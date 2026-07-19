Ultimate Signal Hub MT5
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- Версия: 1.10
- Обновлено: 30 июля 2026
- Активации: 20
Глубокий анализ индикатора главного графика Ultimate Signal Hub: Базовая линия тренда MA60, Импульсный прорыв и Практическое руководство по многослойному резонансу
Введение в индикатор
Ultimate Signal Hub — это высококлассный комплексный индикатор сигналов для главного графика, разработанный эксклюзивно для платформ MT4/MT5. Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или осцилляторов, интегрируя многомерную вложенную архитектуру, включающую Базовую линию тренда MA60, Алгоритм импульсного прорыва на основе модификации MACD, Осциллятор типа KDJ и Распознавание паттернов прорыва/следования за трендом. В сочетании с определением состояния тренда и механизмами многослойной фильтрации сигналов, индикатор наглядно отображает направление рыночного тренда, точки взрыва импульса и ключевые предупреждения о развороте непосредственно на главном графике. Его основная ценность заключается в использовании слияния многомерных алгоритмов и механизмов задержки сигналов, чтобы помочь трейдерам точно выявлять высоковероятные возможности следования за трендом и разворота в сложных рыночных условиях.
1. Основная система сигналов
1.1 Базовая линия тренда (MA60)
● Отображает Простую скользящую среднюю за 60 периодов (белая пунктирная линия) для определения основного направления рыночного тренда.
● Торговое значение: Когда цена находится выше MA60, приоритет отдается сигналам на покупку; когда цена ниже MA60, приоритет отдается сигналам на продажу. MA60 служит «Якорем направления» для всей системы индикатора.
1.2 Сигналы импульсного прорыва (Алгоритм модификации MACD)
● Ignite (Воспламенение) — Салатовый цвет: Срабатывает, когда разница гистограммы модифицированного MACD пересекает уровень 15 сверху. Представляет начальную точку взрывного импульса, обычно сопровождается крупными бычьими свечами, являясь одним из самых ранних сигналов начала тренда.
● Start (Старт) — Голубой цвет: Срабатывает, когда осциллятор типа KDJ формирует золотой крест ниже уровня 22. Это ранний сигнал разворота, указывающий на истощение медвежьего импульса и усиление быков, предлагая высокую надежность.
● Rise (Рост) — Светло-зеленый цвет: Срабатывает, когда осциллятор пересекает уровень 30 снизу, а быстрая линия находится выше медленной. Означает подтверждение восходящего тренда и переход рынка в фазу ускорения, служа подтверждающим сигналом после Start.
1.3 Сигналы следования за трендом и прорыва
● Buy (Покупка) — Пурпурный цвет: Срабатывает, когда вторая группа типа KDJ формирует золотой крест ниже уровня 25. Это возможность покупки на низкой позиции, подходящая для трейдеров, торгующих на опережение (левая сторона).
● Chase (Погоня) — Желтый цвет: Срабатывает, когда MA10 формирует золотой крест с MA5 после предыдущего мертвого креста, при условии MA5 > MA30 и MA10 > MA30. Это сигнал подтверждения продолжения тренда, указывающий на то, что быки вернули контроль после кратковременного отката.
● Bull (Бык) — Салатовый цвет: Срабатывает, когда 5-периодная EMA пересекает сглаженный порог 90-периодной EMA снизу. Это знаковый сигнал установления среднесрочного и долгосрочного бычьего тренда.
● Strong Buy (Сильная покупка) — Оранжевый цвет: Срабатывает, когда одна свеча растет более чем на 5% с верхней тенью менее 1%, используя фиксированный период задержки в 35 свечей. Это сигнал экстремального бычьего настроения, обычно появляющийся во время прорывов крупными бычьими свечами.
● Breakout (Прорыв) — Светло-синий цвет: Срабатывает, когда цена закрывается ниже среднего максимума за 40 периодов в течение предыдущих 5 дней, а затем пробивает его бычьей свечой сегодня. Это эффективный сигнал прорыва после консолидации.
1.4 Сигналы предупреждения о перекупленности и продажи
● Peak (Пик) — Золотой цвет: Срабатывает, когда осциллятор пересекает уровень 65 снизу. Это предупреждение о краткосрочном максимуме, побуждающее трейдеров рассмотреть возможность фиксации прибыли.
● Caution (Осторожно) — Темно-оранжевый цвет: Срабатывает, когда осциллятор пересекает уровень 75 снизу. Это предупреждение о зоне высокого риска, где погоня за максимумами может легко привести к ловушке.
● Top (Вершина) — Красный цвет: Срабатывает, когда осциллятор формирует мертвый крест выше уровня 75. Это важный сигнал разворота, указывающий на формирование вершины.
● Sell (Продажа) — Красный цвет: Срабатывает, когда вторая группа типа KDJ формирует мертвый крест выше уровня 70. Это сигнал продажи на высокой позиции, подходящий для фиксации прибыли на правой стороне или открытия коротких позиций.
2. Практические торговые стратегии
2.1 Фильтр подтверждения тренда
● Принимать сигналы на покупку (Ignite / Buy / Chase / Breakout) только тогда, когда цена находится выше MA60.
● Рассматривать сигналы на продажу (Peak / Top / Sell) только тогда, когда цена находится ниже MA60.
● Сигналы против тренда могут служить ориентиром для сокращения позиций или хеджирования, но не рекомендуются в качестве основной базы для направления торговли.
2.2 Многосигнальный резонанс
● Когда на одной свече появляются 2 или более сигналов на покупку (например, одновременное срабатывание Ignite + Rise + Breakout), надежность сигнала значительно возрастает.
● Индикатор поддерживает до 8 слоев наложения текста на одну свечу, что облегчает идентификацию зон с высокой плотностью сигналов.
● Ключевой фокус: Резонанс Strong Buy + Breakout представляет собой точку начала тренда с экстремально высокой вероятностью.
2.3 Рекомендации по многослойному управлению позициями
● Пробная позиция (10-20%): Подходит для ранних сигналов, таких как Start и Rise, легкое пробное позиционирование.
● Стандартная позиция (30-50%): Подходит для подтверждающих сигналов, таких как Buy, Ignite и Breakout, нормальный размер позиции.
● Добавление позиции (50-80%): Подходит для сигналов продолжения тренда, таких как Chase и Bull, добавление позиций по тренду.
● Сокращение/Фиксация прибыли: Начинайте частичную фиксацию прибыли при появлении Peak или Caution, сохраняя базовую позицию.
● Закрытие/Разворот: Решительно закрывайте все позиции или открывайте короткие при появлении Top или Sell.
3. Руководство по настройке параметров
3.1 Основные параметры
● Cooldown Bars (Период задержки): По умолчанию 10. Минимальный интервал свечей для сигналов одного направления для предотвращения чрезмерной плотности сигналов. Может быть уменьшен до 5 для краткосрочной торговли или увеличен до 20 для долгосрочной.
● Text Gap ATR (Отступ текста): По умолчанию 0.35. Расстояние между текстом сигнала и свечами (рассчитывается в мультипликаторах ATR), автоматически адаптируясь к различным уровням волатильности.
● Max Lookback Bars (Максимальный период поиска): По умолчанию 2000. Максимальное количество свечей для аннотации исторических сигналов; более высокие значения отображают больше исторических сигналов.
3.2 Настройки оповещений
● Popup Alert (Всплывающее окно): Включено по умолчанию.
● Push Notification (Push-уведомление): Отключено по умолчанию. Обратите внимание, что push-уведомления MT4/MT5 имеют ограничение по частоте — примерно 10 в минуту.
● Email Alert (Email-оповещение): Отключено по умолчанию.
● Sound Alert (Звуковое оповещение): Включено по умолчанию; звуковые файлы находятся в директории Sounds MT4/MT5.
● Alert On Bar Close (Оповещение при закрытии свечи): Включено по умолчанию. Оповещения срабатывают только после подтверждения закрытия свечи, чтобы избежать ложных сигналов внутри свечи.
3.3 Индивидуальные переключатели оповещений
● Каждый сигнал может независимо управлять срабатыванием оповещений, включая Ignite, Start, Rise, Buy, Chase, Bull, Strong Buy, Breakout, а также Peak, Caution, Top и Sell.
● Трейдеры могут включать оповещения только для интересующих сигналов в зависимости от их стиля торговли, чтобы избежать информационной перегрузки.
4. Справочник цветов и стрелок сигналов
4.1 Сигналы на покупку (Отображаются ниже свечей)
● Ignite — Салатовый цвет — Начальная точка взрыва импульса
● Start — Голубой цвет — Ранний разворот
● Rise — Светло-зеленый цвет — Подтверждение тренда
● Buy — Пурпурный цвет — Золотой крест на низкой позиции
● Chase — Желтый цвет — Продолжение тренда
● Bull — Салатовый цвет — Установление долгосрочного бычьего тренда
● Strong Buy — Оранжевый цвет — Экстремальный бычий настрой
● Breakout — Светло-синий цвет — Прорыв консолидации
4.2 Сигналы на продажу (Отображаются выше свечей)
● Peak — Золотой цвет — Предупреждение о краткосрочном максимуме
● Caution — Темно-оранжевый цвет — Зона высокого риска
● Top — Красный цвет — Разворот вершины
● Sell — Красный цвет — Мертвый крест на высокой позиции
4.3 Описание сигналов стрелок
● Стрелка вверх (Салатовый цвет): Отображается ниже минимума свечи при срабатывании любого сигнала на покупку.
● Стрелка вниз (Красный цвет): Отображается выше максимума свечи при срабатывании любого сигнала на продажу.
● Сигналы стрелок облегчают быстрое сканирование графика, оставаясь четко видимыми даже при значительном уменьшении масштаба графика MT4/MT5.
5. Резюме
● Ultimate Signal Hub — это комплексный индикатор главного графика MT4/MT5, интегрирующий «Базовую линию тренда + Импульсный прорыв + Перекупленность/Перепроданность + Прорыв/Погоня».
● Основная формула: MA60 задает направление, сигналы прорыва фиксируют время, многосигнальный резонанс повышает процент побед, фильтрация задержки устраняет шум.
● Цена выше MA60 → Только длинные позиции, фокус на сигналах Ignite, Buy и Breakout.
● Цена ниже MA60 → Осторожность с длинными позициями, следите за сигналами Peak, Top и Sell для возможностей коротких продаж.
● Одновременное срабатывание нескольких сигналов → Высоковероятная торговая возможность, рассмотрите увеличение размера позиции.
● Появление Peak/Caution → Начинайте частичную фиксацию прибыли; появление Top/Sell → Решительно выходите из позиции.