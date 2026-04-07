Launch Pad GOLD Pro Indicator
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Zenzo Phathisani MtungwaRussian (Русский)
Неустанная преданность созданию исключительного программного обеспечения.
Я разрабатываю торговые системы с единой целью: точность, устойчивость и стабильная результативность.
- Версия: 2.0
- Обновлено: 29 июля 2026
- Активации: 20
Russian
Launch Pad GOLD Indicator v1.7
Launch Pad GOLD Indicator — это мульти-таймфрейм инструмент технического анализа для MetaTrader 5.
Индикатор использует анализ рыночной структуры на основе EMA совместно с мониторингом импульса, инструментами выравнивания тренда и настраиваемыми функциями фильтрации.
Система разработана для помощи в анализе графиков на нескольких таймфреймах.
Функции
Анализ тренда EMA
Индикатор использует EMA-расчёты для отображения структуры тренда и направления движения рынка.
Функции включают:
- Отображение сигналов покупки и продажи
- Мониторинг EMA-пересечений
- Индикация разворота тренда
- Наблюдение за активностью импульса
Мульти-таймфрейм анализ
Система включает настраиваемые инструменты выравнивания по старшим таймфреймам.
Доступные функции:
- Подтверждение старших таймфреймов
- Выравнивание тренда на нескольких таймфреймах
- Настраиваемый выбор таймфреймов
- Мониторинг направленного смещения
Отображение силы сигнала
Сигналы оцениваются с использованием внутренней модели оценки.
Включённые инструменты:
- Оценка силы сигнала
- Звёздная классификация сигналов
- Обновление сигналов в реальном времени
Рыночные фильтры
Для выбора рыночных условий доступны дополнительные фильтры.
Доступные фильтры:
- Фильтр волатильности на основе ATR
- Фильтр спреда
- Фильтр выравнивания тренда
- Фильтр торговых сессий
Функции управления сделками
Включённые инструменты управления:
- Отображение уровня безубытка
- ATR-базированные расчёты трейлинга
- Настраиваемые функции тейк-профита
Информационная панель на графике
Интерфейс отображает:
- Информацию о силе сигнала
- Статус рыночной сессии
- Обзор выравнивания тренда
- Текущее состояние сигнала
Примечания по использованию
- Разработан для краткосрочного и среднесрочного анализа графиков
- Может использоваться на XAUUSD и Forex-инструментах
- Настройки по умолчанию включены для первоначальной настройки
Важная информация
Данный индикатор предназначен исключительно для аналитических целей.
Торговля связана с риском, а рыночные условия могут быстро изменяться. Пользователи самостоятельно несут ответственность за применение управления рисками и принятие торговых решений.
Информация о продукте
Версия: 1.7
Разработчик: Ramulo Software