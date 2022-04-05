Risk Calculator Fast Trade Management Buttons

Risk/Reward Tool — это профессиональный советник, созданный для того, чтобы революционизировать способ планирования, визуализации и исполнения сделок в MetaTrader 4. Независимо от того, являетесь ли вы дискреционным трейдером, ценящим точное управление рисками, или разработчиком стратегий, которому необходимо визуально тестировать торговые настройки, этот инструмент предоставляет всё необходимое в одном элегантном и интуитивно понятном интерфейсе.

В отличие от простых калькуляторов позиций, Risk/Reward Tool сочетает визуальное планирование сделок с возможностями мгновенного исполнения, мониторингом прибыли/убытка в реальном времени и комплексными функциями управления сделками. Инструмент полностью совместим с тестером стратегий MT4, что позволяет практиковать вашу торговую стратегию и совершенствовать подход без риска реальным капиталом.

Полное руководство по инструменту доступно здесь: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244

MT5 version: https://www.mql5.com/en/market/product/158601



Ключевые функции

Визуальное планирование сделок

Интерактивные линии входа, стоп-лосса и тейк-профита с возможностью перетаскивания

Цветовые зоны риска/прибыли, обновляющиеся в реальном времени при изменении параметров сделки

Автоматический расчёт стоп-лосса на основе ATR для размера позиции с учётом волатильности

Настраиваемое соотношение риск/прибыль с визуальным отображением

Поддержка как рыночных, так и отложенных ордеров (лимитных/стоповых) в зависимости от положения линии входа

Интеллектуальный расчёт размера позиции

Риск в процентах от баланса счёта или фиксированной денежной сумме

Расчёт размера лота в реальном времени, обновляющийся при перемещении стоп-лосса

Регулируемый риск с удобными кнопками увеличения/уменьшения или прямым вводом

Автоматическая нормализация лота в соответствии со спецификациями брокера

Исполнение сделок одним кликом

Мгновенное исполнение рыночных ордеров с предварительно рассчитанным размером позиции

Автоматическое размещение отложенных ордеров при установке входа вдали от текущей цены

Переключатель режима рыночного ордера для мгновенного исполнения по текущей цене

Визуальное подтверждение перед размещением сделки

Комплексное управление сделками

Кнопка перевода в безубыток для отдельных сделок

Функция усреднения безубытка для нескольких позиций

Функция частичного закрытия с настраиваемым процентом

Кнопка закрытия всех позиций для быстрого выхода

Закрытие наиболее прибыльной позиции для масштабирования прибыльных сделок

Мониторинг сделок в реальном времени

Отображение прибыли/убытка в реальном времени на панели управления

Метки P/L для каждой сделки на графике

Метки сумм SL/TP, показывающие потенциальный убыток/прибыль на каждом уровне

Линия средней цены для нескольких позиций в одном направлении

Умная группировка меток для предотвращения загромождения графиков

Совместимость с тестером стратегий

Полная функциональность в визуальном тестере стратегий MT4

Перетаскиваемая панель для изменения положения во время тестирования

Регулируемые линии SL/TP на открытых ордерах для тестирования управления сделками

Практикуйте свою стратегию без риска реальными деньгами

Преимущества

Для управления рисками

Никогда не рискуйте больше запланированного — автоматический расчёт размера позиции обеспечивает постоянный риск на сделку

Визуальные зоны риска/прибыли позволяют легко оценить качество сделки перед исполнением

Стопы на основе ATR автоматически адаптируются к волатильности рынка

Защитите свой капитал с помощью функций безубытка и частичного закрытия

Для исполнения сделок

Исключите ошибки расчёта с помощью автоматического вычисления размера лота

Исполняйте сделки быстрее с размещением ордеров одним кликом

Уменьшите эмоциональную торговлю, планируя входы визуально перед совершением сделки

Бесшовная поддержка как рыночных, так и отложенных ордеров

Для управления сделками

Эффективно управляйте несколькими позициями с отслеживанием средней цены

Быстро фиксируйте прибыль с помощью мгновенной функции безубытка

Выходите из прибыльных сделок частично с помощью функции частичного закрытия

Отслеживайте все позиции одним взглядом с отображением P/L в реальном времени

Для разработки стратегий