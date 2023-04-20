Support Resistance Propulsion Targets

Disegna automaticamente i livelli di supporto e resistenza PIÙ i gap delle candele di propulsione sul vostro grafico, in modo da poter vedere dove il prezzo potrebbe dirigersi successivamente e/o potenzialmente invertire.

Questo indicatore è stato progettato per essere utilizzato come parte della metodologia di trading di posizione insegnata sul mio sito web (The Market Structure Trader) e visualizza informazioni chiave per il targeting e le potenziali entrate.

L'indicatore presenta 2 funzioni CORE e 4 funzioni aggiuntive:
FUNZIONALITÀ CORE 1 - Linee di supporto e resistenza automatiche per i timeframe giornalieri, settimanali e mensili
L'indicatore individua automaticamente i livelli di supporto e resistenza più recenti degli ultimi 2 giorni e fino a 6 settimane e mesi fa. È possibile personalizzare completamente l'aspetto di questi livelli e visualizzarne il numero. Questi livelli chiave spesso fungono da zone di supporto e resistenza importanti in cui il prezzo si gira e si tira indietro o si inverte. Sono anche obiettivi verso i quali il prezzo si dirigerà, in modo da poter vedere rapidamente la distanza potenziale disponibile per un'operazione prima che il prezzo possa invertire la rotta.

CARATTERISTICA 2 - Obiettivi delle candele gap a propulsione
Le candele gap di propulsione sono movimenti forti e veloci creati da banche e istituzioni attraverso l'esecuzione di grandi posizioni in qualsiasi mercato. Una volta formate, queste candele di grandi dimensioni hanno due scopi fondamentali.

1. Agiscono come un segnale direzionale, in quanto i grandi partecipanti al mercato hanno scelto una direzione in cui spesso il prezzo continuerà a muoversi per un certo periodo di tempo.

2. Ma soprattutto, fungono da obiettivi, in quanto queste aree spesso lasciano gli altri grandi operatori "in fuorigioco" nelle loro posizioni e i prezzi ritracciano verso questi livelli nella stragrande maggioranza dei casi (vedi screenshot).

I gap delle candele di propulsione sono utili quando si entra nei trade, soprattutto a scopo di targeting, in modo da poter vedere dove sarà il punto di arrivo più probabile di una mossa. Sappiamo che queste aree vengono ritestate più del 90% delle volte entro un breve periodo. Indipendentemente dal motivo per cui si entra in un'operazione, può essere estremamente vantaggioso sapere dove si dirige il prezzo con un alto grado di certezza. Potete utilizzarli per prendere decisioni importanti se operate anche in base al rapporto rischio/rendimento. Se state puntando a un certo rapporto rischio/rendimento con il vostro trading, ma non riuscite a vedere un potenziale gap candle di propulsione all'interno del vostro range, o ne vedete uno troppo vicino, questo può aiutarvi a decidere se un trade è fattibile o meno.

***CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE***
Visualizzazione dello strumento e del timeframe sul grafico
Mostrare il simbolo e il timeframe sul grafico dello strumento che si sta negoziando, è utile per l'analisi futura delle operazioni se si scattano delle schermate, in modo da poter identificare facilmente lo strumento negoziato e il timeframe per l'analisi.

Visualizzazione della cronologia delle operazioni sul grafico
Mostra automaticamente la cronologia delle operazioni passate sul grafico, in modo da poter analizzare le performance passate e vedere quanto sono state buone le entrate e le uscite per aiutarvi a migliorare.

Mostra il livello di Breakeven o il prezzo medio + i pip in profitto
Questa funzione è utile per i trader che entrano ed escono dalle posizioni con operazioni multiple. La linea di breakeven mostra il prezzo medio per le posizioni lunghe e corte separatamente. Se si utilizza la media dei costi del dollaro mentre si opera, la copertura o un metodo di entrata in stile martingala, è possibile vedere immediatamente dove si tornerà in pareggio con le proprie operazioni. Il grafico mostra anche la quantità di pips in profitto o in ribasso delle vostre operazioni, in modo che possiate vedere le vostre posizioni anche in pips.

Timer per il conto alla rovescia delle candele
Visualizza la quantità di tempo rimanente prima della chiusura della candela corrente sul time frame che state osservando sul vostro grafico. È molto utile per gli scalper o per coloro che entrano in trading solo quando una candela si è chiusa, in modo da poter vedere facilmente quando si verificherà il prossimo segnale.
sahilrao
49
sahilrao 2023.04.27 03:23 
 

Very useful indicator, the best part is Lee uses the Indicator in his daily live sessions which helps tremendously. Thanks

BernardWG
334
BernardWG 2023.04.26 18:14 
 

Good job on software development, Lee. You really put a lot into it. The indicator is excellent and of good use for intraday as well as position trading. Will follow up on more of your products. Your daily London and NY sessions are very open and transparent. Thanks. Bernard

Junaid Munawar
1062
Junaid Munawar 2023.04.26 12:01 
 

Good Indicator

