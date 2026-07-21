Channel State Analyzer MT5

Обзор продукта
Channel State Analyzer — это индикатор трендового канала на главном графике, разработанный специально для платформ MT4 и MT5. Он интегрирует линию тренда на основе наклона линейной регрессии, взвешенные каналы, мониторинг 55-периодных максимумов/минимумов и распознавание состояния канала. Благодаря сочетанию динамических каналов и линий тренда, этот индикатор помогает трейдерам точно определять развороты тренда, пробои каналов и возможности краткосрочного дна в сложных рыночных условиях, обеспечивая комплексный мониторинг статуса в реальном времени и многоканальные оповещения.
Основные функции
Линия тренда наклона и окрашивание свечей Построенная на 10-периодном наклоне линейной регрессии в сочетании со сглаживанием EMA20, она создает высокочувствительную основную линию тренда, наглядно отображающую краткосрочное и среднесрочное направление тренда. В правой части графика в реальном времени отображается статус Bull Trend (Бычий тренд) или Bear Trend (Медвежий тренд). Версия для MT5 дополнительно поддерживает функцию окрашивания свечей по тренду: синий для бычьего, желтый для медвежьего и голубой для изменения цены более 5%, что делает смену импульса мгновенно узнаваемой.
Взвешенный трендовый канал Использует уникальный 8-уровневый алгоритм взвешивания для построения каналов верхней и нижней границ. Верхняя граница — взвешенная средняя линия, нижняя — сглаженная средняя по множеству минимумов. Сужение и расширение канала наглядно отражают изменения волатильности рынка, помогая трейдерам определять завершение коррекций и начало тренда.
55-периодный мониторинг экстремумов Автоматически отмечает 55 High (55-периодный максимум) и 55 Low (55-периодный минимум) в окне 55 периодов, помогая трейдерам выявлять ключевые уровни поддержки/сопротивления и возможности пробоя. Сигналы максимумов/минимумов включают встроенный фильтр охлаждения на 5 баров для предотвращения дублирования.
Распознавание состояния канала В правой части графика в реальном времени отображаются 5 состояний канала: Adj End (Конец коррекции), Up Channel (Восходящий канал), Ch Change (Изменение канала), Down Channel (Нисходящий канал) и ST Bottom (Краткосрочное дно), помогая трейдерам быстро оценивать текущую рыночную структуру.
Умное охлаждение сигналов Встроенный механизм фильтрации Cooldown автоматически блокирует частые однотипные сигналы в краткосрочной перспективе, эффективно снижая шум ложных сигналов на флэтовом рынке и повышая процент выигрышей на практике.
Практическое применение
При четком восходящем тренде, когда состояние канала показывает Up Channel, а линия тренда находится ниже цены, рекомендуется фокусироваться на сигналах Bull Turn (Бычий разворот) для добавления позиций по тренду. Когда состояние канала переключается на Ch Change, следует быть внимательным к рискам разворота тренда.
Когда рынок находится в фазе консолидации после длительного нисходящего тренда, если состояние канала показывает ST Bottom и цена касается уровня поддержки 55 Low, это обычно указывает на высокую вероятность отскока, подходящего для пробных позиций небольшим объемом. И наоборот, если цена касается 55 High после непрерывного роста и состояние канала становится Ch Change, рекомендуется частичная фиксация прибыли.
Что касается управления позициями, сигналы разворота тренда подходят для пробных позиций малым объемом, в то время как операции по тренду после подтверждения состояния канала подходят для открытия стандартных позиций.
Руководство по параметрам
Параметры основного алгоритма: Cooldown Bars по умолчанию 10, управляет минимальным интервалом баров для аналогичных сигналов (более высокие значения означают более сильную фильтрацию); Text Gap (ATR) по умолчанию 0.35, динамически рассчитывает расстояние от текста до свечи на основе ATR для обеспечения аккуратного макета на всех таймфреймах; Max Lookback Bars по умолчанию 2000, управляет максимальным диапазоном исторических аннотаций сигналов.
Настройки оповещений: Alert On Bar Close включено по умолчанию. Настоятельно рекомендуется оставить эту настройку включенной, чтобы оповещения срабатывали только после подтверждения закрытия бара, избегая ложных сигналов из-за внутрибарных колебаний цены. Popup и Sound включены по умолчанию; Push и Email отключены.
Индивидуальные переключатели оповещений: Система позволяет независимо включать или отключать оповещения для Bull Turn, Bear Turn, 55 High и 55 Low, удовлетворяя персонализированные торговые потребности.
Рекомендации по использованию
Этот индикатор подходит для основных торговых инструментов, включая Форекс, Металлы, Индексы и Криптовалюты. Он полностью совместим с терминалами MT4 и MT5. Рекомендуется использовать его на таймфреймах M15 и выше для получения более стабильных сигналов. Распознавание состояния канала особенно хорошо работает на таймфреймах H1 и выше, что делает его идеальным для свинг-трейдеров.
Рекомендуется комбинировать этот индикатор с линиями поддержки/сопротивления или фундаментальным анализом. Ни один индикатор не гарантирует 100% выигрыша; пожалуйста, строго устанавливайте стоп-лоссы и управляйте рисками позиций.
Заключение
Channel State Analyzer идеально инкапсулирует сложную логику построения каналов и разворота тренда. Это не только визуально понятный инструмент для построения графиков, но и практичная торговая система со строгой фильтрацией сигналов, распознаванием состояния канала и комплексными оповещениями, подходящая для трейдеров всех уровней для построения собственных торговых правил.

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Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
Индикаторы
FX Trend NG: Следующее поколение интеллектуального анализа трендов на разных рынках Обзор FX Trend NG — это профессиональный инструмент анализа трендов и мониторинга рынка с поддержкой нескольких таймфреймов. Он позволяет за секунды получить полное структурное понимание текущего состояния рынка. Вместо переключения между десятками графиков вы мгновенно видите, какие инструменты находятся в тренде, где импульс ослабевает и где наблюдается сильная синхронизация между таймфреймами. Специальное пр
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
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Bottom Picker Pro MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Bottom Picker Pro — это индикатор бычьих/медвежьих волн в дополнительном окне, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Интегрируя многопериодные алгоритмы экстремальных значений с техниками множественного сглаживания, он создает высокочувствительную систему линий бычьего/медвежьего тренда и отслеживания волн. Этот индикатор точно идентифицирует развороты импульса в зонах экстремальной перекупленности и перепроданности, предоставляя четкие сигналы для покупки на дне, п
Dual Swing Breakout System MT5
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Dual Swing Breakout System — это индикатор машины состояний двойного прорыва свинга на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Построив две полностью независимые быструю и медленную системы отслеживания экстремумов свинга, он преобразует рыночную структуру в четкую модель машины состояний. Когда цена пробивает ключевые экстремумы свинга, система меняет цвет линии состояния и выдает торговые сигналы. Этот индикатор помогает трейдерам фильтровать рыночн
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Liquidity Pool Hunter MT4
You Long Guo
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Pattern Recognition Master System MT5
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Pattern Recognition Master System — это индикатор автоматического распознавания классических свечных моделей для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Он автоматически обнаруживает и размечает на главном графике одиннадцать классических разворотных и продолжительных моделей, включая двойные вершины и основания, голову и плечи (вершину и основание), молот и повешенного, поглощение, доджи, а также утреннюю и вечернюю звезду, причём для каждой категории мо
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You Long Guo
Индикаторы
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Dynamic Fibonacci Deviation MT5
You Long Guo
Индикаторы
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FREE
TD Sequential Pro MT5
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта TD Sequential Pro — это индикатор последовательности TD на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 , глубоко разработанный на основе классической теории последовательности Тома ДеМарка. Путем статистического анализа соотношения между ценами закрытия 9 последовательных баров и их 4 предшествующими барами, этот индикатор точно определяет точки истощения рыночного импульса. Он помогает трейдерам выявлять возможности разворота с высокой вероятностью на конц
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Dual Swing Breakout System MT4
You Long Guo
Индикаторы
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FREE
Pyramiding Entry Master MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Pyramiding Entry Master — это индикатор трендового сопровождения по скользящим средним и пирамидального входа для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Он отображает на главном графике систему из четырёх скользящих средних (MA5, MA10, MA20, MA60) и на основе 55‑периодной модели трендового импульса, подтверждения расширения объёма и множества условий перепроданности автоматически генерирует три типа сигналов на покупку: Chase (попутный вход по импульсу),
FREE
TD Sequential Pro MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта TD Sequential Pro — это индикатор последовательности TD на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 , глубоко разработанный на основе классической теории последовательности Тома ДеМарка. Путем статистического анализа соотношения между ценами закрытия 9 последовательных баров и их 4 предшествующими барами, этот индикатор точно определяет точки истощения рыночного импульса. Он помогает трейдерам выявлять возможности разворота с высокой вероятностью на конц
FREE
Dynamic Fibonacci Deviation MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Dynamic Fibonacci Deviation — это адаптивный индикатор уровней Фибоначчи на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно сочетает динамическую среднюю линию EMA, волатильность стандартного отклонения и коэффициенты Фибоначчи для построения интеллектуальной системы поддержки/сопротивления, которая автоматически расширяется и сжимается в соответствии с рыночной волатильностью. Благодаря распознаванию перекупленности/перепроданности и сигналам
FREE
Pattern Recognition Master System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Pattern Recognition Master System — это индикатор автоматического распознавания классических свечных моделей для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Он автоматически обнаруживает и размечает на главном графике одиннадцать классических разворотных и продолжительных моделей, включая двойные вершины и основания, голову и плечи (вершину и основание), молот и повешенного, поглощение, доджи, а также утреннюю и вечернюю звезду, причём для каждой категории мо
FREE
Dynamic Trend Follower MT5
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 、5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему изм
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Dynamic Trend Follower MT4
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему измене
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Gap Up Hunter
You Long Guo
Индикаторы
Reasonable Indicators, Reasonable Prices 1. Core Functions   Multi-Period Resonance : Uses   13, 34, 55   period KDJ for signal filtering.   Gap Up Capture : Identifies   Gap Up   patterns for strong start entries.   Reversal Warning : Predicts tops/bottoms using   J-value   sensitivity. 2. Signal Description   Buy Signal 1: UP (Gap Up) Displays white   “UP”   text. Indicates a   Gap Up   bullish candle above   MA5 . Shows strong   bullish power , suitable for   trend following .
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Smart Divergence Finder
You Long Guo
Индикаторы
Smart Divergence Finder Indicator In-depth Analysis: A Practical Guide to Trend, Divergence, and Resonance Indicator Introduction Smart Divergence Finder is an intelligent main-chart comprehensive indicator designed for MT4/MT5 platforms. It overcomes the fragmented limitations of traditional sub-chart divergence analysis by integrating: Trend determination Multi-indicator divergence detection Intelligent signal filtering All key trading signals are displayed directly on the price chart. Its co
Black Horse Finder
You Long Guo
Индикаторы
Black Horse Finder: Глубокий анализ индикатора — Практическое руководство по тренду, поддержке/сопротивлению и мультисигнальной торговле Введение в индикатор Black Horse Finder — это комплексный индикатор для основного графика, специально разработанный для платформы MT4. Он основан на классической логике комплексного основного графика TongDaXin и преодолевает ограничения одиночных скользящих средних или изолированных индикаторов. Он объединяет определение тренда, динамические уровни поддержки/с
Channel Breakout Master MT4
You Long Guo
Индикаторы
Channel Breakout Master: Полное руководство по анализу тренда с использованием двойного канала, взвешенной EMA и идентификации состояния рынка Введение Channel Breakout Master   — это продвинутый индикатор основного графика, изначально созданный на базе серии SLTD и специально разработанный для платформ   MT4/MT5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных полос Боллинджера или каналов скользящих средних, внедряя сложную архитектуру двойного канала, которая сочетает в себе   взвешенный
Ultimate Signal Hub MT4
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Ultimate Signal Hub: Базовая линия тренда MA60, Импульсный прорыв и Практическое руководство по многослойному резонансу Введение в индикатор Ultimate Signal Hub — это высококлассный комплексный индикатор сигналов для главного графика, разработанный эксклюзивно для платформ   MT4/MT5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или осцилляторов, интегрируя многомерную вложенную архитектуру, включающую   Базовую линию тренда M
Bull Bear Decision Maker MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Bull Bear Decision Maker — это комплексный индикатор тренда и разворота на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Основанный на классической торговой системе NXMMA, он глубоко интегрирует варианты индикатора Williams, KDJ, RSI и систему множественных скользящих средних. Благодаря многомерному алгоритмическому резонансу, этот индикатор помогает трейдерам точно определять высоковероятные возможности следования за трендом, разворота на дне и ухода с вер
Channel State Analyzer MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Channel State Analyzer — это индикатор трендового канала на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он интегрирует линию тренда на основе наклона линейной регрессии, взвешенные каналы, мониторинг 55-периодных максимумов/минимумов и распознавание состояния канала. Благодаря сочетанию динамических каналов и линий тренда, этот индикатор помогает трейдерам точно определять развороты тренда, пробои каналов и возможности краткосрочного дна в сложных рыночны
Auto Trend Bands MT4
You Long Guo
Индикаторы
Auto Trend Bands — это адаптивный индикатор трендового канала на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он динамически строит трендовые каналы на основе алгоритмов линейной регрессии и стандартного отклонения, автоматически определяя направление рыночного тренда и меняя цвет в реальном времени в зависимости от изменений наклона. Благодаря сигналам пробоя канала и маркерам сильного тренда, этот индикатор помогает трейдерам точно определять возможности начала и ускор
Color Trend Master MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Color Trend Master — это многослойный индикатор сглаженной трендовой линии WMA на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Основанный на классическом алгоритме MavilimW, он создает чрезвычайно гладкую, но отзывчивую систему следования за трендом посредством 6 слоев вложенных вычислений взвешенной скользящей средней с периодами Фибоначчи. Этот индикатор точно определяет точки разворота тренда и помогает трейдерам четко понимать направление тренда и силу
Confluence System 6 in 1 MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта 6in1 Confluence System — это индикатор резонанса нескольких индикаторов в дополнительном окне, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно интегрирует 6 классических технических индикаторов — MACD, KDJ, RSI, LWR, BBI и MTM — в одно дополнительное окно, отображая соотношение бычьих и медвежьих сил в реальном времени через визуальную матрицу точек. Когда все 6 индикаторов одновременно указывают в одном направлении, система выдает сигналы резонанса с высокой
Triple Divergence Hunter MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Triple Divergence Hunter — это индикатор обнаружения дивергенции нескольких индикаторов в дополнительном окне, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он глубоко интегрирует три классических индикатора импульса — MACD, KDJ и RSI — используя строгие алгоритмы сравнения пересечений и экстремальных значений для точного выявления верхней и нижней дивергенции между ценой и индикаторами. Кроме того, индикатор оснащен встроенной пользовательской системой тренда импульса K88/
Five Dimension Resonance System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Five Dimension Resonance System — это индикатор пятимерного резонанса на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно интегрирует 5 независимых торговых систем — следование за трендом, прорыв волатильности, прорыв диапазона, разворот дивергенции и оценку импульса — в единую структуру. Благодаря строгому механизму фильтрации резонанса, оповещения о входе с высокой вероятностью срабатывают только тогда, когда как минимум 2 из 5 систем одновре
Peak Valley Hunter MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Peak Valley Hunter (HZ88) — это комплексный индикатор следования за трендом и разворота свинга на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Построив систему тройной составной скользящей средней (Линия торговли и Линия тренда) в сочетании с алгоритмами отслеживания динамической поддержки/сопротивления и технологией распознавания свечных паттернов, он предоставляет трейдерам комплексные торговые сигналы, начиная от подтверждения тренда и взрыва импульса д
Multi Dimensional Bottom Finder MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Multi Dimensional Bottom Finder — это продвинутый индикатор осциллятора и многомерного резонанса в дополнительном окне, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Преодолевая ограничения традиционных одиночных индикаторов KDJ или RSI, он создает глубокую систему поиска дна, интегрируя алгоритмы стохастического осциллятора нескольких периодов, анализ экстремальных значений CCI, обнаружение аномалий объема и модели восстановления коэффициента смещения. Этот индикатор точно
Low Buy High Sell Radar MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Low Buy High Sell Radar — это универсальный индикатор трендового сопровождения и свинг‑трейдинга для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Построив систему динамической трендовой линии со сменой цвета и объединив многопериодные осцилляторные алгоритмы (TSI и RSI), модель объёмно‑ценового импульса и фильтр охлаждения сигналов, он предоставляет полный набор торговых сигналов: от подтверждения тренда и выявления перекупленности/перепроданности до точного в
MACD Trend Visualizer System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта MACD Trend Visualizer System — это индикатор визуализации тренда MACD и переключения бычьих/медвежьих сигналов для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Он отображает на главном графике систему из четырёх скользящих средних (MA5, MA10, MA30, MA60), внутренне вычисляет значение гистограммы MACD и объединяет три условия — бычий/медвежий импульс MACD, расположение скользящих средних и положение цены — для автоматического определения, находится ли рынок в б
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