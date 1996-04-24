Peak Valley Hunter MT5

Обзор продукта
Peak Valley Hunter (HZ88) — это комплексный индикатор следования за трендом и разворота свинга на главном графике, разработанный специально для платформ MT4 и MT5. Построив систему тройной составной скользящей средней (Линия торговли и Линия тренда) в сочетании с алгоритмами отслеживания динамической поддержки/сопротивления и технологией распознавания свечных паттернов, он предоставляет трейдерам комплексные торговые сигналы, начиная от подтверждения тренда и взрыва импульса до локальных разворотов. Этот индикатор отличается строгой логикой, четкой визуализацией и оснащен полными механизмами охлаждения сигналов и многоканальных оповещений, что делает его идеальным выбором для построения торговой системы на главном графике.
Основные функции
Тройные составные скользящие средние и динамическая система поддержки/сопротивления Система рисует две основные составные скользящие средние на главном графике: Линия торговли (состоящая из EMA3, MA9, MA15) высокочувствительна для захвата краткосрочных торговых возможностей, отображаясь белым, когда цена закрывается выше, и голубым, когда ниже; Линия тренда (состоящая из EMA8, MA14, MA24) определяет среднесрочное направление тренда, отображаясь красным, когда цена закрывается выше, и зеленым, когда ниже. Дополнительно система динамически рисует серые линии Сопротивления (Shang0) и Поддержки (Xia0) на основе 8-периодного алгоритма экстремальных значений, отслеживая структуры пиков и впадин рынка в реальном времени. Система отображает белую метку цены закрытия в реальном времени с правой стороны последнего бара. Версия для MT5 дополнительно поддерживает окрашивание свечей, делая паттерны разворота интуитивно представленными через цвета свечей.
Сигналы на покупку
  • Open Long (Открыть Long): Срабатывает, когда счетчик длительности минимумов рынка пересекает счетчик максимумов снизу вверх, отображая розовую стрелку вверх и текст "Open Long" под минимумом бара. Это указывает на то, что краткосрочный нисходящий импульс исчерпан и бычьи силы начинают доминировать, служа четким сигналом входа в покупку по тренду с правой стороны.
  • Rise (Рост): Срабатывает, когда цена пробивает ключевой локальный уровень сопротивления (H2q), построенный на основе недавних свечных паттернов, отображая розовый текст "Rise" под баром. Это указывает на то, что цена пробила недавнюю структуру консолидации или снижения и бычий импульс взрывается, служа сигналом ускорения тренда или прорыва в покупку.
  • Minor Bottom (Малое дно): Срабатывает, когда цена испытывает последовательные снижения, за которыми следует паттерн разворота, где закрытие выше предыдущего бара в течение двух последовательных баров, отображая желтый текст "Minor Bot" под баром. Это указывает на то, что локальное дно после краткосрочных условий перепроданности установлено, служа сигналом захвата отскока или раннего входа с левой стороны с высоким процентом побед.
Сигналы на продажу
  • Open Short (Открыть Short): Срабатывает, когда счетчик длительности максимумов рынка пересекает счетчик минимумов снизу вверх, отображая зеленую стрелку вниз и текст "Open Short" над максимумом бара. Это указывает на то, что краткосрочный восходящий импульс исчерпан и медвежьи силы начинают доминировать, служа четким сигналом входа в продажу по тренду с правой стороны.
  • Fall (Падение): Срабатывает, когда цена пробивает ключевой локальный уровень поддержки (L2v), построенный на основе недавних свечных паттернов, отображая зеленый текст "Fall" над баром. Это указывает на то, что цена пробила недавнюю структуру консолидации или роста и медвежий импульс взрывается, служа сигналом ускорения тренда или пробоя в продажу.
  • Minor Top (Малая вершина): Срабатывает, когда цена испытывает последовательные повышения, за которыми следует паттерн разворота, где закрытие ниже предыдущего бара в течение двух последовательных баров, отображая бледно-зеленый текст "Minor Top" над баром. Это указывает на то, что локальная вершина после краткосрочных условий перекупленности установлена, служа сигналом ухода с вершины или раннего входа в продажу с левой стороны с высоким процентом побед.
Практическое применение
В ежедневной торговле Open Long / Open Short являются основными сигналами разворота тренда, подходящими для свинг-трейдеров в качестве основных баз для входа. Когда цвета Линии торговли и Линии тренда одновременно становятся бычьими (белый/красный) и появляется сигнал Open Long, процент побед в покупках крайне высок.
Сигналы Rise / Fall представляют взрыв импульса и структурный прорыв, подходят для трейдеров на прорывах или для добавления позиций. Когда цена пробивает серую линию сопротивления (Shang0) в сопровождении сигнала Rise, это указывает на то, что пространство для роста полностью открылось.
Сигналы Minor Bottom / Minor Top крайне отзывчивы, подходят для дневных трейдеров или скальперов для захвата локальных возможностей разворота, а также могут служить ранними предупреждающими сигналами для трендовых трейдеров.
Руководство по параметрам
Параметры основного алгоритма: Система имеет встроенные строгие механизмы охлаждения сигналов. Open Long/Short cooldown по умолчанию 5 баров, Rise/Fall cooldown по умолчанию 10, и Minor Top/Bottom cooldown по умолчанию 5, эффективно избегая частых повторяющихся сигналов в экстремальных односторонних трендах. Max Lookback Bars по умолчанию 2000, управляет максимальным диапазоном просмотра для исторических аннотаций сигналов.
Настройки оповещений: Alert On Bar Close включено по умолчанию. Настоятельно рекомендуется оставить эту настройку включенной, чтобы оповещения срабатывали только после подтверждения закрытия бара, избегая ложных сигналов прорыва из-за внутрибарных ценовых шипов. Popup и Sound включены по умолчанию; Push и Email отключены.
Индивидуальные переключатели оповещений: Система позволяет независимо включать или отключать оповещения для Open Long, Open Short, Rise, Fall, Minor Bottom и Minor Top.
Рекомендации по использованию
Этот индикатор подходит для основных торговых инструментов, включая Форекс, Металлы, Индексы и Криптовалюты. Он полностью совместим с терминалами MT4 и MT5. Рекомендуется использовать его на таймфреймах M15 и выше, так как сигналы тренда и разворота на более крупных таймфреймах более стабильны и практичны, чем на более мелких.
Рекомендуется использовать этот индикатор как независимую торговую систему на главном графике или комбинировать с индикаторами в дополнительном окне для вторичного подтверждения. Ни один индикатор не гарантирует 100% выигрыша; пожалуйста, строго устанавливайте стоп-лоссы и управляйте рисками позиций.
Заключение
Peak Valley Hunter (HZ88) идеально интегрирует следование за трендом составной скользящей средней, динамическую поддержку/сопротивление и распознавание свечных паттернов. Это не только визуально понятный инструмент для главного графика, но и практичная торговая система с многомерным резонансом сигналов, фильтрацией охлаждения и комплексными оповещениями, подходящая для трейдеров всех уровней для построения надежных торговых правил на главном графике.

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Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Currency Strength Wizard   — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.53 (15)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
Индикаторы
GEM Signal Pro GEM Signal Pro — это трендовый индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужны более понятные сигналы, более структурированные торговые сетапы и более практичное управление рисками прямо на графике. Вместо того чтобы показывать только простую стрелку, GEM Signal Pro помогает представить всю торговую идею в более наглядной и удобной форме. Когда условия подтверждены, индикатор может отображать на графике цену входа, stop loss и цели take profit, помогая трейдеру
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
Индикаторы
RelicusRoad Pro: Квантовая Рыночная Операционная Система СКИДКА 70% ПОЖИЗНЕННЫЙ ДОСТУП (ОГРАНИЧЕНО) - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 2000+ ТРЕЙДЕРАМ Почему большинство трейдеров теряют деньги даже с «идеальными» индикаторами? Потому что они торгуют Единичными Концепциями в вакууме. Сигнал без контекста — это лотерея. Чтобы выигрывать стабильно, вам нужна КОНФЛЮЭНЦИЯ . RelicusRoad Pro — это не простой стрелочный индикатор. Это полная Количественная Рыночная Экосистема . Она отображает «Дорогу Справедливой Сто
CRT Confluence Pro
Jessica Victoria Huera Rodriguez
Индикаторы
CRT Confluence Pro by TraderJess92 is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who use the CRT methodology , institutional structure, liquidity sweeps, FVG, CISD and multi-timeframe analysis. The indicator helps identify high-confluence CRT setups through a clean visual sequence: HTF candles, TS / liquidity sweep, first CISD after the TS, FVG zones, Daily/Weekly Bias and DOL as the logical target of the setup . Main Features Displays HTF candles directly on the main chart. Aut
Gold Signal Pro with Auto TP SL
Genki Andou
3.8 (5)
Индикаторы
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT5) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
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You Long Guo
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TD Sequential Pro MT4
You Long Guo
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Обзор продукта TD Sequential Pro — это индикатор последовательности TD на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 , глубоко разработанный на основе классической теории последовательности Тома ДеМарка. Путем статистического анализа соотношения между ценами закрытия 9 последовательных баров и их 4 предшествующими барами, этот индикатор точно определяет точки истощения рыночного импульса. Он помогает трейдерам выявлять возможности разворота с высокой вероятностью на конц
FREE
Dynamic Fibonacci Deviation MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Dynamic Fibonacci Deviation — это адаптивный индикатор уровней Фибоначчи на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно сочетает динамическую среднюю линию EMA, волатильность стандартного отклонения и коэффициенты Фибоначчи для построения интеллектуальной системы поддержки/сопротивления, которая автоматически расширяется и сжимается в соответствии с рыночной волатильностью. Благодаря распознаванию перекупленности/перепроданности и сигналам
FREE
Pattern Recognition Master System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Pattern Recognition Master System — это индикатор автоматического распознавания классических свечных моделей для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Он автоматически обнаруживает и размечает на главном графике одиннадцать классических разворотных и продолжительных моделей, включая двойные вершины и основания, голову и плечи (вершину и основание), молот и повешенного, поглощение, доджи, а также утреннюю и вечернюю звезду, причём для каждой категории мо
FREE
Dynamic Trend Follower MT5
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 、5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему изм
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Dynamic Trend Follower MT4
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему измене
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Gap Up Hunter
You Long Guo
Индикаторы
Reasonable Indicators, Reasonable Prices 1. Core Functions   Multi-Period Resonance : Uses   13, 34, 55   period KDJ for signal filtering.   Gap Up Capture : Identifies   Gap Up   patterns for strong start entries.   Reversal Warning : Predicts tops/bottoms using   J-value   sensitivity. 2. Signal Description   Buy Signal 1: UP (Gap Up) Displays white   “UP”   text. Indicates a   Gap Up   bullish candle above   MA5 . Shows strong   bullish power , suitable for   trend following .
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Smart Divergence Finder
You Long Guo
Индикаторы
Smart Divergence Finder Indicator In-depth Analysis: A Practical Guide to Trend, Divergence, and Resonance Indicator Introduction Smart Divergence Finder is an intelligent main-chart comprehensive indicator designed for MT4/MT5 platforms. It overcomes the fragmented limitations of traditional sub-chart divergence analysis by integrating: Trend determination Multi-indicator divergence detection Intelligent signal filtering All key trading signals are displayed directly on the price chart. Its co
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You Long Guo
Индикаторы
Black Horse Finder: Глубокий анализ индикатора — Практическое руководство по тренду, поддержке/сопротивлению и мультисигнальной торговле Введение в индикатор Black Horse Finder — это комплексный индикатор для основного графика, специально разработанный для платформы MT4. Он основан на классической логике комплексного основного графика TongDaXin и преодолевает ограничения одиночных скользящих средних или изолированных индикаторов. Он объединяет определение тренда, динамические уровни поддержки/с
Channel Breakout Master MT4
You Long Guo
Индикаторы
Channel Breakout Master: Полное руководство по анализу тренда с использованием двойного канала, взвешенной EMA и идентификации состояния рынка Введение Channel Breakout Master   — это продвинутый индикатор основного графика, изначально созданный на базе серии SLTD и специально разработанный для платформ   MT4/MT5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных полос Боллинджера или каналов скользящих средних, внедряя сложную архитектуру двойного канала, которая сочетает в себе   взвешенный
Ultimate Signal Hub MT4
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Ultimate Signal Hub: Базовая линия тренда MA60, Импульсный прорыв и Практическое руководство по многослойному резонансу Введение в индикатор Ultimate Signal Hub — это высококлассный комплексный индикатор сигналов для главного графика, разработанный эксклюзивно для платформ   MT4/MT5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или осцилляторов, интегрируя многомерную вложенную архитектуру, включающую   Базовую линию тренда M
Bull Bear Decision Maker MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Bull Bear Decision Maker — это комплексный индикатор тренда и разворота на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Основанный на классической торговой системе NXMMA, он глубоко интегрирует варианты индикатора Williams, KDJ, RSI и систему множественных скользящих средних. Благодаря многомерному алгоритмическому резонансу, этот индикатор помогает трейдерам точно определять высоковероятные возможности следования за трендом, разворота на дне и ухода с вер
Channel State Analyzer MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Channel State Analyzer — это индикатор трендового канала на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он интегрирует линию тренда на основе наклона линейной регрессии, взвешенные каналы, мониторинг 55-периодных максимумов/минимумов и распознавание состояния канала. Благодаря сочетанию динамических каналов и линий тренда, этот индикатор помогает трейдерам точно определять развороты тренда, пробои каналов и возможности краткосрочного дна в сложных рыночны
Auto Trend Bands MT4
You Long Guo
Индикаторы
Auto Trend Bands — это адаптивный индикатор трендового канала на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он динамически строит трендовые каналы на основе алгоритмов линейной регрессии и стандартного отклонения, автоматически определяя направление рыночного тренда и меняя цвет в реальном времени в зависимости от изменений наклона. Благодаря сигналам пробоя канала и маркерам сильного тренда, этот индикатор помогает трейдерам точно определять возможности начала и ускор
Color Trend Master MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Color Trend Master — это многослойный индикатор сглаженной трендовой линии WMA на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Основанный на классическом алгоритме MavilimW, он создает чрезвычайно гладкую, но отзывчивую систему следования за трендом посредством 6 слоев вложенных вычислений взвешенной скользящей средней с периодами Фибоначчи. Этот индикатор точно определяет точки разворота тренда и помогает трейдерам четко понимать направление тренда и силу
Confluence System 6 in 1 MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта 6in1 Confluence System — это индикатор резонанса нескольких индикаторов в дополнительном окне, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно интегрирует 6 классических технических индикаторов — MACD, KDJ, RSI, LWR, BBI и MTM — в одно дополнительное окно, отображая соотношение бычьих и медвежьих сил в реальном времени через визуальную матрицу точек. Когда все 6 индикаторов одновременно указывают в одном направлении, система выдает сигналы резонанса с высокой
Triple Divergence Hunter MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Triple Divergence Hunter — это индикатор обнаружения дивергенции нескольких индикаторов в дополнительном окне, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он глубоко интегрирует три классических индикатора импульса — MACD, KDJ и RSI — используя строгие алгоритмы сравнения пересечений и экстремальных значений для точного выявления верхней и нижней дивергенции между ценой и индикаторами. Кроме того, индикатор оснащен встроенной пользовательской системой тренда импульса K88/
Five Dimension Resonance System MT4
You Long Guo
Индикаторы
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Peak Valley Hunter MT4
You Long Guo
Индикаторы
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Multi Dimensional Bottom Finder MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Multi Dimensional Bottom Finder — это продвинутый индикатор осциллятора и многомерного резонанса в дополнительном окне, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Преодолевая ограничения традиционных одиночных индикаторов KDJ или RSI, он создает глубокую систему поиска дна, интегрируя алгоритмы стохастического осциллятора нескольких периодов, анализ экстремальных значений CCI, обнаружение аномалий объема и модели восстановления коэффициента смещения. Этот индикатор точно
Low Buy High Sell Radar MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Low Buy High Sell Radar — это универсальный индикатор трендового сопровождения и свинг‑трейдинга для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Построив систему динамической трендовой линии со сменой цвета и объединив многопериодные осцилляторные алгоритмы (TSI и RSI), модель объёмно‑ценового импульса и фильтр охлаждения сигналов, он предоставляет полный набор торговых сигналов: от подтверждения тренда и выявления перекупленности/перепроданности до точного в
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You Long Guo
Индикаторы
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