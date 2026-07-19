Ultimate Signal Hub MT5

Глубокий анализ индикатора главного графика Ultimate Signal Hub: Базовая линия тренда MA60, Импульсный прорыв и Практическое руководство по многослойному резонансу
Введение в индикатор
Ultimate Signal Hub — это высококлассный комплексный индикатор сигналов для главного графика, разработанный эксклюзивно для платформ MT4/MT5. Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или осцилляторов, интегрируя многомерную вложенную архитектуру, включающую Базовую линию тренда MA60, Алгоритм импульсного прорыва на основе модификации MACD, Осциллятор типа KDJ и Распознавание паттернов прорыва/следования за трендом. В сочетании с определением состояния тренда и механизмами многослойной фильтрации сигналов, индикатор наглядно отображает направление рыночного тренда, точки взрыва импульса и ключевые предупреждения о развороте непосредственно на главном графике. Его основная ценность заключается в использовании слияния многомерных алгоритмов и механизмов задержки сигналов, чтобы помочь трейдерам точно выявлять высоковероятные возможности следования за трендом и разворота в сложных рыночных условиях.
1. Основная система сигналов
1.1 Базовая линия тренда (MA60)
● Отображает Простую скользящую среднюю за 60 периодов (белая пунктирная линия) для определения основного направления рыночного тренда.
 Торговое значение: Когда цена находится выше MA60, приоритет отдается сигналам на покупку; когда цена ниже MA60, приоритет отдается сигналам на продажу. MA60 служит «Якорем направления» для всей системы индикатора.
1.2 Сигналы импульсного прорыва (Алгоритм модификации MACD)
 Ignite (Воспламенение) — Салатовый цвет: Срабатывает, когда разница гистограммы модифицированного MACD пересекает уровень 15 сверху. Представляет начальную точку взрывного импульса, обычно сопровождается крупными бычьими свечами, являясь одним из самых ранних сигналов начала тренда.
 Start (Старт) — Голубой цвет: Срабатывает, когда осциллятор типа KDJ формирует золотой крест ниже уровня 22. Это ранний сигнал разворота, указывающий на истощение медвежьего импульса и усиление быков, предлагая высокую надежность.
 Rise (Рост) — Светло-зеленый цвет: Срабатывает, когда осциллятор пересекает уровень 30 снизу, а быстрая линия находится выше медленной. Означает подтверждение восходящего тренда и переход рынка в фазу ускорения, служа подтверждающим сигналом после Start.
1.3 Сигналы следования за трендом и прорыва
 Buy (Покупка) — Пурпурный цвет: Срабатывает, когда вторая группа типа KDJ формирует золотой крест ниже уровня 25. Это возможность покупки на низкой позиции, подходящая для трейдеров, торгующих на опережение (левая сторона).
 Chase (Погоня) — Желтый цвет: Срабатывает, когда MA10 формирует золотой крест с MA5 после предыдущего мертвого креста, при условии MA5 > MA30 и MA10 > MA30. Это сигнал подтверждения продолжения тренда, указывающий на то, что быки вернули контроль после кратковременного отката.
 Bull (Бык) — Салатовый цвет: Срабатывает, когда 5-периодная EMA пересекает сглаженный порог 90-периодной EMA снизу. Это знаковый сигнал установления среднесрочного и долгосрочного бычьего тренда.
 Strong Buy (Сильная покупка) — Оранжевый цвет: Срабатывает, когда одна свеча растет более чем на 5% с верхней тенью менее 1%, используя фиксированный период задержки в 35 свечей. Это сигнал экстремального бычьего настроения, обычно появляющийся во время прорывов крупными бычьими свечами.
 Breakout (Прорыв) — Светло-синий цвет: Срабатывает, когда цена закрывается ниже среднего максимума за 40 периодов в течение предыдущих 5 дней, а затем пробивает его бычьей свечой сегодня. Это эффективный сигнал прорыва после консолидации.
1.4 Сигналы предупреждения о перекупленности и продажи
 Peak (Пик) — Золотой цвет: Срабатывает, когда осциллятор пересекает уровень 65 снизу. Это предупреждение о краткосрочном максимуме, побуждающее трейдеров рассмотреть возможность фиксации прибыли.
 Caution (Осторожно) — Темно-оранжевый цвет: Срабатывает, когда осциллятор пересекает уровень 75 снизу. Это предупреждение о зоне высокого риска, где погоня за максимумами может легко привести к ловушке.
 Top (Вершина) — Красный цвет: Срабатывает, когда осциллятор формирует мертвый крест выше уровня 75. Это важный сигнал разворота, указывающий на формирование вершины.
 Sell (Продажа) — Красный цвет: Срабатывает, когда вторая группа типа KDJ формирует мертвый крест выше уровня 70. Это сигнал продажи на высокой позиции, подходящий для фиксации прибыли на правой стороне или открытия коротких позиций.
2. Практические торговые стратегии
2.1 Фильтр подтверждения тренда
● Принимать сигналы на покупку (Ignite / Buy / Chase / Breakout) только тогда, когда цена находится выше MA60.
● Рассматривать сигналы на продажу (Peak / Top / Sell) только тогда, когда цена находится ниже MA60.
 Сигналы против тренда могут служить ориентиром для сокращения позиций или хеджирования, но не рекомендуются в качестве основной базы для направления торговли.
2.2 Многосигнальный резонанс
● Когда на одной свече появляются 2 или более сигналов на покупку (например, одновременное срабатывание Ignite + Rise + Breakout), надежность сигнала значительно возрастает.
● Индикатор поддерживает до 8 слоев наложения текста на одну свечу, что облегчает идентификацию зон с высокой плотностью сигналов.
 Ключевой фокус: Резонанс Strong Buy + Breakout представляет собой точку начала тренда с экстремально высокой вероятностью.
2.3 Рекомендации по многослойному управлению позициями
 Пробная позиция (10-20%): Подходит для ранних сигналов, таких как Start и Rise, легкое пробное позиционирование.
 Стандартная позиция (30-50%): Подходит для подтверждающих сигналов, таких как Buy, Ignite и Breakout, нормальный размер позиции.
 Добавление позиции (50-80%): Подходит для сигналов продолжения тренда, таких как Chase и Bull, добавление позиций по тренду.
 Сокращение/Фиксация прибыли: Начинайте частичную фиксацию прибыли при появлении Peak или Caution, сохраняя базовую позицию.
 Закрытие/Разворот: Решительно закрывайте все позиции или открывайте короткие при появлении Top или Sell.
3. Руководство по настройке параметров
3.1 Основные параметры
 Cooldown Bars (Период задержки): По умолчанию 10. Минимальный интервал свечей для сигналов одного направления для предотвращения чрезмерной плотности сигналов. Может быть уменьшен до 5 для краткосрочной торговли или увеличен до 20 для долгосрочной.
 Text Gap ATR (Отступ текста): По умолчанию 0.35. Расстояние между текстом сигнала и свечами (рассчитывается в мультипликаторах ATR), автоматически адаптируясь к различным уровням волатильности.
 Max Lookback Bars (Максимальный период поиска): По умолчанию 2000. Максимальное количество свечей для аннотации исторических сигналов; более высокие значения отображают больше исторических сигналов.
3.2 Настройки оповещений
 Popup Alert (Всплывающее окно): Включено по умолчанию.
 Push Notification (Push-уведомление): Отключено по умолчанию. Обратите внимание, что push-уведомления MT4/MT5 имеют ограничение по частоте — примерно 10 в минуту.
 Email Alert (Email-оповещение): Отключено по умолчанию.
 Sound Alert (Звуковое оповещение): Включено по умолчанию; звуковые файлы находятся в директории Sounds MT4/MT5.
 Alert On Bar Close (Оповещение при закрытии свечи): Включено по умолчанию. Оповещения срабатывают только после подтверждения закрытия свечи, чтобы избежать ложных сигналов внутри свечи.
3.3 Индивидуальные переключатели оповещений
● Каждый сигнал может независимо управлять срабатыванием оповещений, включая Ignite, Start, Rise, Buy, Chase, Bull, Strong Buy, Breakout, а также Peak, Caution, Top и Sell.
● Трейдеры могут включать оповещения только для интересующих сигналов в зависимости от их стиля торговли, чтобы избежать информационной перегрузки.
4. Справочник цветов и стрелок сигналов
4.1 Сигналы на покупку (Отображаются ниже свечей)
 Ignite — Салатовый цвет — Начальная точка взрыва импульса
 Start — Голубой цвет — Ранний разворот
 Rise — Светло-зеленый цвет — Подтверждение тренда
 Buy — Пурпурный цвет — Золотой крест на низкой позиции
 Chase — Желтый цвет — Продолжение тренда
 Bull — Салатовый цвет — Установление долгосрочного бычьего тренда
 Strong Buy — Оранжевый цвет — Экстремальный бычий настрой
 Breakout — Светло-синий цвет — Прорыв консолидации
4.2 Сигналы на продажу (Отображаются выше свечей)
 Peak — Золотой цвет — Предупреждение о краткосрочном максимуме
 Caution — Темно-оранжевый цвет — Зона высокого риска
 Top — Красный цвет — Разворот вершины
 Sell — Красный цвет — Мертвый крест на высокой позиции
4.3 Описание сигналов стрелок
 Стрелка вверх (Салатовый цвет): Отображается ниже минимума свечи при срабатывании любого сигнала на покупку.
 Стрелка вниз (Красный цвет): Отображается выше максимума свечи при срабатывании любого сигнала на продажу.
● Сигналы стрелок облегчают быстрое сканирование графика, оставаясь четко видимыми даже при значительном уменьшении масштаба графика MT4/MT5.
5. Резюме
 Ultimate Signal Hub — это комплексный индикатор главного графика MT4/MT5, интегрирующий «Базовую линию тренда + Импульсный прорыв + Перекупленность/Перепроданность + Прорыв/Погоня».
 Основная формула: MA60 задает направление, сигналы прорыва фиксируют время, многосигнальный резонанс повышает процент побед, фильтрация задержки устраняет шум.
● Цена выше MA60 → Только длинные позиции, фокус на сигналах Ignite, Buy и Breakout.
● Цена ниже MA60 → Осторожность с длинными позициями, следите за сигналами Peak, Top и Sell для возможностей коротких продаж.
● Одновременное срабатывание нескольких сигналов → Высоковероятная торговая возможность, рассмотрите увеличение размера позиции.
● Появление Peak/Caution → Начинайте частичную фиксацию прибыли; появление Top/Sell → Решительно выходите из позиции.

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Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
PZ Lopez Trend MT5
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор отслеживает рыночную тенденцию с непревзойденной надежностью, игнорируя внезапные колебания и рыночный шум. Он был спроектирован для трендовых внутридневных графиков и небольших таймфреймов. Коэффициент выигрыша составляет около 85%. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Найти ситуации перепроданности / перекупленности Наслаждайтесь бесшумной торговлей в любое время Избегайте провалов на вн
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Currency Strength Wizard   — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам
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You Long Guo
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FREE
Pattern Recognition Master System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Pattern Recognition Master System — это индикатор автоматического распознавания классических свечных моделей для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Он автоматически обнаруживает и размечает на главном графике одиннадцать классических разворотных и продолжительных моделей, включая двойные вершины и основания, голову и плечи (вершину и основание), молот и повешенного, поглощение, доджи, а также утреннюю и вечернюю звезду, причём для каждой категории мо
FREE
Dynamic Trend Follower MT5
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 、5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему изм
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Dynamic Trend Follower MT4
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему измене
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Gap Up Hunter
You Long Guo
Индикаторы
Reasonable Indicators, Reasonable Prices 1. Core Functions   Multi-Period Resonance : Uses   13, 34, 55   period KDJ for signal filtering.   Gap Up Capture : Identifies   Gap Up   patterns for strong start entries.   Reversal Warning : Predicts tops/bottoms using   J-value   sensitivity. 2. Signal Description   Buy Signal 1: UP (Gap Up) Displays white   “UP”   text. Indicates a   Gap Up   bullish candle above   MA5 . Shows strong   bullish power , suitable for   trend following .
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Smart Divergence Finder
You Long Guo
Индикаторы
Smart Divergence Finder Indicator In-depth Analysis: A Practical Guide to Trend, Divergence, and Resonance Indicator Introduction Smart Divergence Finder is an intelligent main-chart comprehensive indicator designed for MT4/MT5 platforms. It overcomes the fragmented limitations of traditional sub-chart divergence analysis by integrating: Trend determination Multi-indicator divergence detection Intelligent signal filtering All key trading signals are displayed directly on the price chart. Its co
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