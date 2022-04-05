Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
- Утилиты
- LEE SAMSON
- Версия: 1.10
- Обновлено: 22 декабря 2025
- Активации: 10
Risk/Reward Tool — это профессиональный советник, созданный для того, чтобы революционизировать способ планирования, визуализации и исполнения сделок в MetaTrader 4. Независимо от того, являетесь ли вы дискреционным трейдером, ценящим точное управление рисками, или разработчиком стратегий, которому необходимо визуально тестировать торговые настройки, этот инструмент предоставляет всё необходимое в одном элегантном и интуитивно понятном интерфейсе.
В отличие от простых калькуляторов позиций, Risk/Reward Tool сочетает визуальное планирование сделок с возможностями мгновенного исполнения, мониторингом прибыли/убытка в реальном времени и комплексными функциями управления сделками. Инструмент полностью совместим с тестером стратегий MT4, что позволяет практиковать вашу торговую стратегию и совершенствовать подход без риска реальным капиталом.
Полное руководство по инструменту доступно здесь: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244
MT5 version: https://www.mql5.com/en/market/product/158601
Ключевые функции
Визуальное планирование сделок
- Интерактивные линии входа, стоп-лосса и тейк-профита с возможностью перетаскивания
- Цветовые зоны риска/прибыли, обновляющиеся в реальном времени при изменении параметров сделки
- Автоматический расчёт стоп-лосса на основе ATR для размера позиции с учётом волатильности
- Настраиваемое соотношение риск/прибыль с визуальным отображением
- Поддержка как рыночных, так и отложенных ордеров (лимитных/стоповых) в зависимости от положения линии входа
Интеллектуальный расчёт размера позиции
- Риск в процентах от баланса счёта или фиксированной денежной сумме
- Расчёт размера лота в реальном времени, обновляющийся при перемещении стоп-лосса
- Регулируемый риск с удобными кнопками увеличения/уменьшения или прямым вводом
- Автоматическая нормализация лота в соответствии со спецификациями брокера
Исполнение сделок одним кликом
- Мгновенное исполнение рыночных ордеров с предварительно рассчитанным размером позиции
- Автоматическое размещение отложенных ордеров при установке входа вдали от текущей цены
- Переключатель режима рыночного ордера для мгновенного исполнения по текущей цене
- Визуальное подтверждение перед размещением сделки
Комплексное управление сделками
- Кнопка перевода в безубыток для отдельных сделок
- Функция усреднения безубытка для нескольких позиций
- Функция частичного закрытия с настраиваемым процентом
- Кнопка закрытия всех позиций для быстрого выхода
- Закрытие наиболее прибыльной позиции для масштабирования прибыльных сделок
Мониторинг сделок в реальном времени
- Отображение прибыли/убытка в реальном времени на панели управления
- Метки P/L для каждой сделки на графике
- Метки сумм SL/TP, показывающие потенциальный убыток/прибыль на каждом уровне
- Линия средней цены для нескольких позиций в одном направлении
- Умная группировка меток для предотвращения загромождения графиков
Совместимость с тестером стратегий
- Полная функциональность в визуальном тестере стратегий MT4
- Перетаскиваемая панель для изменения положения во время тестирования
- Регулируемые линии SL/TP на открытых ордерах для тестирования управления сделками
- Практикуйте свою стратегию без риска реальными деньгами
Преимущества
Для управления рисками
- Никогда не рискуйте больше запланированного — автоматический расчёт размера позиции обеспечивает постоянный риск на сделку
- Визуальные зоны риска/прибыли позволяют легко оценить качество сделки перед исполнением
- Стопы на основе ATR автоматически адаптируются к волатильности рынка
- Защитите свой капитал с помощью функций безубытка и частичного закрытия
Для исполнения сделок
- Исключите ошибки расчёта с помощью автоматического вычисления размера лота
- Исполняйте сделки быстрее с размещением ордеров одним кликом
- Уменьшите эмоциональную торговлю, планируя входы визуально перед совершением сделки
- Бесшовная поддержка как рыночных, так и отложенных ордеров
Для управления сделками
- Эффективно управляйте несколькими позициями с отслеживанием средней цены
- Быстро фиксируйте прибыль с помощью мгновенной функции безубытка
- Выходите из прибыльных сделок частично с помощью функции частичного закрытия
- Отслеживайте все позиции одним взглядом с отображением P/L в реальном времени
Для разработки стратегий
- Тестируйте свою торговую стратегию в тестере стратегий перед реальной торговлей
- Практикуйте методы управления сделками без финансового риска
- Совершенствуйте время входа и выхода, используя исторические данные
- Обретите уверенность в своём подходе перед вложением реального капитала