Launch Pad GOLD Pro Indicator

Russian

Launch Pad GOLD Indicator v1.7

Launch Pad GOLD Indicator — это мульти-таймфрейм инструмент технического анализа для MetaTrader 5.

Индикатор использует анализ рыночной структуры на основе EMA совместно с мониторингом импульса, инструментами выравнивания тренда и настраиваемыми функциями фильтрации.

Система разработана для помощи в анализе графиков на нескольких таймфреймах.

Функции

Анализ тренда EMA

Индикатор использует EMA-расчёты для отображения структуры тренда и направления движения рынка.

Функции включают:

  • Отображение сигналов покупки и продажи
  • Мониторинг EMA-пересечений
  • Индикация разворота тренда
  • Наблюдение за активностью импульса

Мульти-таймфрейм анализ

Система включает настраиваемые инструменты выравнивания по старшим таймфреймам.

Доступные функции:

  • Подтверждение старших таймфреймов
  • Выравнивание тренда на нескольких таймфреймах
  • Настраиваемый выбор таймфреймов
  • Мониторинг направленного смещения

Отображение силы сигнала

Сигналы оцениваются с использованием внутренней модели оценки.

Включённые инструменты:

  • Оценка силы сигнала
  • Звёздная классификация сигналов
  • Обновление сигналов в реальном времени

Рыночные фильтры

Для выбора рыночных условий доступны дополнительные фильтры.

Доступные фильтры:

  • Фильтр волатильности на основе ATR
  • Фильтр спреда
  • Фильтр выравнивания тренда
  • Фильтр торговых сессий

Функции управления сделками

Включённые инструменты управления:

  • Отображение уровня безубытка
  • ATR-базированные расчёты трейлинга
  • Настраиваемые функции тейк-профита

Информационная панель на графике

Интерфейс отображает:

  • Информацию о силе сигнала
  • Статус рыночной сессии
  • Обзор выравнивания тренда
  • Текущее состояние сигнала

Примечания по использованию

  • Разработан для краткосрочного и среднесрочного анализа графиков
  • Может использоваться на XAUUSD и Forex-инструментах
  • Настройки по умолчанию включены для первоначальной настройки

Важная информация

Данный индикатор предназначен исключительно для аналитических целей.

Торговля связана с риском, а рыночные условия могут быстро изменяться. Пользователи самостоятельно несут ответственность за применение управления рисками и принятие торговых решений.

Информация о продукте

Версия: 1.7
Разработчик: Ramulo Software


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Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Индикаторы
Этот индикатор обнаруживает разворот цены зигзагообразно, используя только анализ ценового действия и канал Дончиана. Он был специально разработан для краткосрочной торговли, без перекраски или перекраски вообще. Это фантастический инструмент для проницательных трейдеров, стремящихся увеличить сроки своих операций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Это обеспечивает ценность на каждом таймфрейме Реал
A2SR MT5 for Smarter Trading Decision
Yohana Parmi
5 (2)
Индикаторы
A2SR для MT5 Индикатор: Автоматизированный фактический спрос и предложение (S/R). + Торговые инструменты. Product description in English here. --   Guidance   : -- at   https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT4 version  https://www.mql5.com/en/market/product/5225 Мощный, подлинный и экономящий время для более разумных торговых решений + Объекты, совместимые с EA. Основные преимущества Опережающие фактические ур
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