Peak Valley Hunter MT5

产品简介

Peak Valley Hunter (HZ88) 是一款专为 MT4 和 MT5 双平台设计的全能型主图趋势跟踪与波段反转指标。它通过构建三重复合均线系统（操盘线与趋势线），结合动态压力支撑追踪算法和 K 线形态识别技术，为交易者提供从趋势确认、动能爆发到局部反转的全方位交易信号。该指标逻辑严密、视觉清晰，并配备完善的信号冷却与多通道提醒机制，是构建主图交易系统的理想选择。

核心功能

三重复合均线与动态压力支撑系统 系统在主图绘制两条核心复合均线： 操盘线 （由 EMA3、MA9、MA15 复合而成）反应灵敏，用于捕捉短期交易机会，收盘站上显示白色，跌破显示浅蓝色； 趋势线 （由 EMA8、MA14、MA24 复合而成）用于界定中期趋势方向，收盘站上显示红色，跌破显示绿色。同时，系统基于 8 周期极值算法动态绘制灰色的 压力线（上 0） 与 支撑线（下 0） ，实时追踪市场的波峰与波谷结构。系统在最新 K 线右侧显示白色 实时收盘价标签 。 MT5 版本额外支持 K 线变色染色功能 ，让反转形态通过 K 线颜色直观呈现。

做多信号

Open Long (开多) ：当市场低点持续时间计数上穿高点计数时触发，在 K 线低点下方显示粉色向上箭头与 "Open Long" 文字。这代表短期下跌动能已经衰竭，多头力量开始占据主导，是明确的右侧顺势建仓做多信号。

Rise (涨) ：当价格向上突破由近期 K 线形态构建的关键局部阻力位（H2q）时触发，在 K 线下方显示粉色 "Rise" 文字。这代表价格打破了近期的震荡或下跌结构，多头动能爆发，是趋势加速或突破做多信号。

Minor Bottom (小底) ：当价格经历连续下跌后，出现收盘价连续两根高于前一根的反转形态时触发，在 K 线下方显示黄色 "Minor Bot" 文字。这代表短期超卖后的局部底部已经确立，是高胜率的抢反弹或左侧初期做多信号。

做空信号

Open Short (开空) ：当市场高点持续时间计数上穿低点计数时触发，在 K 线高点上方显示绿色向下箭头与 "Open Short" 文字。这代表短期上涨动能已经衰竭，空头力量开始占据主导，是明确的右侧顺势建仓做空信号。

Fall (跌) ：当价格向下跌破由近期 K 线形态构建的关键局部支撑位（L2v）时触发，在 K 线上方显示绿色 "Fall" 文字。这代表价格打破了近期的震荡或上涨结构，空头动能爆发，是趋势加速或破位做空信号。

Minor Top (小顶) ：当价格经历连续上涨后，出现收盘价连续两根低于前一根的反转形态时触发，在 K 线上方显示浅绿色 "Minor Top" 文字。这代表短期超买后的局部顶部已经确立，是高胜率的逃顶或左侧初期做空信号。

实战应用

在日常交易中， Open Long / Open Short 是核心的趋势反转信号，适合波段交易者作为主要的建仓依据。当操盘线与趋势线颜色同时转为多头（白/红），且出现 Open Long 信号时，做多胜率极高。

Rise / Fall 信号代表动能的爆发与结构的突破，适合突破交易者或用于加仓。当价格突破灰色的压力线（上 0）并伴随 Rise 信号时，代表上涨空间彻底打开。

Minor Bottom / Minor Top 信号反应极为灵敏，适合日内交易者或剥头皮交易者捕捉局部的反转机会，也可作为趋势交易者的提前预警信号。

参数说明

核心算法参数：系统内置了严格的信号冷却机制， Open Long/Short cooldown 默认 5 根 K 线， Rise/Fall cooldown 默认 10 根， Minor Top/Bottom cooldown 默认 5 根，有效避免在极端单边行情中频繁发出重复信号。 Max Lookback Bars 默认 2000，控制历史信号标注的最大回溯 K 线数。

提醒设置： Alert On Bar Close 默认开启，强烈建议保持开启状态，仅在 K 线收盘确认后才触发提醒，以避免盘中价格毛刺导致的假突破信号。 Popup 和 Sound 默认开启， Push 和 Email 默认关闭。

单信号提醒开关：系统允许您针对 Open Long 、 Open Short 、 Rise 、 Fall 、 Minor Bottom 、 Minor Top 这 6 种信号，分别独立开启或关闭提醒功能。

使用建议

本指标适用于外汇、贵金属、指数及加密货币等主流交易品种，完美兼容 MT4 与 MT5 终端。建议在 M15 及以上周期使用，大周期的趋势与反转信号比小周期更具稳定性和实战价值。

建议将本指标作为独立的主图交易系统使用，或结合副图指标进行二次确认。没有任何指标能保证 100% 胜率，请务必严格设置止损并控制仓位风险。

总结