увеличения/уменьшения или прямым вводом
  • Автоматическая нормализация лота в соответствии со спецификациями брокера

Исполнение сделок одним кликом

  • Мгновенное исполнение рыночных ордеров с предварительно рассчитанным размером позиции
  • Автоматическое размещение отложенных ордеров при установке входа вдали от текущей цены
  • Переключатель режима рыночного ордера для мгновенного исполнения по текущей цене
  • Визуальное подтверждение перед размещением сделки

Комплексное управление сделками

  • Кнопка перевода в безубыток для отдельных сделок
  • Функция усреднения безубытка для нескольких позиций
  • Функция частичного закрытия с настраиваемым процентом
  • Кнопка закрытия всех позиций для быстрого выхода
  • Закрытие наиболее прибыльной позиции для масштабирования прибыльных сделок

Мониторинг сделок в реальном времени

  • Отображение прибыли/убытка в реальном времени на панели управления
  • Метки P/L для каждой сделки на графике
  • Метки сумм SL/TP, показывающие потенциальный убыток/прибыль на каждом уровне
  • Линия средней цены для нескольких позиций в одном направлении
  • Умная группировка меток для предотвращения загромождения графиков

Совместимость с тестером стратегий

  • Полная функциональность в визуальном тестере стратегий MT5
  • Регулируемые линии SL/TP на открытых ордерах для тестирования управления сделками
  • Практикуйте свою стратегию без риска реальными деньгами

Преимущества

Для управления рисками

  • Никогда не рискуйте больше запланированного — автоматический расчёт размера позиции обеспечивает постоянный риск на сделку
  • Визуальные зоны риска/прибыли позволяют легко оценить качество сделки перед исполнением
  • Стопы на основе ATR автоматически адаптируются к волатильности рынка
  • Защитите свой капитал с помощью функций безубытка и частичного закрытия

Для исполнения сделок

  • Исключите ошибки расчёта с помощью автоматического вычисления размера лота
  • Исполняйте сделки быстрее с размещением ордеров одним кликом
  • Уменьшите эмоциональную торговлю, планируя входы визуально перед совершением сделки
  • Бесшовная поддержка как рыночных, так и отложенных ордеров

Для управления сделками

  • Эффективно управляйте несколькими позициями с отслеживанием средней цены
  • Быстро фиксируйте прибыль с помощью мгновенной функции безубытка
  • Выходите из прибыльных сделок частично с помощью функции частичного закрытия
  • Отслеживайте все позиции одним взглядом с отображением P/L в реальном времени

Для разработки стратегий

  • Тестируйте свою торговую стратегию в тестере стратегий перед реальной торговлей
  • Практикуйте методы управления сделками без финансового риска
  • Совершенствуйте время входа и выхода, используя исторические данные
  • Обретите уверенность в своём подходе перед вложением реального капитала

